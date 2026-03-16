Helsingin tilinpäätös 2025: Kunta-Helsingin talous toteutui arvioitua paremmin, investoinnit jatkuivat voimakkaina

– Olemme hoitaneet kaupunkimme taloutta pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Helsinki panostaa laadukkaisiin palveluihin ja vastaa kaupungin kasvun myötä lisääntyvään palveluntarpeeseen. Samaan aikaan kapeampi veropohja kuitenkin rasittaa kaupungin investointikykyä. Kunta-Helsingin vuosikate pienentyi neljänneksellä vuoteen 2024 verrattuna. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden osalta Helsingin taloudellinen asema on linjassa muiden tarkkaa taloudenpitoa harjoittaneiden hyvinvointialueiden kanssa, sanoo pormestari Daniel Sazonov.

Kunta-Helsingin talous toteutui arvioitua paremmin

Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2025 kunta-Helsingin talous toteutui talousarviossa oletettua paremmin.

Vuoden 2025 tilinpäätöksen mukaan kunta-Helsingin toimintatulot olivat 1 383 miljoonaa euroa ja toteutuivat 58 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Kunta-Helsingin toimintamenot vuonna 2025 olivat puolestaan 3 267 miljoonaa euroa ja toteutuivat 42 miljoonaa euroa talousarviota matalampana.

Toimintamenot olivat kuitenkin 9,8 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2024. Kun tilinpäätöksessä huomioidaan uusina tehtävinä kaupungille siirtyneet työllisyyspalvelut, menot kasvoivat vertailukelpoisesti 6,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2024. Kunta-Helsinki tarkoittaa Helsinkiä ilman valtion rahoittamaa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa.

Kunta-Helsingin tilikauden tulos oli 146 miljoonaa euroa, joka on 85 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Kunta-Helsingin tulos noin puolittui sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen uudistusta edeltävästä ajasta.

Investoinnit kasvoivat ja jatkuivat keskeisillä alueilla

Helsinki investoi palvelutiloihin ja infraan yhteensä 874 miljoonalla eurolla, lähes 52 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Rakentaminen painottui kasvaville alueille kuten Länsisatamaan, Kalasatamaan ja Pasilaan. Valmistuneita kohteita olivat muun muassa Pasilan peruskoulu ja päiväkoti Aurinkokello, Oulunkylän ala-asteen laajennus sekä Mannerheimintien perusparannus.

Vuonna 2025 toiminnan ja investointien rahavirta, joka on keskeinen kasvavan kaupungin talouden tasapainoa kuvaava tunnusluku, toteutui 321 miljoonaa euroa negatiivisena, mikä oli heikommin kuin vuonna 2024. Helsinki rahoitti investoinneista tulorahoituksella 62 prosenttia.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan talous on linjassa ylijäämäisten hyvinvointialueiden kanssa

Helsingin kaupunki on ainoa kunta, jolla on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestämisvastuu. Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi rahoitetaan valtionrahoituksella ja asiakasmaksuilla.

Vuonna 2025 toimialan tulot olivat 289 miljoonaa euroa, mikä oli 40 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa. Talousarviossa sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluille oli varattu määrärahaa 3 156 miljoonaa euroa. Tilinpaatoksessa menot olivat 3 074 miljoonaa euroa, joten menot alittuivat 82 miljoonaa euroa.

Vuonna 2025 toimialan toimintakate oli –2 785 miljoonaa euroa, mikä oli 122 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Toimintakate kuvaa, paljonko käyttötalouden kuluista jaa katettavaksi valtionrahoituksella. Vuonna 2025 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan tulos oli 169 miljoonaa euroa.

Talouttaan voimakkaasti tasapainottaneista alueista suurinta asukaskohtaista ylijäämää tekivät Vantaa-Keravan ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueet. Helsingin asukaskohtainen ylijäämä oli kolmantena ja samassa tasossa Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueiden kanssa.

Helsinki tekee erilliset tilinpäätökset kunta-Helsingistä (kasvatuksen ja koulutuksen, kaupunkiympäristön sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialat, kaupunginkanslia ja liikelaitokset), sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialasta sekä koko Helsingin kaupungista. Myös kaupunkikonsernista laaditaan kolme erillistä tilinpäätöstä: Helsingin kaupunkikonserni, kunta-Helsinki-konserni, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan konserni. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2025 tilinpäätöstä 23.3.2026 ja kaupunginvaltuusto 17.6.2026.