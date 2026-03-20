Turkulaisyliopistojen vuoden dosentiksi on valittu biokemian yliopistonlehtori Jarmo Käpylä

Turkulaisyliopistot juhlistavat yhteistyötään sekä yhteisiä akateemisia juuriaan viettämällä vuosittain Akateemista päivää. Tänä vuonna tilaisuus järjestettiin Åbo Akademin uudessa Astra-rakennuksessa. Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen valitsema vuoden dosentti julkistetaan perinteisesti Akateemisen päivän yhteydessä.

Jarmo Käpylä valittiin vuoden dosentiksi teknillisen tiedekunnan tekemän ehdotuksen perusteella. Dosenttiyhdistys painottaa valinnassa sekä tieteellisiä ansioita että yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tärkeimmäksi ansioksi vuoden dosentin perusteluissa lasketaan Käpylän pitkäaikainen ja oma-aloitteinen toiminta Turun yliopiston ja alueen lukioiden yhteistyön kehittämisessä. Käpylällä on ollut myös merkittävä panos Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen molekulaarisen solubiologian ylemmän tutkinto-ohjelman, erityisesti sen biokemian linjan, suunnittelussa, perustamisessa ja toteuttamisessa.

– Dosenttiyhdistys arvostaa Käpylän tekemää lukioyhteistyötä ja sen merkitystä tieteellisen tiedon ja akateemisen koulutuksen arvon välittämisessä uusille sukupolville. Vuosittain noin 150 nuorta Turun ja lähiseudun lukioista vierailee biokemian laitoksella ja suorittaa omin käsin pienen laboratorioharjoituksen liittyen DNA:n eristämiseen ja analyysiin, sanoo dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja, yliopistonlehtori Tiina Mahlamäki Turun yliopistosta.

Vuoden dosentti vahvistaa, että laboratorioyhteistyö on antoisaa puolin ja toisin.

– Biokemia on pitkälti kokeellinen tieteenala, joten jos yliopistossa voimme tarjota erityisesti lukiolaisille mahdollisuuden tutustua alan työkaluihin ja menetelmiin käytännössä, se varmasti auttaa ymmärtämään biokemian perusasioita paremmin ja herättää myös mielenkiinnon alaamme kohtaan. Ajattelen myös, että tiedekasvatus ja kriittisen ajattelun taito korostuvat alati paisuvan somemaailman pyörteissä, Käpylä sanoo.

Käpylä on myös yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa pidetty opettaja, ja hänet on valittu bioteknologian laitoksen vuoden opetushenkilöksi kolme kertaa. Hän korostaa, että tutkimustulosten ja menetelmien yhdistäminen opetukseen on hyvin tärkeä keino siirtää osaamista eteenpäin.

– Opettaminen ja tiedon siirtäminen opiskelijoille on erittäin palkitsevaa työtä. Tämä korostuu erityisesti laboratoriotöissä, jolloin opiskelijoiden kanssa ollaan paljon kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa ja kaikki reaktiot ovat välittömiä.

Vuoden dosentti Jarmo Käpylä