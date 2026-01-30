Suunterveys on investointi kansanterveyteen

– Suun terveydenhuollon palvelujen on oltava koko väestön saatavilla ja tarvittavat palvelut on kyettävä yhteiskunnassa tuottamaan. Suun terveydenhuollon rahoituksesta ei voi leikata. Terveyspolitiikan tulee nojata tutkittuun tietoon, ei lyhytnäköisiin säästöihin, sanoo Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Hammaslääkäriliitto kannattaa kolmen kuukauden hoitotakuuta ja asiakasmaksujen on pysyttävä kohtuullisina.

– Suun terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen tarvitaan sekä julkisen että yksityisen sektorin työpanos. Kansalaiselle tärkeintä on saada hoitoa. Korvausjärjestelmiä on kehitettävä niin, että ne tukevat omahoitoa, hoitoon hakeutumista ja hyödyntävät koko palvelujärjestelmän kapasiteetin. Resurssien tehokas käyttö on vastuullista talouspolitiikkaa, Virtomaa korostaa.

Hammaslääketieteen tutkimuksen turvaaminen on välttämätöntä alan kehitykselle ja potilaiden hyvälle hoidolle.

– On taattava laadukas perus-, jatko- ja täydennyskoulutus sekä varmistettava myös poikkeusoloissa tarvittava osaaminen.

Perustana kestävä rahoitus, toimivat palvelut ja ennaltaehkäisy

Suunterveys on osa ihmisen kokonaisterveyttä ja hyvinvointia. Suun ja hampaiden sairauksilla on tutkitusti yhteyttä myös moniin kansansairauksiin.

– Ennaltaehkäisevät palvelut, terveellinen ravitsemus ja epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin vastuullinen sääntely ja verottaminen ovat keinoja vähentää sairastavuutta. Erityistä huomiota tarvitaan lasten ja nuorten suojelemiseen epäterveellisten tuotteiden markkinoinnissa, painottaa Virtomaa.

Kestävä rahoitus, toimiva palvelujärjestelmä, ennaltaehkäisy, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä hammaslääketieteen tutkimus muodostavat kokonaisuuden, joka turvaa suomalaisten suunterveyden.