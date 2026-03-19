Veronika Honkasalo: Suomi ei voi seurata sivusta kun Israel pommittaa siviilejä Libanonissa

– Tilanne Libanonissa on erittäin vakava. Kyseessä on hetki hetkeltä paheneva humanitaarinen kriisi. Suomi ei voi jäädä jälleen kerran seuraamaan sivusta, kun Israel ajaa jopa yli miljoona ihmistä jälleen kodeistaan, Honkasalo sanoo.

YK on ilmaissut huolensa siitä, että iskut ovat kohdistuneet siviilikohteisiin. Libanonin viranomaisten mukaan iskuissa on kuollut satoja ihmisiä, mukaan lukien lapsia. Honkasalon mukaan siviilien suojelu on nyt ensiarvoisen tärkeää.

– Israel väittää kohdistavansa iskut Hizbollahin asemiin, mutta käytännössä vaarassa ovat myös siviilit sekä YK:n rauhanturvaajat. Suomi ei voi seistä yleistyvän rankaisemattomuuden kulttuurin takana. Kansainvälisen oikeuden rikkomukset on tuomittava johdonmukaisesti kaikissa tilanteissa.

Useat maat ovat varoittaneet laajamittaisen maahyökkäyksen tuhoisista humanitaarisista seurauksista ja vedonneet tilanteen eskalaation estämiseksi. Muun muassa Iso-Britannia, Espanja ja Ruotsi ovat ilmoittaneet humanitaarisen avun myöntämisestä Libanonille.

Honkasalo vaatii Suomelta hiljaisuuden rikkomista Israelin iskujen jatkuessa.

– Suomen ja EU:n on aktiivisesti pyrittävä pysäyttämään sotatoimet ja niiden laajeneminen sekä edistettävä diplomaattisia ratkaisuja. Samalla Suomen on lisättävä humanitaarista apua Libanoniin ja tuettava siviilien suojelua, Honkasalo sanoo.