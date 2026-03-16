Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 24.3.2026
20.3.2026 09:33:56 EET | Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 24. maaliskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Esityslistalla on muun muassa yhteenveto vuoden 2025 talousarvion toteutumisesta ja tilinpäätöksestä.
Lisäksi esityslistalla on seuraavat tilahankkeet:
- päätös Puistolaan osoitteeseen Suuntimotie 28 sijoittuvien Puistolanraitin yhtenäisen peruskoulun ja päiväkotien Klaara ja Vihtori laajennuksen tarveselvityksestä
- päätös Oulunkylään osoitteeseen Teinintie 13 sijoittuvan päiväkoti Norpan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä
- lausunto Laajasalon, Roihuvuoren ja Kulosaaren koulujen osoitteessa Abraham Wetterin tie 4 sijaitsevien väistötilojen hankesuunnitelmasta
- lausunto Herttoniemessä, osoitteessa Satumaanpolku 2 sijaitsevan Porolahden peruskoulun toimipisteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelmasta
Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
