OAJ käveli ulos Sivistan ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluista – ”Emme neuvottele palkkojen alentamisesta”
20.3.2026 13:19:40 EET | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ: edustajat kävelivät tänään ulos ammattikorkeakoulujen työehtosopimusneuvotteluista. OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa, ettei OAJ neuvottele palkkojen alentamisesta, ja pitää Sivistysala ry:n (Sivista) esitystä täysin poskettomana ja perusteettomana.
Sivista antoi perjantain sopimusneuvotteluissa kokonaisesityksen, jossa se esittää niin sanotun saatavuuslisän poistoa. Tämä tarkoittaisi tekniikan ja liikenteenalan uusille opettajille palkan putoamista lähes 30 prosentilla ja kokeneille opettajille jopa viidenneksen pudotusta palkkaan.
– Sivistan aivan posketon esitys johtaisi siihen, että osalla ammattikorkeakoulujen opettajista kuukausipalkka pienenisi jopa tuhat euroa. Tähän ei ole mitään perusteluita, emmekä tällaista tule tietenkään hyväksymään. Kyse ei ole esimerkiksi tasa-arvo- tai yhdenvertaisuusongelmasta, joka edellyttäisi tai olisi edes mahdollista ratkaista siten, että joidenkin palkkoja alennetaan, Katarina Murto toteaa.
– Hallituksen leikkaukset kuormittavat korkeakouluja, mutta taloudelliset syyt eivät missään nimessä edellytä opettajien palkkojen alentamista. Opiskelijoiden määrää on nostettu merkittävästi, mutta opetushenkilöstön määrää ei. Opettajat ovat jo valmiiksi hyvin kuormittuneita, ja nyt ammattikorkeakoulujen viesti on se, että osalta palkkoja pitäisi vielä alentaa, ihmettelee Murto.
– Siksi teimme päätöksen lähteä tämänpäiväisistä neuvotteluista. Toivomme, että voimme palata neuvottelupöytään siten, että ammattikorkeakouluja edustavalla Sivistalla on aidosti kompromissi- ja ratkaisuhalukkuutta. Ratkaisua on haettava niin, ettei kenenkään palkka laske, Murto sanoo.
Poikkeuksellinen tilanne
Poistuminen neuvotteluista on poikkeuksellinen tilanne, mutta toimenpide nähtiin järjestössä tarpeellisena.
– Sivistan tavoite alentaa joidenkin alojen opettajien palkkoja kohtelee ammattikorkeakoulujen henkilöstöryhmiä ja erityisesti opettajien palkkakehitystä täysin eriarvoisesti. Jäsenkuntamme ei hyväksy palkanalennuksia millekään opettajaryhmälle. Näin röyhkeä esitys vaati voimakkaan vastalauseen, toteaa neuvottelujohtaja Petri Lindroos.
– Palkkojen alentaminen on asia, josta emme neuvottele. Emme missään nimessä voi hyväksyä työnantajan tavoitetta, joka tarkoittaisi palkanalennusta osalle ammattikorkeakoulujen opettajista, Lindroos summaa.
Neuvotteluja on tarkoitus jatkaa
OAJ haluaa kehittää työehtosopimusta ja on valmis edelleen neuvottelemaan ratkaisusta 31.3. mennessä.
– Neuvottelut jatkunevat suunnitellusti ensi viikon maanantaina. Sen jälkeen neuvottelujen jatko riippuu täysin Sivistan kyvystä ja halusta hakea ratkaisua, jossa ei tavoitella palkkojen alentamista, neuvottelujohtaja Petri Lindroos toteaa.
Lindroosin mukaan OAJ on esittänyt neuvottelujen kuluessa useita eri ratkaisuvaihtoehtoja, joihin Sivista ei ole toistaiseksi tarttunut.
OAJ, YTN ja Sivista ovat neuvotelleet ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta 30.1. lähtien. Sopijaosapuolet ovat irtisanoneet nykyisen sopimuksen päättymään maaliskuun loppuun.
OAJ:n keskeinen neuvottelutavoite on saada vähintäänkin ostovoimaa parantava palkkaratkaisu, jolla taataan palkkojen kehittyminen kustannusten nousun yläpuolelle.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Petri LindroosNeuvottelujohtajaOAJPuh:+358 40 821 3711petri.lindroos@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
OAJ lämnade förhandlingsbordet om yrkeshögskolornas kollektivavtal – ”Vi förhandlar inte om lönesänkningar”20.3.2026 13:20:03 EET | Pressmeddelande
OAJ:s representanter gick idag ut från förhandlingarna om yrkeshögskolornas kollektivavtal. Bildningsbranschens förslag är ohemult och vi förhandlar inte om sänkning av lönerna, konstaterar OAJ:s ordförande Katarina Murto.
