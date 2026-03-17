Lounais-Suomen elinvoimakeskus sai 13,7 miljoonan euron rahoituskiintiön maaseudun hanke- ja yritystukiin
20.3.2026 10:51:49 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti maaliskuun alussa maaseudun kehittämisen myöntövaltuudet elinvoimakeskusalueille. Lounais-Suomessa maaseudun kehittämisen teemana on vuonna 2026 uudistuva yrittäjyys.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen myöntövaltuus maaseudun hanke- ja yritystukiin on 13,7 miljoonaa euroa vuonna 2026. Summa on yhtä suuri kuin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oli yhteensä vuonna 2025.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maaseuturahoitusryhmän päällikkö Johanna Mattila kertoo, että rahoitus toimii erinomaisena työkaluna Satakunnan ja Varsinais-Suomen maaseutujen elinkeinotoiminnan kehittämisessä sekä siemenrahana maaseudun yritysten investointi- ja kehittämishankkeissa.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa maaseudun kehittämisen teemana on vuonna 2026 uudistuva yrittäjyys.
– Siksi edellytämme rahoitettavilta hankkeilta yhä selkeämpää elinkeinokytköstä. Näin varmistamme myös maaseudun kehittämissuunnitelmien täysimääräisen toteutumisen.
Tavoitteena on, että kehittämistyön tuloksena
- maaseutualueiden yritysten kilpailukyky ja liiketoimintaedellytykset kehittyvät
- yritykset investoivat uusiin laitteisiin, tuotantotiloihin, ohjelmistoihin
- yritykset lähtevät aktiivisesti toteuttamaan yrityskohtaisia kehittämishankkeita ja kansainvälistymään
- maaseutualueiden yritysten tieto ja osaaminen lisääntyy
- syntyy uusia yritysten ja tutkimuslaitosten välisiä innovaatiohankkeita
- yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja
- maaseutuyritykset nähdään houkuttelevana työpaikkana.
Seuraava valintajakso päättyy 30.4.
Lounais-Suomen elinvoimakeskukseen jätettiin 11 hankehakemusta tammikuun lopussa päättyneelle valintajaksolle. Lisäksi alueelle kohdentui 5 alueiden välistä hanketta. Hakemuksista 12 kohdentui Varsinais-Suomen ja 10 Satakunnan maakunnan alueelle.
Haettujen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 4 miljoonaa euroa, ja haetun tuen määrä reilu 3 miljoonaa euroa.
– Tammikuun valintajaksoille jätettyjen hankkeiden teemoissa nousivat esille alkutuotannon eri sektoreiden kehittämishankkeet, metsäsektorin vesiensuojelu, matkailun kehittäminen sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen.
Hanketukien kuluva valintajakso päättyy 30.4.
– Hankeideoiden osalta kannattaa olla tuttuun tapaan etukäteen yhteyksissä, Johanna Mattila kannustaa.
Hanketukien hakuinfo 27.3. klo 9
Lounais-Suomen elinvoimakeskus järjestää perjantaina 27. maaliskuuta hanketukien hakuinfon, jossa hanketukitiimin johtava asiantuntija Salme Pihlajamaa esittelee EU:n maaseuturahoituksen hanketukien mahdollisuuksia maaseudun yritysten yhteiseen kehittämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi kehittämis- ja neuvontaorganisaatiot sekä oppi- ja tutkimuslaitokset.
Rahoitusmahdollisuuksien esittelyn lisäksi infossa kuullaan käytännön kokemuksia kahdelta eri kehittämisorganisaatiolta.
– Tilaisuuden jälkeen toimitamme ilmoittautuneille esitysmateriaalit sekä linkin tallenteeseen. Mikäli ajankohta ei sovi kalenteriisi, kannattaa silti ilmoittautua – voit katsoa tallenteen myöhemmin itsellesi sopivana hetkenä, Pihlajamaa vinkkaa.
Hilkka HallaMaaseutuyksikkö: yritystuetPuh:+358 295 022 085hilkka.halla@elinvoimakeskus.fi
Johanna MattilaMaaseutuyksikkö: maaseuturahoitusPuh:+358 295 023 092johanna.mattila@elinvoimakeskus.fi
Salme PihlajamaaMaaseutuyksikkö: hanketuetPuh:+358 295 022 012salme.pihlajamaa@elinvoimakeskus.fi
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
