Lounais-Suomen elinvoimakeskus sai 13,7 miljoonan euron rahoituskiintiön maaseudun hanke- ja yritystukiin

20.3.2026 10:51:49 EET | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti maaliskuun alussa maaseudun kehittämisen myöntövaltuudet elinvoimakeskusalueille. Lounais-Suomessa maaseudun kehittämisen teemana on vuonna 2026 uudistuva yrittäjyys.

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen myöntövaltuus maaseudun hanke- ja yritystukiin on 13,7 miljoonaa euroa vuonna 2026. Summa on yhtä suuri kuin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa oli yhteensä vuonna 2025.

Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maaseuturahoitusryhmän päällikkö Johanna Mattila kertoo, että rahoitus toimii erinomaisena työkaluna Satakunnan ja Varsinais-Suomen maaseutujen elinkeinotoiminnan kehittämisessä sekä siemenrahana maaseudun yritysten investointi- ja kehittämishankkeissa.

– Siksi edellytämme rahoitettavilta hankkeilta yhä selkeämpää elinkeinokytköstä. Näin varmistamme myös maaseudun kehittämissuunnitelmien täysimääräisen toteutumisen.

Tavoitteena on, että kehittämistyön tuloksena

  • maaseutualueiden yritysten kilpailukyky ja liiketoimintaedellytykset kehittyvät
  • yritykset investoivat uusiin laitteisiin, tuotantotiloihin, ohjelmistoihin
  • yritykset lähtevät aktiivisesti toteuttamaan yrityskohtaisia kehittämishankkeita ja kansainvälistymään
  • maaseutualueiden yritysten tieto ja osaaminen lisääntyy
  • syntyy uusia yritysten ja tutkimuslaitosten välisiä innovaatiohankkeita
  • yrityksiin syntyy uusia työpaikkoja
  • maaseutuyritykset nähdään houkuttelevana työpaikkana.

Seuraava valintajakso päättyy 30.4.

Lounais-Suomen elinvoimakeskukseen jätettiin 11 hankehakemusta tammikuun lopussa päättyneelle valintajaksolle. Lisäksi alueelle kohdentui 5 alueiden välistä hanketta. Hakemuksista 12 kohdentui Varsinais-Suomen ja 10 Satakunnan maakunnan alueelle.

Haettujen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 4 miljoonaa euroa, ja haetun tuen määrä reilu 3 miljoonaa euroa.

– Tammikuun valintajaksoille jätettyjen hankkeiden teemoissa nousivat esille alkutuotannon eri sektoreiden kehittämishankkeet, metsäsektorin vesiensuojelu, matkailun kehittäminen sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Hanketukien kuluva valintajakso päättyy 30.4.

– Hankeideoiden osalta kannattaa olla tuttuun tapaan etukäteen yhteyksissä, Johanna Mattila kannustaa.

Hanketukien hakuinfo 27.3. klo 9

Lounais-Suomen elinvoimakeskus järjestää perjantaina 27. maaliskuuta hanketukien hakuinfon, jossa hanketukitiimin johtava asiantuntija Salme Pihlajamaa esittelee EU:n maaseuturahoituksen hanketukien mahdollisuuksia maaseudun yritysten yhteiseen kehittämiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi kehittämis- ja neuvontaorganisaatiot sekä oppi- ja tutkimuslaitokset.

Rahoitusmahdollisuuksien esittelyn lisäksi infossa kuullaan käytännön kokemuksia kahdelta eri kehittämisorganisaatiolta.

– Tilaisuuden jälkeen toimitamme ilmoittautuneille esitysmateriaalit sekä linkin tallenteeseen. Mikäli ajankohta ei sovi kalenteriisi, kannattaa silti ilmoittautua – voit katsoa tallenteen myöhemmin itsellesi sopivana hetkenä, Pihlajamaa vinkkaa.

Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

