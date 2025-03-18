Iloa omasta perheestä - Kansainvälinen yksinhuoltajapäivä 21.3.2026

20.3.2026 10:47:10 EET | Monimuotoiset perheet -verkosto | Yhden vanhemman perheiden liitto ry | Tiedote

21.3. juhlitaan kansainvälistä yksinhuoltajapäivää. Suomessa noin 25 % perheistä arkea pyörittää yksi vanhempi. Yhden vanhemman perheissä korostuvat usein läheiset perhesuhteet ja ilo omasta perheestä.

Kuvassa on teksti: "Iloa omasta perheestä - kansainvälinen yksinhuoltajapäivä 21.3.2026".
Noin joka neljäs lapsiperhe Suomessa on yhden vanhemman perhe, jossa arki sujuu yhden vanhemman voimin.  Vaikka yhden vanhemman perheiden köyhyys kasvaa huolestuttavasti ja yhden vanhemman perheillä on erityisiä haasteita esimerkiksi perheen ja työn yhdistämisessä, niin yksinhuoltajapäivänä on syytä nostaa esille niitä monia asioita, jotka perheissä on hyvin.  

Tutkimusten mukaan yksi turvallinen vanhempi on riittävä takaamaan lapselle hyvän ja tasapainoisen kasvun. Sekä vanhempien että lasten kertomuksissa korostuu perhesuhteiden läheisyys.  
- Yhden vanhemman perheessä vanhemmat ja lapset ovat usein hyvällä tavalla tiivis paketti, kertoo Yhden Vanhemman Perheiden Liiton puheenjohtaja Susanna Kavonius ja jatkaa:  
- Vanhemmat kertovat ilon lapsista olevaan suurta ja lämpimät ja läheiset suhteet kantavat myös arjen raskaampien hetkien läpi.  

Moninaiset yhden vanhemman perheet 

Yhden vanhemman perheeksi tullaan moninaisia reittejä esimerkiksi vanhempien eron kautta, harkitulla päätöksellä hankkia lapsi itsellisesti lahjasoluhoidoilla tai leskeytymisen seurauksena. Yhä useammin yhden vanhemman perheys on vanhemman oma valinta.  

Joka kolmas lapsi elää jossain elämänsä vaiheessa yhden vanhemman perheessä.  
Yhden vanhemman perheiden lapset ja nuoret kertovat usein arvostuksesta ja ylpeydestä vanhempaansa kohtaan.  
- Me pystymmekin vaikka mihin, mutta ansaitsemme hyvän sosiaaliturvan ja palvelut arjen sujumisen avuksi, painottaa Yhden Vanhemman Perheiden Liiton puheenjohtaja Susanna Kavonius. 

Yhden Vanhemman Perheiden liitto parantaa työllään yhden vanhemman perheiden taloudellista, sosiaalista ja yhteiskunnallista asemaa.  

Lisätietoa yhden vanhemman perheistä ja Yhden Vanhemman Perheiden Liiton toiminnasta:  

www.yvpl.fi ja  
 
Terhi Rapeli 
toiminnanjohtaja 
terhi.rapeli@yvpl.fi 
p. 0401863421 
 

Kansainvälinen yksinhuoltajapäivä 21.3.2024 - Yhden vanhemman rakkaus riittää, mutta perheet ansaitsevat myös tukea

Suomessa noin 25 % perheistä arkea pyörittää yksi vanhempi. Yksi turvallinen vanhempi takaa tutkimusten mukaan lapselle tasapainoisen ja hyvän kasvatuksen. - Me pystymme vaikka mihin, mutta ansaitsemme hyvän sosiaaliturvan ja palvelut arjen sujumisen avuksi, painottaa Yhden Vanhemman Perheiden Liiton puheenjohtaja Susanna Kavonius. Yhden Vanhemman Perheiden Liitto on huolissaan hallituksen toteuttamista sosiaaliturvaleikkauksista, jotka kohdentuvat erityisen rankasti yhden vanhemman perheisiin.

