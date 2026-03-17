Maantien 360 Kolisevantien liikenne Iitissä ohjataan kiertotielle 30.3.2026 klo 12.00 alkaen
20.3.2026 10:39:50 EET | Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Kiertotie otetaan käyttöön 30.3. klo 12.00, ja tie avataan liikenteelle viimeistään 2.4.2026 klo 18.00.
Maantien 360 Kolisevantien liikenne Iitissä katkaistaan rumpujen rakentamisen takia 30.3.2026 klo 12.00. Tie avataan liikenteelle viimeistään 2.4.2026 klo 18.00.
Suljettava osuus sijoittuu maantielle 360 kohtaan Kolisevantie 437 tieosoitteeseen 360/2/1464.
Liikenne ohjataan kiertotiejärjestelyin Mt3601 Kimonkyläntie – Vt6 Helsingintie kautta liitteenä olevan liikenteenohjaussuunnitelman mukaisesti. Kiertotiereitti on opastettu.
Liikennejärjestelyjen toteutuksesta vastaa Mikko Lainio, ML-Kaivuu Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
- ML-Kaivuu Oy, toimitusjohtaja Mikko Lainio, puh. 040 503 7112
- Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Aleksi Kuitunen, puh. 0295 020 900
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus hoitaa elinkeinoihin ja osaamiseen, maahanmuuttoon, maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, ympäristöön ja vesivaroihin sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus toimii Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme