Ei kannata jännittää – 12-vuotias Juho on Assin lastenosaston ensimmäinen potilas
20.3.2026 10:24:58 EET | Oma Häme | Artikkeli
Assin uusi lastenosasto avattiin, ja 12-vuotias Juho Pennanen oli ensimmäinen potilas. Kokemus siirtymisestä vanhasta sairaalasta uusiin, moderneihin tiloihin oli myönteinen ja rauhallinen. Juho ja hänen perheensä kehuvat ympäristön valoisuutta ja viihtyisyyttä, sekä lämpöä ja huomaavaisuutta henkilökunnalta.
Assin uudella lastenosastolla koettiin erityinen hetki, kun ensimmäinen potilas saapui osastolle. 12-vuotias Juho Pennanen pääsi perheensä kanssa kokemaan siirtymän vanhasta sairaalasta uusiin tiloihin.
Juho suhtautuu tilanteeseen rauhallisesti.
– Ei tässä mitään ihmeellistä ole, koitan vain parantua. Siirtyminen oli vähän erikoinen – ensin olin yön vanhassa sairaalassa ja sitten vaihdettiin paikkaa.
Matkasta uudelle sairaalalle jäi myös hyvä kokemus.
– Taksikuljettaja oli tosi mukava.
Uusi ympäristö teki kuitenkin heti vaikutuksen.
– Huone on parempi ja tilavampi. Sänky on parempi ja sitä voi säätää sähköisesti, joten jalan saa helposti ylös. Näyttää ihan hyvältä, mutta seinille voisi tulla lisää tarroja tai jotain lapsille.
Muille lapsille Juho haluaa lähettää yksinkertaisen viestin:
– Ei kannata jännittää. Lääkärit ovat ammattilaisia ja osaavat hoitaa sinut. Kun tänne tulet, ole vain rauhassa ja mene eteenpäin.
Valoisa ja lämmin vastaanotto
Juhon äiti Johanna Pennanen kertoo, että perhe sai tiedon muutosta hyvissä ajoin.
– Ensiavussa kerrottiin heti, että me muutamme. Tajusimme silloin, että pääsemme kokemaan molemmat lastenosastot. Meitä on informoitu hyvin ja saatu paljon tietoa etukäteen.
Uusi osasto teki vahvan ensivaikutelman.
– Tämä on valoisa, uusi ja moderni osasto. Sisäilma tuntuu puhtaalta ja täällä on kaikki kunnossa. Oli ihanaa ottaa esimerkiksi kaukosäädin käyttöön suoraan paketista.
Perheelle kokemus on ollut poikkeuksellinen myös potilaan näkökulmasta.
– Onhan tämä ainutlaatuinen tilanne. Sänky, jossa ei ole kukaan muu vielä nukkunut. Kiinteä suihkutuoli kiinnitti heti huomiota, ja on hienoa, että myös vanhemmat on huomioitu – huoneessa on esimerkiksi mukava tuoli omaiselle.
Johanna korostaa, että lämmin kohtaaminen on kulkenut mukana koko hoitopolun ajan.
– Vanhallakin puolella ihmiset olivat hymyileviä ja ihania, ja jokainen kohtaaminen työntekijöiden kanssa on ollut lämmin. Siellä oli kuitenkin enemmän kiireen tuntua ilmassa ja pakkaamista. Täällä taas tunnelma on rauhallisempi, ja vastaanotto on ollut hymyilevää ja innostunutta.
Myös kokonaiskokemus on ollut perheelle merkityksellinen.
– Tämä on sellainen paikka, jonne on ihan kiva tulla. On tullut tunne, että olemme tervetulleita tänne. Kiitos kaikille työntekijöille – kohtaamiset ovat olleet inhimillisiä ja lämpimiä.
Rauhalliset tilat ja sujuva yhteistyö
Hoitaja Inga Ahola oli mukana lähettämässä potilasta vanhasta sairaalasta Assiin ja kohtasi hänet uudelleen iltavuorossa uudella osastolla.
– Tilanne oli jännittävä. Lähetimme potilaan vanhasta sairaalasta ja luotin kollegoihin, jotka ottivat hänet vastaan Assissa. Oli mukava tulla itse perässä iltavuoroon jatkamaan hoitoa.
Ahola työskentelee lasten varahenkilöstössä ja on tottunut työskentelemään eri yksiköissä.
– Olen käynyt tutustumassa Assiin etukäteen. Tilat ovat valoisat ja kiertoalueeni osastot ovat samassa kerroksessa lähekkäin, mikä helpottaa arkea.
Uudella osastolla korostuvat yksityisyys ja rauhallisuus.
– Huoneet ovat pääosin yhden hengen huoneita, mikä tuo potilaille ja perheille omaa rauhaa.
Myös perheiden tarpeet on huomioitu tilasuunnittelussa.
– Vanhemmille on oma tila, jossa on esimerkiksi pieni keittiö, jääkaappi ja oleskelutila. Sinne voi mennä hetkeksi hengähtämään. Lisäksi osastolle on tulossa leikkihuone, jonka sisustus on vielä kesken.
Yhteyshenkilöt
Elina Savolainenviestintäpäällikkö (terveydenhuolto, Assi-sairaala)Puh:040 652 3167elina.savolainen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme