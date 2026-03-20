Arlo Parks saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen ja esiintyy Kesärauhassa - kolmen päivän lippuja myyty enemmän kuin viime vuonna yhteensä

Tämän hetken kiinnostavimmista artisteista ja ainutlaatuisesta tunnelmastaan jo seitsemän vuoden ajan suitsutusta kerännyt indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha käynnistää festivaalikesän Turussa 12.–14.6.2026. Tänään julkistetun Arlo Parksin myötä Peace Stagen, YleX Stagen ja HS Stagen osalta festivaaliohjelma on valmis. Tulevina viikkoina tullaan julkistamaan vielä yleisön rakastaman Elektrolinnan ohjelmisto sekä myöhemmin paljastettavan uuden elämyskonseptin sisältö.



Kesärauhan lauantai-illassa koetaan ainutlaatuisia hetkiä, kun hurjassa nosteessa oleva Arlo Parks (UK) saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen. Debyyttialbumillaan arvostetut Mercury ja Brit Awards -palkinnot voittanut Arlo Parks on noussut määrätietoisesti sukupolvensa tunnistettavaksi ääneksi. Kaksi kriitikoiden hehkuttamaa albumia, loppuunmyydyt kiertueet Euroopassa ja maailmalla ovat tehneet Parksista artistin, joka on juuri nyt kuumimmillaan.️ Huhtikuussa julkaistava kolmas albumi Ambiguous Desire on vuoden odotetuimpia indiejulkaisuja, joka vie Arlo Parksin täysin uudenlaiseen, tanssittavampaan suuntaan.

Arlo Parksin lisäksi Kesärauhassa koetaan elektronisen indien suurimpiin nimiin kuuluva Caribou (CA), Grammis-palkittu Seynabo Sey (SE), liveilmiö Fat Dog (UK), Kesärauhassa vuonna 2022 koettu ja siitä lähtien takaisin toivottu Honningbarna (NO), lähtemättömän vaikutuksen loppuunmyydyllä klubikeikallaan Helsingissä vastikään tehnyt italodiskopumppu Mind Enterprises (IT), klubisoundeja ja perinteitä yhdistelevä BIJI (SE), spoken word -artisti Joshua Idehen (SE), ruotsin alt popin kiinnostavin nimi Olga Myko (SE) sekä elektronisen musiikin duo ROYA (DK). Kotimaisista artisteista koetaan Avain – Punainen Tiili 25v. -juhlakeikka, Vesalan odotettu ensimmäinen paluukeikka sekä kansainvälistä suosiota nauttineen suomalaisen indiekokoonpano French Filmsin yllättävä ja ilahduttava paluu. Lisäksi koetaan myös joka vuosi artistitoivelistan kärjessä paistattelevat Arppa, Antti Autio, Ruusut, emma ja matilda, Vesta ja monia muita tämän hetken kiinnostavimpia kotimaisia indie-nimiä.





KESÄRAUHA 12.–14.6.2026, Linnanpuisto, Turku

PERJANTAI 12.6.2026: SEINABO SEY (SE), VESALA, HONNINGBARNA (NO), MIND ENTERPRISES (IT), ANTTI AUTIO, EMMA & MATILDA, URSUS FACTORY, BIJI (SE), FRENCH FILMS, HELMI MARLEENA, JOSHUA IDEHEN (SE), KOIRA, MODEM,

ROSETTES, TÖÖLÖN KETTERÄ

LAUANTAI 13.6.2026: ARLO PARKS (UK), AVAIN - punainen tiili 25v., RUUSUT, BENJAMIN, JAAKKO KULTA, MELO, SAMULI PUTRO, ANTTI PAALANEN, GOOD BOYS, HOPEASIIVET, MALLA, NÖSSÖ NOVA, KEIJU, REBEKKA HOLI, ROYA (DK), SENYA,

SVART RIDÅ (SE), SWEATMASTER

SUNNUNTAI 14.6.2026: CARIBOU (CA), FAT DOG (UK), ARPPA, MAUSTETYTÖT, VESTA, AARO630, ASLA JO, JONNA TERVOMAA, LOUNA0NLINE, LOUIE BLUE, LYYTI,

OLGA MYKO (SE), RISTO, SALALIITTO, US

Liput:

3pv - 189,00e

2pv - 155,00e

1pv - 105,00e

Lippujen hinnat nousevat vappuna.

Liput ja lisätiedot: www.kesarauha.fi/liput