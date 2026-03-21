EMBARGO: 21.3. klo 12.30 SDP:n Pinja Perholehto ehdolle eduskuntavaaleihin: Tärkeintä on palauttaa ihmisten luottamus oman arjen turvallisuuteen
21.3.2026 12:30:00 EET | SDP Uusimaa | Tiedote
Hyvinkääläisen kansanedustajan Pinja Perholehdon mukaan ensi vaalikaudella tärkeintä on palauttaa suomalaisten usko hyvinvointivaltioon ja luottamus tulevaisuuteen.
– Kansalaisten pohjamudissa kyntävä luottamus on palautettava kiireen vilkkaa. Suomalaisilla on oltava oikeus luottaa reiluun, sopimiseen perustuvaan työelämään, hyvinvointivaltion tukeen elämän tyrskyissä sekä tulevaisuuteen katsovaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan. Kasvu syntyy, kun voi luottaa huomiseen – ei sanelemalla tai leikkauskierteellä, Perholehto toteaa.
Petteri Orpon hallitus ei ole koko kautensa aikana tehnyt päätöksiä, jotka aidosti sitouttaisivat työnantajat palkkaamaan enemmän, paremmin tai pysyvämmin. Sen sijaan kaikki paukut on laitettu esimerkiksi irtisanomisen helpottamiseen ja työttömyydestä rankaisemiseen, mikä on entisestään heikentänyt ihmisten arjen turvallisuutta. Tällä reseptillä on saatu ennätystyöttömyys ja yksityisen kulutuksen lamaannus.
– Ihmiset ovat fiksuja. He eivät jätä kuluttamatta huvikseen, vaan monilla ei ole yksinkertaisesti varaa leikkausten jäljiltä ja toisilta puuttuu luottamus toimeentuloon. Moni vakituisessa työsuhteessa tai virassa olevakin pelkää nyt työttömyyden osuvan omalle kohdalle. Samalla itsensä työllistäjät ja pienyrittäjät ovat ahtaalla, kun kustannukset nousevat ja asiakkaat varovat kulutusta.
Uudenmaan vaalipiirin ehdokas Perholehto haluaa pitää eduskuntavaalikeskusteluissa vankasti esillä myös tasa-arvoteemoja. Orpon hallituksen päätökset ovat heikentäneet erityisesti naisten asemaa työmarkkinoilla, jotka työskentelevät pienipalkkaisissa töissä esimerkiksi palvelualoilla.Kaikkein suurituloisimpien veronkevennykset on käytännössä rahoitettu pienituloisilta tehdyillä leikkauksilla.
– Kaiken lisäksi hallitus ajaa vielä härkäpäisesti läpi lakia, joka mahdollistaa perusteettoman määräaikaisen työsopimuksen tekemisen ja lisää raskaussyrjinnän riskiä työelämässä. Tämä on täysin väärä suunta tilanteessa, jossa erityisesti naisten ja nuorten asemaa työmarkkinoilla on jo valmiiksi heikennetty, Perholehto sanoo.
Perholehto nostaa esiin myös ajankohtaisen huumekriisin ja mielenterveyden haasteet, joihin tulee reagoida nykyistä vakavammin.
– Mielenterveys- ja päihdepalveluiden vahvistaminen sekä panostukset ennaltaehkäisyyn vähentävät inhimillistä kärsimystä ja pitkässä juoksussa säästävät myös julkisia varoja. Kyse kansanterveyskysymyksestä, jonka sivuuttamiseen ei ole varaa. Myös valtiovarainministeriön on kehitettävä laskentaansa, jotta hyvinvointipanostukset tulisivat näkyväksi myös talouspolitiikassa.
Ensimmäisen kauden kansanedustajalla on vankka tuki kotikaupungistaan. Kaikki SDP:n paikallisosastot ovat asettuneet Perholehdon taakse ja esittäneet häntä eduskuntavaaliehdokkaaksi.
– Olen erittäin kiitollinen saamastani vahvasta tuesta. Se alleviivaa hienosti sitä, että vaaleissakin on aina kyse yhdessä tekemisestä ja yhteisten asioiden hoitamisesta. Se onnistuu parhaiten iloisella energialla ja hyvähenkisellä porukalla, johon kaikki ovat tervetulleita mukaan tekemään muutosta, Perholehto päättää.
Hyvinkääläinen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Pinja Perholehto on toiminut lisäksi muun muassa Hyvinkään kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2017, kaupunginhallituksen puheenjohtajana vuodesta 2025 sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valtuustossa vuodet 2022-2025.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Pinja Perholehto, puh. 0400 596 521
Pinja PerholehtoPuh:0400 596 521pinja.perholehto@eduskunta.fi
