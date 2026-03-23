Kreate lähtee rakentamaan tunneleita Norjaan – Gullberg-tunnelin sisäverhousurakasta sopimus

Kreate Sverige on solminut Skanska Norge AS:n kanssa sopimuksen OPS E10 Hålogalandsvegen-hankkeeseen kuuluvan Gullbergin tunnelin ja optiona toteutettavan Hårbergin tunnelin sisäverhouksesta. Yhteensä sopimuksen arvo optioineen on 68 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 6,2 miljoonaa euroa. Kreate kirjaa tilauksen ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaansa.

Hålogalandsvegen on Pohjois-Norjan kaikkien aikojen suurin tiehanke, joka rakennetaan kokonaan uudelle linjaukselle. Skanska Norgen toteuttama hanke käsittää noin 82 kilometriä uutta moottoritietä, 22 siltaa sekä seitsemän tunnelia yhteispituudeltaan 27 kilometriä. Uusi tie yhdistää entistä tiiviimmin Ofotenin, Lofoottien, Vesterålenin ja Etelä-Tromssan alueet toisiinsa, mikä nopeuttaa liikkumista, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää päästöjä.

Kreate kasvaa tunnelien sisäverhousmarkkinassa – vahva osaaminen laajenee Ruotsista Norjaan

Kreate on toteuttanut kasvustrategiaansa määrätietoisesti Ruotsissa. Tunneleiden sisäverhousurakoiden voittaminen Pohjois-Norjan liikenneyhteyksiä ja alueen elinvoimaa parantavasta Hålogalandsvegen-hankkeesta on yhtiölle merkittävä askel.

– Olemme kasvaneet Ruotsin suurimmaksi toimijaksi tunnelien sisäverhouksissa. Kun mahdollisuus avautui jatkaa yhtiön hienoa kehitystä Norjassa, emme epäröineet valloittaa toistakin Pohjoismaata vastaavalla osaamisella, kertoo Kreate Sverigen toimitusjohtaja Kenneth Wahlqvist.

Norjassa on lähivuosina käynnissä ja suunnitteilla useita mittavia tunnelihankkeita.

– Norjan tunnelirakentamisen volyymi on 5–10‑kertainen Ruotsiin verrattuna eli tehtävää riittää pitkälle tulevaisuuteen, Wahlqvist vakuuttaa.

Mahdollisuutta pysyvään jalansijaan Norjassa tutkitaan

Kreate Sverigen solmima sopimus toimii luontevana jatkumona Kreaten laajentumiselle Ruotsissa.

– Aloitamme työt Kreate Sverigen sivuliikkeellä, mutta tutkimme mahdollisuutta perustaa Norjaan tytäryhtiö, kertoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Se toimii strategisena askeleena ja markkinan avaajana tukien samalla yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategiaa.

– Norja ei ole markkinana helppo, mutta oikealla osaamisportfoliolla ja tarkalla hankevalinnalla se on sopiva paikka skaalata kilpailukykyämme rinnasteiseen markkinaan. Uskomme vahvasti Kreaten konseptiin ja vahvaan tekniseen osaamiseemme. Olemme pärjänneet niin ruotsalaisia kuin norjalaisia vastaan Ruotsissa, miksi emme pärjäisi Norjassakin, Vikström sanoo.

Työt käynnistyvät keväällä 2026

Kreaten voittaman tunneliurakan laajuuteen kuuluvat muun muassa pulttien poraus ja asennus, salaojamattojen asentaminen suuaukkojen läheisyydessä, vesitiiviin membraanin asennus sekä rakenteiden raudoitus. Kreate toteuttaa urakoissa yhteensä 90 000 neliötä sisäverhouspinta-alaa. Skanska Norge vastaa ruiskubetonoinnista.

Työt käynnistyvät pääsiäisen jälkeen 2026 ja molemmat urakat valmistuvat loppusyksystä 2026.