Kreate lähtee rakentamaan tunneleita Norjaan – Gullberg-tunnelin sisäverhousurakasta sopimus
27.3.2026 12:15:34 EET | Kreate Group Oyj | Tiedote
Kreate Sverige AB on allekirjoittanut Skanska Norge AS:n kanssa sopimuksen Lofooteilla sijaitsevasta Gullberg‑tunnelin sisäverhousurakasta, joka on osa mittavaa OPS E10 Hålogalandsvegen -hanketta. Sopimuksen arvo on 38 miljoonaa Norjan kruunua eli 3,5 miljoonaa euroa, ja se sisältää 2,7 miljoonan euron option. Voitettu sopimus toimii strategisena avauksena Norjan markkinoille ja tarjoaa mahdollisuuden skaalata kilpailukykyä rinnasteiseen markkinaan.
Kreate Sverige on solminut Skanska Norge AS:n kanssa sopimuksen OPS E10 Hålogalandsvegen-hankkeeseen kuuluvan Gullbergin tunnelin ja optiona toteutettavan Hårbergin tunnelin sisäverhouksesta. Yhteensä sopimuksen arvo optioineen on 68 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 6,2 miljoonaa euroa. Kreate kirjaa tilauksen ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskantaansa.
Hålogalandsvegen on Pohjois-Norjan kaikkien aikojen suurin tiehanke, joka rakennetaan kokonaan uudelle linjaukselle. Skanska Norgen toteuttama hanke käsittää noin 82 kilometriä uutta moottoritietä, 22 siltaa sekä seitsemän tunnelia yhteispituudeltaan 27 kilometriä. Uusi tie yhdistää entistä tiiviimmin Ofotenin, Lofoottien, Vesterålenin ja Etelä-Tromssan alueet toisiinsa, mikä nopeuttaa liikkumista, parantaa liikenneturvallisuutta ja vähentää päästöjä.
Kreate kasvaa tunnelien sisäverhousmarkkinassa – vahva osaaminen laajenee Ruotsista Norjaan
Kreate on toteuttanut kasvustrategiaansa määrätietoisesti Ruotsissa. Tunneleiden sisäverhousurakoiden voittaminen Pohjois-Norjan liikenneyhteyksiä ja alueen elinvoimaa parantavasta Hålogalandsvegen-hankkeesta on yhtiölle merkittävä askel.
– Olemme kasvaneet Ruotsin suurimmaksi toimijaksi tunnelien sisäverhouksissa. Kun mahdollisuus avautui jatkaa yhtiön hienoa kehitystä Norjassa, emme epäröineet valloittaa toistakin Pohjoismaata vastaavalla osaamisella, kertoo Kreate Sverigen toimitusjohtaja Kenneth Wahlqvist.
Norjassa on lähivuosina käynnissä ja suunnitteilla useita mittavia tunnelihankkeita.
– Norjan tunnelirakentamisen volyymi on 5–10‑kertainen Ruotsiin verrattuna eli tehtävää riittää pitkälle tulevaisuuteen, Wahlqvist vakuuttaa.
Mahdollisuutta pysyvään jalansijaan Norjassa tutkitaan
Kreate Sverigen solmima sopimus toimii luontevana jatkumona Kreaten laajentumiselle Ruotsissa.
– Aloitamme työt Kreate Sverigen sivuliikkeellä, mutta tutkimme mahdollisuutta perustaa Norjaan tytäryhtiö, kertoo Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström.
Se toimii strategisena askeleena ja markkinan avaajana tukien samalla yhtiön pitkän aikavälin kasvustrategiaa.
– Norja ei ole markkinana helppo, mutta oikealla osaamisportfoliolla ja tarkalla hankevalinnalla se on sopiva paikka skaalata kilpailukykyämme rinnasteiseen markkinaan. Uskomme vahvasti Kreaten konseptiin ja vahvaan tekniseen osaamiseemme. Olemme pärjänneet niin ruotsalaisia kuin norjalaisia vastaan Ruotsissa, miksi emme pärjäisi Norjassakin, Vikström sanoo.
Työt käynnistyvät keväällä 2026
Kreaten voittaman tunneliurakan laajuuteen kuuluvat muun muassa pulttien poraus ja asennus, salaojamattojen asentaminen suuaukkojen läheisyydessä, vesitiiviin membraanin asennus sekä rakenteiden raudoitus. Kreate toteuttaa urakoissa yhteensä 90 000 neliötä sisäverhouspinta-alaa. Skanska Norge vastaa ruiskubetonoinnista.
Työt käynnistyvät pääsiäisen jälkeen 2026 ja molemmat urakat valmistuvat loppusyksystä 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kenneth WahlqvistToimitusjohtajaKreate SverigePuh:+46 70 683 31 55kenneth.wahlqvist@kreate.se
Timo VikströmToimitusjohtajaKreate Group OyjPuh:+358 400 740 057timo.vikstrom@kreate.fi
Kirsi-Marjut DickmanViestintäpäällikköKreate Oy
Haastattelu- ja materiaalipyynnöt
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 315 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 700 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
