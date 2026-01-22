MAAILMAN VESIPÄIVÄ 22.3.2026

Puhtaan veden ja sanitaation merkitys muuttuvassa maailmassa kasvaa. Ajankohtaiset ja tulevat globaalit haasteet; ilmastonmuutos, sodat ja saastuminen vaikuttavat jo nyt jokaisen ihmisen elämään Suomessa ja maailmalla. Vesi on elämän perusedellytys sekä jokaisen oikeus, ja tämän puolesta vesihuoltolaitokset globaalisti tekevät töitä kellon ympäri. Turun seudun puhdistamo Oy perustaa toimintansa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen ja arvoihin, jotka on yhdessä laadittu. Ympäristö, laatu ja yhteistyö ovat ne kolme pilaria, joihin panostamalla kannamme kortemme kekoon yhteisen ympäristömme ja hyvinvoivan yhteiskuntamme puolesta.

Vesihuolto on Turun seudulla yhteistyötä. Turun seudun puhdistamo Oy on Turun Seudun Vesi Oy:n ja Turun Vesihuolto Oy:n kanssa laatinut yhteisen ympäristöohjelman, jossa yhtiöt sitoutuvat muun muassa toimimaan viranomaisvaatimuksia paremmin sekä lisäämään ympäristötietoisuutta. Ympäristöohjelma sisältää myös Itämerihaasteen kauden 2024–2028 toimenpiteet. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo toimi vuonna 2025 erinomaisesti täyttäen kaikki velvoitteet sekä myös vapaaehtoisten sitoumusten tavoitteet.

Tarkemmin Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toimintaan ja puhdistustuloksiin voi tutustua yhtiön internetsivuilla. Puhdistustulokset olivat erinomaiset ja ylittivät kaikki ympäristöluvan vaatimukset. Myös UV-hygienisointilaitos toimi hyvin ja jo puhdistamolta pois johdettu jätevesi täytti rannikon uimavesien hyvän laadun kriteerit (STM 177/2008).

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

Orgaanisen aineen (BOD), fosforin, typen ja kiintoaineen vesistökuormitukset olivat huomattavasti ympäristöluvan vähimmäisvaatimuksia pienempiä. Ympäristöluvan vaatimuksia tehokkaamman puhdistuksen ansiosta Turun merialueelle päätyi orgaanisen aineen osalta 260 t/a, fosforin osalta 6,0 t/a, typen osalta 210 t/a ja kiintoaineen osalta 400 t/a vähemmän kuormitusta.