MEP Aura Salla: Unkari saatava ulos EU:sta tai toimet estettävä
20.3.2026 12:29:14 EET | MEP Aura Salla | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) vaatii EU-johtajilta välittömiä toimia Unkarin jarrutusten ohittamiseksi ja Ukrainan tuen turvaamiseksi. Sallan mukaan EU-maiden on kyettävä tekemään päätöksiä ilman Unkaria, rajoitettava maan vaikutusvaltaa unionissa sekä tarvittaessa ohjattava maalle tie sen saattamiseksi ulos unionista.
“EU ei voi antaa yhden jäsenmaan halvaannuttaa koko unionin toimintakykyä tilanteessa, jossa Ukrainassa puolustetaan koko Euroopan turvallisuutta ja tulevaisuutta. Päätökset Ukrainaa tukevasta rahoituksesta on kyettävä tekemään ilman Unkaria ja Slovakiaa,” Salla sanoo.
Unkarin pääministeri Viktor Orbán esti jälleen tällä viikolla EU:n 90 miljardin euron hätälainapaketin Ukrainalle. Unkari on perustellut kantaansa muun muassa Druzhba-öljyputkeen liittyvillä vaatimuksilla. Sekä Unkarilla että Slovakialla on poikkeuslupa venäläisen öljyn käyttöön.
Sallan mukaan tilanne on kestämätön niin Ukrainan tilanteen kuin EU:n uskottavuuden kannalta.
“Kyse ei ole vain Ukrainan itsenäisyydestä ja ihmishengistä, vaan koko EU:n uskottavuudesta. Jos emme kykene toimimaan kriisissä, emme ole geopoliittinen toimija vaan pelkkä keskustelukerho,” Salla sanoo.
Salla esittää, että jäsenmaiden veto-oikeuksia on arvioitava uudelleen ja unionin on otettava käyttöön kaikki mahdolliset keinot Unkarin vaikutusvallan rajoittamiseksi.
“EU:n on valmisteltava mekanismi, jolla unionin arvoja toistuvasti rikkova maa voidaan erottaa EU:sta. Nyt jäsenmaat tuijottavat perussopimuksia kuin piru Raamattua sen sijaan, että estäisivät veto-oikeuden käytön ja varmistaisivat Ukrainan tuen jatkamisen,” Salla sanoo.
Nykyisin EU:n perussopimukset eivät mahdollista jäsenmaan erottamista. Artikla 7 kuitenkin mahdollistaa jäsenmaan äänioikeuden eväämisen, mikäli se rikkoo unionin perusarvoja.
Sallan mukaan EU:n ongelmana ei ole vain rajallinen toimintavalta ulkopolitiikassa vaan ennen kaikkea poliittisen yhtenäisyyden puute. Salla muistuttaa, että EU:n todellinen vaikutusvalta on talouspolitiikassa sekä Ukrainan tukemisessa rahoituksen sekä aseistuksen kautta siinä mittakaavassa kuin se on Euroopan heikosta varustautumisesta huolimatta ollut nopeasti mahdollista.
“Puheet eivät enää riitä. Meidän on siirryttävä tekoihin ja lisättävä määräenemmistöpäätöksiä välittömästi ja perussopimuksen rikkomisen uhalla, jotta yksittäinen jäsenmaa ei voi estää yhteisiä ratkaisuja,” Salla sanoo.
Unkarissa järjestetään huhtikuussa vaalit, joissa pääministeri Orbánin haastaa Péter Magyar. Sallan mukaan EU ei kuitenkaan voi jäädä odottamaan poliittisia muutoksia jäsenmaissa.
“Mikäli jäämme aina odottamaan EU:lle poliittisesti suopeampien poliitikkojen valintaa, oli kyseessä EU-maa tai vaikka Yhdysvallat, jäämme pysyvästi heikoksi.” Salla päättää.
Aura Sallaeuroparlamentaarikko, VTTEuroopan parlamentti
Aura Salla (Kok/EPP-ryhmä). Jäsen ITRE:ssä, varajäsen BUDG- ja IMCO-valiokunnissa.
Petra JärvimaaerityisavustajaEuroopan parlamentti
Petra Järvimaa vastaa MEP Sallan mediasuhteista, kotimaan asioista sekä avustaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) työssä.
Europarlamentaarikko Aura Salla
Jäsen
ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
Varajäsen
BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
Lue lisää julkaisijalta MEP Aura Salla
MEP Aura Salla pääneuvottelijaksi karsimaan EU:n digisääntelyä11.2.2026 17:08:29 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) on valittu pääneuvottelijaksi EU:n digisääntelyn yksinkertaistamispakettiin, joka vaikuttaa merkittävästi eurooppalaisten yritysten toimintaedellytyksiin ja kansalaisten arkeen. Pääneuvottelijana Salla vastaa Euroopan parlamentin kannan muodostamisesta ja neuvottelee jäsenmaiden kanssa digialan lainsäädännön keventämisestä ja selkeyttämisestä.
MEP Aura Salla: Yhdysvaltalaisten teknologia- ja luottokorttiyritysten “kill switch” on realismia11.2.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) varoittaa, että riippuvuus yhdysvaltalaisista teknologiayrityksistä ja luottokorteista uhkaa Euroopan turvallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. Salla muistuttaa, että niin sanottu ”kill switch”, eli mahdollisuus katkaista pääsy palveluihin poliittisen päätöksen seurauksena, ei ole mielipideasia, vaan tekninen ja lainsäädännöllinen fakta, joka on Euroopassa nähty jo käytännössä.
MEP Aura Salla: Suomen Kela ei voi valita yhdysvaltalaista pilveä24.1.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) varoittaa, että Kelan päätös siirtää suomalaisten arkaluontoiset tiedot yhdysvaltalaisten pilvipalveluiden haltuun heikentää Suomen kriisinsietokykyä, huoltovarmuutta ja itsemääräämisoikeutta. Päätös koskee ensi vuodesta alkaen sosiaaliturva- ja terveystietoja, joista käy ilmi muun muassa suomalaisten varusmiesten palveluspaikat. Salla korostaa, ettei kyse ole vain IT-ratkaisusta, vaan kansallisesta turvallisuudesta.
MEP Aura Salla: Yhdysvaltalaiset teknologiajätit EU:n aseeksi kauppaneuvotteluihin19.1.2026 17:17:59 EET | Tiedote
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) tukee EU:n “kauppasingon”, eli taloudellisen pakottamisen työkalun käyttöönottoa ja vaatii unionia ottamaan yhdysvaltalaisille teknologiajäteille tärkeän datan mukaan kauppakiistaan, mikäli Trump toteuttaa uhkauksensa lisätulleista.
Europarlamentaarikko Aura Salla vaatii kaivoslupien nopeuttamista Suomessa18.12.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Euroopan riippuvuus Kiinasta kriittisten raaka-aineiden tuotannossa ja niiden jalostuksessa on vakava riski. Kiinalla on mahdollisuus käyttää raaka-aineita poliittisena ja taloudellisena painostuskeinona. Tämä uhkaa Euroopan kokonaisturvallisuutta, huoltovarmuutta ja kriisinsietokykyä sekä teollisuuden kilpailukykyä.
