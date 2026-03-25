ProConsona-asiakastietojärjestelmässä tapahtunut tietoturvapoikkeama, tietoja ei ole joutunut sivullisten haltuun

ProConsona-asiakastietojärjestelmässä on havaittu tietoturvatapahtuma, jossa Lohjan sosiaalihuollon asiakkuuksiin liittyviä vanhoja liitetiedostoja on tuhoutunut palvelinsiirron yhteydessä. Puuttuvat tiedostot ovat toimeentuloturvan, lastensuojelun ja aikuis- ja perhetyön asiakirjoihin liittyviä liitteitä, kuten lausuntoja, kuitteja ja erilaisia todistuksia. Tuhoutuneet liitetiedostot on tallennettu vuosina 2010–2022, minkä vuoksi suurimmalla osalla puuttuvista tiedoista ei ole enää vaikutusta mahdollisiin nykyisiin asiakkuuksiin ja niihin liittyviin asiakkuusprosesseihin. Asiakkuuksiin liittyvät asiakasasiakirjat, kuten suunnitelmat ja päätökset, ovat ehjiä ja asianmukaisesti tallessa.

Liitetiedostot ovat tuhoutuneet pysyvästi, eikä niitä voida palauttaa. Tiedostot eivät ole joutuneet sivullisten haltuun eikä niihin kohdistu luvattoman käytön riskiä.

Tapahtumasta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon ja Valviralle. Tapahtuma ei tämänhetkisen arvion mukaan aiheuta haittaa asiakkaille. Pahoittelemme tapahtunutta.

Liitetiedostot ovat tuhoutuneet hyvinvointialueen toiminnan alkutaipaleella vuosien 2023–2024 aikana, kun kunnilta liikkeenluovutuksena hyvinvointialueelle siirtyneet ProConsona-asiatietojärjestelmät ja niissä olevat tiedot yhdistettiin yhdeksi asiakastietojärjestelmäksi ja sen palvelinympäristöön tehtiin muutoksia. Kun muutoksia on tehty useampana ajankohtana, tarkkaa ajankohtaa tapahtumalle ei ole pystytty tunnistamaan. Järjestelmätoimittaja ilmoitti hyvinvointialueelle epäillystä liitetiedostojen tuhoutumisesta syksyllä 2025. Tämän jälkeen hyvinvointialue on selvittänyt tapahtunutta yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.

Tämä ilmoitus ei edellytä toimenpiteitä rekisteröidyltä. Tarvittaessa lisätietoja saa asiakaspalvelusta, p. 029 151 2000 tai info@luvn.fi tai tietosuojaan liittyvien kysymysten osalta tietosuojavastaavalta tietosuoja@luvn.fi.

