Uusi esitys Verohallinnon tiedonsaantioikeuksista kulkee parempaan suuntaan – Esitys vaatii edelleen tarkennuksia
21.3.2026 07:00:00 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Hallituksen päivitetty esitysluonnos verotuksen vertailutietotarkastuksista on aiempaa parempi, mutta täydennettynäkin edelleen puutteellinen.
- Monet esityksen muotoilut mahdollistavat edelleen tarpeettoman laajat tietopyynnöt, jotka ovat omiaan vaarantamaan ihmisten yksityisyyden suojaa.
- Esitys asettaa Suomessa asuvat ja ulkomailla matkailevat sekä ulkosuomalaiset eriarvoiseen asemaan, ja rajanveto yritystilin sekä henkilökohtaisen tilin välille on hyvin hankalaa.
- Esitetyt muutokset vaatisivat mittavia tietojärjestelmäuudistuksia ja tulisivat pankeille ja sitä kautta niiden asiakkaille kalliiksi.
Täydennykset Verohallinnon vertailutietotarkastuksia koskevaan hallituksen esitykseen vievät esitystä oikeaan suuntaan. Soveltamisalaa on kavennettu ja epämääräisesti muotoiltuja kohtia on täsmennetty, mutta useat olennaiset termit lakitekstissä ja esimerkiksi tietopyyntöjen muotovaatimukset vaativat edelleen tarkennusta.
On tervetullutta, että yksityishenkilöiden kotimaiset tilitapahtumat on uudessa esitysluonnoksessa rajattu sääntelyn ulkopuolelle. Se kuitenkin ratkaisee ehdotuksen ongelmallisuutta vain osittain.
”Datassa voi edelleen olla mittava määrä verotuksellisesti merkityksettömiä tilitapahtumia, sillä siellä näkyisivät esimerkiksi ostot ulkomaisista verkkokaupoista tai korttimaksut lomareissulla. Nämä tiedot taas saattavat helposti sisältää sellaista tietoa, jonka käyttöä tulee tietosuojasääntelyn näkökulmasta rajata eikä sen jakaminen osana verovalvontaa ole oikeasuhtaista”, huomauttaa Finanssiala ry:n (FA) juristi Tuulia Karvinen.
Esityksen mukaisesti tiedot tulisi pyydettäessä luovuttaa kaikista tilitapahtumista, joissa raha siirtyy suomalaisen ja ulkomaisen tilin välillä sekä silloin, kun suomalaista korttia käytetään ulkomailla.
Suomalaisia asuu ja opiskelee paljon ulkomailla koko- ja osa-aikaisesti. Rajaseuduilla asuville on arkea toimittaa asioitaan maamme rajojen molemmin puolin. Monet lähipiirin tai perheen sisäiset maksut päätyisivät tietopyynnöille vain sillä perusteella, että toinen osapuoli on Suomen rajojen ulkopuolella.
”Onko ulkomailla asuminen tai oleskelu peruste verottajalle saada henkilön kaikki tilitiedot, kun Suomessa asuville suotaisiin yksityisyyden suoja?”, Karvinen kysyy.
Esitys on myös osin päällekkäinen muun muassa verkkokaupan alv-petosten vähentämiseen tähtäävän sääntelyn (CESOP) sekä alustatalouden toimijoiden ja kryptovarapalvelun tarjoajille asetettujen raportointivelvollisuuden kanssa. Niiden perusteella Verohallinto saa jo nyt tietoja rajat ylittävistä maksuista
”Perustuslakivaliokunnan marraskuisessa lausunnossa edellyttämä vertailutietotarkastuksien viimesijaisuus verovelvollista koskevien tietojen saamiseksi ei näytä täyttyvän.”
Uudistus vaatisi mittavia teknisiä muutoksia
Ehdotetut muutokset tulisivat kalliiksi pankeille – ja sitä myötä niiden asiakkaille. Tietopyynnöistä aiheutuvia kustannuksia ei esityksen mukaan korvattaisi millään tavoin. Pankit luovuttavat merkittävän määrän tietoja muunkin lainsäädännön perusteella korvauksetta viranomaisille. Korvausvelvoitetta tulee päivittää tähän päivään vastaamaan muun muassa EU:n datasääntelyn periaatteita, että viranomaisen tulee korvata kohtuulliset kustannukset saamastaan datasta yksityiselle toimijalle.
Ulkomaisten tilitapahtumien lisäksi pankin pitäisi pystyä toimittamaan tietopyynnön mukaiset tiedot rajattuna yritystileihin niin, että luonnollisten henkilöiden tiedot on poistettu.
”Miten tämä ratkaistaan esimerkiksi kevyt- tai toiminimiyrittäjien tapauksissa? Yrittäjä saattaa käyttää omaa henkilökohtaista tiliään osin myös tulonhankintaan, jolloin yrityksen tilillä näkyy sekä yrityksen että luonnollisen henkilön rahaliikennettä. Lisäksi pankkien edellytetään poistavan yritysten tilitiedoista luonnollisten henkilöiden tiedot. Miten tietojen poistaminen voitaisiin teknisesti edes toteuttaa? Pankkien pitäisi lisäksi ehdotuksen sisältämien esimerkkien mukaan etsiä tilisiirtojen viestikentistä tiettyjä sanoja: miten sellainen olisi mahdollista ilman suuria järjestelmämuutoksia”, kysyy FA:n johtava veroasiantuntija Marja Blomqvist.
Jo alkuperäinen esitys sisälsi epämääräisiä sanamuotoja, jotka mahdollistavat sekä perusoikeuksia että tietosuojasääntelyä rikkovat tietopyynnöt. Tähän kiinnitti huomionsa myös perustuslakivaliokunta. Läheskään kaikkia näitä ongelmia ei ole täydennetyssä esityksessä korjattu. Tämän ovat lausunnoissaan tuoneet esiin myös muun muassa eduskunnan oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu.
Yhteyshenkilöt
Marja BlomqvistJohtava veroasiantuntijaPuh:+358 20 793 4208marja.blomqvist@finanssiala.fi
Tuulia KarvinenJuristiPuh:+358 20 793 4207tuulia.karvinen@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 20 793 4229johannes.palmgren@finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
