Informationssäkerhetsavvikelse i klientdatasystemet ProConsona, inga uppgifter har hamnat i obehöriga händer
25.3.2026 16:04:00 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
I klientdatasystemet ProConsona upptäcktes en informationssäkerhetsavvikelse, där gamla bilagor relaterade till socialvårdsklienter i Lojo förstördes i samband med en servermigrering.
I klientdatasystemet ProConsona upptäcktes en informationssäkerhetsavvikelse, där gamla bilagor relaterade till socialvårdsklienter i Lojo förstördes i samband med en servermigrering. De förstörda filerna är bilagor till dokument inom utkomstskyddet, barnskyddet samt vuxen- och familjearbetet, såsom utlåtanden, kvitton och olika intyg. Bilagorna sparades i systemet under 2010–2022, vilket innebär att majoriteten av uppgifterna som försvann inte längre påverkar eventuella nuvarande klientrelationer eller tillhörande klientprocesser. Klienthandlingar som hänför sig till klientrelationer, såsom planer och beslut, är intakta och förvaras på korrekt sätt.
Bilagorna har förstörts permanent och kan inte återställas. Filerna har inte hamnat i obehöriga händer och det finns ingen risk för otillåten användning.
Incidenten har anmälts till dataombudsmannens byrå och Tillstånds- och tillsynsverket. Enligt nuvarande bedömning medför den ingen skada för klienter. Vi beklagar de olägenheter som situationen har medfört.
Bilagorna förstördes under välfärdsområdets första verksamhetsår 2023–2024, när de ProConsona‑klientdatasystem och uppgifter som överförts från kommunerna till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse slogs samman till ett klientdatasystem och förändringar gjordes i systemets servermiljö. Eftersom ändringarna har gjorts vid flera olika tidpunkter har man inte kunnat fastställa den exakta tidpunkten för incidenten. Systemleverantören informerade välfärdsområdet om de misstänkt förstörda bilagorna hösten 2025. Därefter har välfärdsområdet utrett incidenten i samarbete med systemleverantören.
Detta meddelande kräver inga åtgärder av den registrerade. Om du behöver mer information kan du kontakta kundtjänsten tfn. 029 151 2000 eller info@luvn.fi, eller för frågor som rör dataskydd, dataskyddsombudet på tietosuoja@luvn.fi.
Dataombudsmannens byrås anvisning till dem som drabbats av en personuppgiftsincident: Om du drabbas av en personuppgiftsincident | Dataombudsmannens byrå
Saara KontroIt-tuotantopäällikköLänsi-Uudenmaan hyvinvointialue, ICT-tuotantopalvelutPuh:+358405091876saara.kontro@luvn.fi
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
