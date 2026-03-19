Diakonissalaitos vahvistaa nuorten hyvinvoinnin tukea Espoossa: uusi Olohuone ja Katutaso vastaavat nuorten kasvaviin tarpeisiin

Espoossa tarve nuorten matalan kynnyksen palveluille on kasvanut: maahanmuuttajataustaisten nuorten määrä lisääntyy ja nuoret tarvitsevat vahvaa yhteisöä ja ohjausta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tutkimus osoittaa myös huolestuttavan tiedonpuutteen päihteiden käytön tuesta.

“Nuorten hyvinvointi on koko Espoota koskeva kysymys. Tarvitsemme palveluja, jotka tavoittavat nuoret nopeasti, turvallisesti ja heidän arjessaan. On myönteistä, että Diakonissalaitos vahvistaa Espoossa matalan kynnyksen tukea ja jalkautuvaa työtä. Juuri tämän kaltaista läsnäoloa nuoret tarvitsevat”, kommentoi Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

Yhteisöllisyys ja arjessa rinnalla kulkeminen ovat ratkaisevia

Olohuone on monikulttuurinen kohtaamispaikka, joka tarjoaa nuorille turvallisen tilan, jossa kohdata toisiaan, rakentaa luottamusta ja saada tukea arjen haasteisiin. Tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta ja kaksisuuntaista kotoutumista. Katutaso puolestaan kohtaa nuoret kaduilla, ostoskeskuksissa, kohtaamispaikoissa ja koulujen läheisyydessä jo siinä vaiheessa, kun huoli alkaa näkyä. Ensisijaisena tavoitteena on nuoren huumekuolemien puolittaminen valtakunnallisesti.

Toimintojen yhteinen tavoite on vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja ohjata nuoria oikea-aikaisen avun piiriin. Matalan kynnyksen kautta halutaan tavoittaa erityisesti ne nuoret, jotka muutoin jäävät palveluiden ulkopuolelle.

Toiminta rakennetaan tiiviissä yhteistyössä Espoon Ohjaamon, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, nuorisopalveluiden, sosiaalityön, oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

“Moni nuori kamppailee yksin, oli kyse päihteistä, mielen hyvinvoinnista tai tuen löytämisestä. Kun nuori kohdataan kunnioittavasti ja oikealla hetkellä, voimme ehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa osallisuutta ja rakentaa turvallisempaa arkea”, kommentoi Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja Satu Aalto. ”On tärkeää, että palvelut menevät nuorten luo, eivätkä odota heidän saapumistaan. Espoossa haluamme tehdä tämän yhdessä kaupungin ja kumppaneiden kanssa”, Aalto jatkaa.

Espoossa Diakonissalaitoksen kokonaisuutta täydentää sen omistama yhteiskunnallinen yritys Rinnekodit Oy, joka tarjoaa kaupungissa laajasti sosiaali‑ ja terveyspalveluja, kuten vammaispalveluja sekä mielenterveys‑ ja päihdepalveluja.

Katutason työtä tuetaan erillisellä tutkimuksella, joka seuraa muutoksia nuorten hyvinvoinnissa, osallisuudessa ja palveluihin kiinnittymisessä.

Median edustaja: tule tutustumaan toimintaan

Tervetuloa kuulemaan lisää Diakonissalaitoksen toiminnasta Espoossa 25.3.2026:

Vamos Espoon Olohuoneen ammattilaiskahvit

25.3.2026 klo 9–11

Ohjaamotalon Starttipiste

Lintuvaarantie 2 A, Espoo

Tilaisuudessa kuullaan Olohuoneen ja Katutason käynnistymisestä sekä nuorten tilanteesta Espoossa. Median ilmoittautumiset: Heli Nissinen, heli.m.nissinen@diakonissalaitos.fi