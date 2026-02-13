Fiksuviini.fi

Dr. Zenzen Mosel Riesling on Alkon paras valkoviinihanapakkaus alle 36€ hintaluokassa.

20.3.2026 12:01:30 EET | Fiksuviini.fi | Tiedote

Jaa

Fiksuviini.fi-palvelu on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta valitsemalla Alkon valikoiman parhaita viinejä eri kategorioissa. Kilpailujen voittajaviinien julkaisuvideot ovat keränneet toistuvasti useita satojatuhansia näyttökertoja eri sosiaalisen median alustoilla. Tällä kertaa testissä oli Alkon valikoiman alle 36€ arvoiset valkoviinihanapakkaukset.

Fiksuviini.fi palvelu on valinnut Alkon parhaimmat alle 36€ valkoviinihanapakkaukset.

Näin kuvailee voittajakolmikkoa viiniasiantuntija Petri Pellinen:

”Tastingin valkoviinit olivat pääosin kuin samasta puusta veistettyjä. Mukaan toki mahtui muutama aivan karmea viini. Top 3 viinejä yhdisti puhtaus, selkeys, tunnistettavuus. Kaikki olivat selkeän tyypillisiä oman maansa viinejä. Voittajaviini, joka erottui edukseen laadullisesti reilulla marginaalilla, oli tyypillinen viini omalta alueelta ja uskollinen lajikkeelleen. Erinomaista hinta-laatua.” 

Voittaja: Dr. Zenzen Mosel Riesling 

"Mainio viini kevään ja kesän kalaruoille. Etenkin lämmin- tai kylmäsavulohelle tillisinappikastikkeen sekä parsan kera." kommentoi asiantuntija Petri Pellinen.

Toinen sija: Montalto Cataratto Viognier

Kolmas sija: Piqueiras Verdejo & Sauvignon Blanc 2024

Toisen ja kolmannen sijan viinejä yhdisti erityisesti kuivuus, hedelmäisyys sekä kevyt hapokkuus.

Fiksuviini.fi-palvelu on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta valitsemalla Alkon valikoiman edullisten hintaluokkien parhaita viinilöytöjä. 

Ostimme käytännössä lähes kaikki Alkon valikoiman viinit, jotka täyttivät kriteeristön. Näytteitä kertyi yli 30. Fiksuviinin ”paras viini” maistelut ovatkin Suomen kattavimmat, koska ne eivät perustu maahantuojien toimittamiin näytteisiin.

Valinnat teki viiniasiantuntija Petri Pellinen ja käytännön järjestelyistä vastasi Fiksuviinin perustaja Henry Johansson.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Fiksuviini.fi etsii parhaat hinta-laatusuhteen viinit, jotka on aina testattu asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijamme auttavat sinua henkilökohtaisesti Viinikaveri-palvelun kautta. Kaikki fiksut viinit tilaat turvallisesti ja vastuullisesti Alkon verkkokaupan kautta tai paivittäistavarankaupan myymälöistä.

Fiksuviini on riippumaton toimia, joka kuratoi markkinan kokonaisvalikoimaa, jotta teidän olisi helpompi valita oikeat viinit.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
