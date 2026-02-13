Dr. Zenzen Mosel Riesling on Alkon paras valkoviinihanapakkaus alle 36€ hintaluokassa.
20.3.2026 12:01:30 EET | Fiksuviini.fi | Tiedote
Fiksuviini.fi-palvelu on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta valitsemalla Alkon valikoiman parhaita viinejä eri kategorioissa. Kilpailujen voittajaviinien julkaisuvideot ovat keränneet toistuvasti useita satojatuhansia näyttökertoja eri sosiaalisen median alustoilla. Tällä kertaa testissä oli Alkon valikoiman alle 36€ arvoiset valkoviinihanapakkaukset.
Näin kuvailee voittajakolmikkoa viiniasiantuntija Petri Pellinen:
”Tastingin valkoviinit olivat pääosin kuin samasta puusta veistettyjä. Mukaan toki mahtui muutama aivan karmea viini. Top 3 viinejä yhdisti puhtaus, selkeys, tunnistettavuus. Kaikki olivat selkeän tyypillisiä oman maansa viinejä. Voittajaviini, joka erottui edukseen laadullisesti reilulla marginaalilla, oli tyypillinen viini omalta alueelta ja uskollinen lajikkeelleen. Erinomaista hinta-laatua.”
Voittaja: Dr. Zenzen Mosel Riesling
"Mainio viini kevään ja kesän kalaruoille. Etenkin lämmin- tai kylmäsavulohelle tillisinappikastikkeen sekä parsan kera." kommentoi asiantuntija Petri Pellinen.
Toinen sija: Montalto Cataratto Viognier
Kolmas sija: Piqueiras Verdejo & Sauvignon Blanc 2024
Toisen ja kolmannen sijan viinejä yhdisti erityisesti kuivuus, hedelmäisyys sekä kevyt hapokkuus.
Ostimme käytännössä lähes kaikki Alkon valikoiman viinit, jotka täyttivät kriteeristön. Näytteitä kertyi yli 30. Fiksuviinin ”paras viini” maistelut ovatkin Suomen kattavimmat, koska ne eivät perustu maahantuojien toimittamiin näytteisiin.
Valinnat teki viiniasiantuntija Petri Pellinen ja käytännön järjestelyistä vastasi Fiksuviinin perustaja Henry Johansson.
Henry Johansson
Perustaja
Fiksuviini.fi
Puh: 0405229613
info@fiksuviini.fi
www.fiksuviini.fi
Fiksuviini.fi etsii parhaat hinta-laatusuhteen viinit, jotka on aina testattu asiantuntijoiden toimesta. Asiantuntijamme auttavat sinua henkilökohtaisesti Viinikaveri-palvelun kautta. Kaikki fiksut viinit tilaat turvallisesti ja vastuullisesti Alkon verkkokaupan kautta tai paivittäistavarankaupan myymälöistä.
Fiksuviini on riippumaton toimia, joka kuratoi markkinan kokonaisvalikoimaa, jotta teidän olisi helpompi valita oikeat viinit.
Lue lisää julkaisijalta Fiksuviini.fi
Fiksuviini-messut teki historiaa: Tapahtuma myytiin loppuun ennätysajassa13.2.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Jo perinteeksi muodostuneet Fiksuviini-messut järjestetään tänä keväänä kuudetta kertaa. Tapahtuman suosio saavutti uuden virstanpylvään, kun kaikki 400 pääsylippua myytiin loppuun vain vuorokaudessa lipunmyynnin alkamisesta.
Fiksuviini valitsi Alkon parhaat alle 15 euron punaviinit Italiasta.20.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Fiksuviini.fi-palvelu on herättänyt poikkeuksellisen suurta kiinnostusta valitsemalla Alkon valikoiman parhaita viinejä eri kategorioissa. Kilpailujen voittajaviinien julkaisuvideot ovat keränneet toistuvasti useita satojatuhansia näyttökertoja eri sosiaalisen median alustoilla. Tämänkertaisen testin aiheen päättivät palvelun seuraajat.
Fiksuviini avasi viinibaarin Helsingin keskustaan - Ensimmäisellä viikolla täyttyi innokkaista viininystävistä9.9.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Viinipalvelu Fiksuviini, joka tunnetaan muun muassa laadukkaiden ja kohtuuhintaisten viinien puolestapuhujana sosiaalisessa mediassa, on avannut oman viinibaarinsa Helsingin sydämeen.
Fiksuviini.fi testasi kaikki Alkon alle 30 € punaiset hanaviinit: Tämä on paras.5.6.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Viinien arvostelupalvelu Fiksuviini.fi testasi kaikki Alkon alle 30 euron punaiset hanaviinit. Parhaaksi kategoriassa valittiin Vina Maipo Carmenere 2024.
Tässä ovat Alkon parhaat alle 9 € punaviinit.8.5.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Fiksuviini.fi-palvelu testasi kevään 2025 aikana kaikki Alkon alle 9 euron puna- ja valkoviinit sekä alle 10 euron kuohuviinit. Kiinnostus edullisiin ns. kyykkyviineihin on poikkeuksellisen suurta. Alkon paras alle 9 € punaviini on Silanus Joven 2023.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme