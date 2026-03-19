Palvelut jatkuvat uudistuen ja yhdessä kehittäen – uusia sosiaali- ja terveyspalvelupisteitä aloittaa huhtikuussa

Palvelupisteillä tarjotaan jatkossa kiireetöntä hoitoa ja lisäksi eri ammattilaisten lähivastaanottoja järjestetään tarpeen mukaan. Palveluihin hakeutuminen tapahtuu kuten ennenkin. Palveluiden puhelinnumerot säilyvät ennallaan eli asiakkaat käyttävät edelleen palveluihin hakeutuessaan tuttuja puhelinnumeroita, joista heidät ohjataan oikeaan hoitopaikkaan.

–Palvelut jatkuvat palvelupisteissä myös muutoksen jälkeen. Yksinkertaistaen voisi sanoa, että kaikissa palvelupisteissä saa edelleen kiireetöntä palvelua. Esimerkiksi lääkäri- ja hoitajanvastaanottoa saa edelleen ajanvarauksella Pihtiputaalla ja Konnevedellä ja hoitajavastaanottoa ajanvarauksella Kuorevedeltä, kuten tähänkin saakka. Myös digipalvelut palvelevat kaikkia keskisuomalaisia, toteaa palvelujohtaja Anne Pihl.

Palveluverkkouudistuksella turvataan palveluiden saatavuus myös tulevaisuudessa

Muutoksen jälkeen Konneveden asukkaiden asiakkuudet siirtyvät sosiaali- ja terveysasemalle Laukaaseen, Kuoreveden asukkaiden sosiaali- ja terveyskeskukseen Jämsään ja pihtiputaalaisten sosiaali- ja terveysasemalle Viitasaarelle. Näissä toimipisteissä järjestetään myös kiireellinen hoito.

–Palveluverkon uudistamisella turvataan palvelujen saatavuus myös tulevaisuudessa. Samalla kehitämme palveluja ja käytämme henkilöstöä ja tiloja mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti alueen väestökehitys ja taloudelliset reunaehdot huomioiden, toteaa vt. hyvinvointialuejohtaja Kati Kallimo.

Hyvinvointialueella kehitetään parhaillaan myös omahoitaja- omalääkärimallia, joka laajennetaan koko alueelle vuoden 2026–2027 aikana niin, että kaikille keskisuomalaisille on nimetty omahoitaja ja omalääkäri asuivatpa alueen asukkaat missä päin Keski-Suomea tahansa.

–Omahoitaja ja omalääkäri tullaan nimeämään myös Pihtiputaan, Konneveden ja Kuoreveden asukkaille. Tämä tulee vahvistamaan merkittävästi hoidon jatkuvuutta ja parantamaan hoidon vaikuttavuutta. Mahdollisuuksien mukaan omalääkärin vastaanottoa tullaan jatkossa järjestämään myös palvelupisteillä, kertoo Pihl.

Hyvinvointialue käy keskustelua asukkaiden ja sidosryhmien kanssa

Hyvinvointialue käy henkilöstön, asukkaiden, kuntien ja eri sidosryhmien kanssa keskustelua palveluverkon muutoksista. Hyvinvointialue järjestää asukastilaisuuksia ja kumppanuustyöpajoja.

Tikkakosken ja Korpilahden sosiaali- ja terveysasemien toiminta päättyy osana palveluverkon muutoksia 31.5. Hyvinvointialue järjestää korpilahtelaisille asukastilaisuuden maanantaina 27.4. Korpilahden yhtenäiskoulun ruokalassa (Kokkotie 20) ja tikkakoskelaisille tiistaina 28.4. kello 17–19 Tikkakosken yläkoulun kulttuurisalissa (Koulukatu 10). Tilaisuuksissa kerrotaan tulevista muutoksesta, muun muassa siitä, miten palvelut järjestetään jatkossa ja mistä palveluja saa. Tilaisuuksissa hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset vastaavat asukkaiden kysymyksiin.

Muutoksen jälkeen korpilahtelaiset asiakkaat asioivat Muuramessa sosiaali- ja terveysasemalla ja Jämsässä sosiaali- ja terveyskeskuksessa. Tikkakoskelaiset tulevat asioimaan Palokassa sosiaali- ja terveysasemalla. Suunterveydenhuollon palvelut ja neuvolapalvelut palvelevat jatkossakin Tikkakoskella ja Korpilahdella.

Huhtasuon sosiaali- ja terveysaseman toiminta päättyy syksyn aikana. Myös Huhtasuolla tullaan järjestämään asukastilaisuus. Huhtasuolaiset asioivat muutoksen jälkeen Kyllön ja Palokan sosiaali- ja terveysasemilla. Huhtasuon neuvolalle etsitään uusia tiloja.

Asiakkaat voivat myös valita itselleen sopivimman sosiaali- ja terveysaseman muista hyvinvointialueen toimipisteistä.

Sosiaali- ja terveysasemien muuttumista palvelupisteiksi käsitellään kumppanuustyöpajoissa, joissa mukana ovat hyvinvointialueen lisäksi kuntien edustajat, paikallisten vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajat sekä keskeiset paikalliset järjestötoimijat. Kumppanuustyöpajoja järjestetään kutsutilaisuuksina keskiviikkona 22.4. Konnevedellä, tiistaina 12.5. Karstulassa, jossa tarkastellaan Karstula, Kannonkoski, Kivijärvi, Kyyjärvi -aluetta kokonaisuutena, ja keskiviikkona 20.5. Jämsän Hallissa. Tarkoituksena on järjestää tilaisuus myös Pihtiputaalla, ajankohta on vielä avoinna.

Palveluverkkomuutoksen taustalla on aluevaltuuston 9.12.2025 tekemä päätös

Palveluverkon muutoksista päätti aluevaltuusto 9.12.2025. Muutosten toteutus käynnistyi sen jälkeen, kun Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi 27.2.2026 välipäätöksen, jonka mukaan palveluverkkopäätöksen täytäntöönpanon kieltämiselle ei ole perusteita.

