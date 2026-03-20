Liikkumisen tuen asiakasmaksujen laskutustapa muuttuu 1.4.2026 alkaen
20.3.2026 14:10:55 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialue siirtyy liikkumista tukevissa ikääntyneiden ja vammaisten kuljetuspalveluissa asiakasmaksujen laskutukseen 1.4.2026 alkaen. Aiemmin omavastuu on maksettu suoraan kuljettajalle, mutta jatkossa asiakkaat saavat omavastuuosuudesta laskun kuukausittain. Maksuperusteet ja asiakasmaksut pysyvät samoina.
Pirkanmaan hyvinvointialue siirtyy liikkumista tukevissa ikääntyneiden ja vammaisten kuljetuspalveluissa asiakasmaksujen laskutukseen 1.4.2026 alkaen. Aiemmin asiakas on maksanut omavastuun suoraan kuljettajalle, mutta jatkossa asiakkaat saavat omavastuuosuudesta laskun kuukausittain Pirkanmaan hyvinvointialueelta. Huhtikuussa omavastuuosuutta ei makseta enää suoraan kuljettajalle. Ensimmäiset laskut hyvinvointialueelta tulevat toukokuussa.
Muutos perustuu asiakasmaksulain uudistukseen, jonka mukaan hyvinvointialueiden tulee periä kuljetuspalvelujen asiakasmaksut ja arvioida asiakaskohtaisen maksun alentamista tai perimättä jättämistä.
Laskutamme asiakasmaksun toteutuneista matkoista. Veloitamme jokaiselta kuljetuspalvelua saavalta asiakkaalta matkasta asiakasmaksun ja vähennämme matkan käytettävissä olevista kuljetuspalvelumatkoista. Tämä koskee myös asiakkaan kanssa matkustavia perheenjäseniä, joilla on oma kuljetuspalvelupäätös.
Saattajat ja mukana matkustavat
Asiakkaalla saa olla matkalla mukana oma saattaja, joka toimii avustajana matkan aikana. Saattajalta ei peritä asiakasmaksua. Asiakkaan kanssa voi saattajan lisäksi matkustaa myös muita matkustajia, jos matkan lähtöosoite ja määränpää ovat samat kuin asiakkaalla. Jos asiakkaan mukana kulkee alaikäisiä lapsia, he voivat matkustaa maksutta. Jos kyydissä on toinen kuljetuspalveluasiakas, laskutamme häneltä oman asiakasmaksun. Muut matkustajat maksavat edelleen kyydistään palveluntuottajan määrittelemän maksun kuljettajalle autossa.
Asiakasmaksujen suuruus
Laskutuksen muutoksen yhteydessä maksuperusteet ja asiakasmaksut eivät muutu. Edelleen Tampereen seudun joukkoliikenteen vyöhykealueella kuljetuspalvelusta peritään kulloinkin voimassa oleva julkisen joukkoliikenteen mukainen maksu. Vyöhykealueen ulkopuolella asiakasmaksu määräytyy kilometritaulukon mukaisesti.
Ajantasainen asiakasmaksutaulukko on nähtävissä vammaispalvelujen asiakasmaksujen verkkosivuilla.
Uuden lain mukaiset vammaispalvelujen maksut
Taulukon saa myös pyydettäessä palveluneuvonnasta tai Lähitoreilta.
Tarkemmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme uutisen yhteydestä saavutettavasta asiakaskirjeestä.
Milja Koljonenpalvelujohtajaennaltaehkäisevien palveluiden ja neuvonnan vastuualuePuh:0444222252milja.koljonen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
