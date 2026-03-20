Liikkumisen tuen asiakasmaksujen laskutustapa muuttuu 1.4.2026 alkaen

Pirkanmaan hyvinvointialue siirtyy liikkumista tukevissa ikääntyneiden ja vammaisten kuljetuspalveluissa asiakasmaksujen laskutukseen 1.4.2026 alkaen. Aiemmin asiakas on maksanut omavastuun suoraan kuljettajalle, mutta jatkossa asiakkaat saavat omavastuuosuudesta laskun kuukausittain Pirkanmaan hyvinvointialueelta. Huhtikuussa omavastuuosuutta ei makseta enää suoraan kuljettajalle. Ensimmäiset laskut hyvinvointialueelta tulevat toukokuussa.

Muutos perustuu asiakasmaksulain uudistukseen, jonka mukaan hyvinvointialueiden tulee periä kuljetuspalvelujen asiakasmaksut ja arvioida asiakaskohtaisen maksun alentamista tai perimättä jättämistä.

Laskutamme asiakasmaksun toteutuneista matkoista. Veloitamme jokaiselta kuljetuspalvelua saavalta asiakkaalta matkasta asiakasmaksun ja vähennämme matkan käytettävissä olevista kuljetuspalvelumatkoista. Tämä koskee myös asiakkaan kanssa matkustavia perheenjäseniä, joilla on oma kuljetuspalvelupäätös.

Saattajat ja mukana matkustavat

Asiakkaalla saa olla matkalla mukana oma saattaja, joka toimii avustajana matkan aikana. Saattajalta ei peritä asiakasmaksua. Asiakkaan kanssa voi saattajan lisäksi matkustaa myös muita matkustajia, jos matkan lähtöosoite ja määränpää ovat samat kuin asiakkaalla. Jos asiakkaan mukana kulkee alaikäisiä lapsia, he voivat matkustaa maksutta. Jos kyydissä on toinen kuljetuspalveluasiakas, laskutamme häneltä oman asiakasmaksun. Muut matkustajat maksavat edelleen kyydistään palveluntuottajan määrittelemän maksun kuljettajalle autossa.

Asiakasmaksujen suuruus

Laskutuksen muutoksen yhteydessä maksuperusteet ja asiakasmaksut eivät muutu. Edelleen Tampereen seudun joukkoliikenteen vyöhykealueella kuljetuspalvelusta peritään kulloinkin voimassa oleva julkisen joukkoliikenteen mukainen maksu. Vyöhykealueen ulkopuolella asiakasmaksu määräytyy kilometritaulukon mukaisesti.

Ajantasainen asiakasmaksutaulukko on nähtävissä vammaispalvelujen asiakasmaksujen verkkosivuilla.

Uuden lain mukaiset vammaispalvelujen maksut

Taulukon saa myös pyydettäessä palveluneuvonnasta tai Lähitoreilta.

Tarkemmat tiedot löytyvät verkkosivuiltamme uutisen yhteydestä saavutettavasta asiakaskirjeestä.

Liikkumisen tuen asiakasmaksujen laskutustapa muuttuu 1.4.2026 alkaen