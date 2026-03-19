Keskustan Siika-aho: Kokoomuksen ja SDP:n johdolla Suomelle käy aina huonosti
20.3.2026 11:59:28 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-ahon mukaan seuraavan vaalikauden tärkein tehtävä on pelastaa suomalaiset. Syöksykierre, johon Orpon hallitus on Suomen ajanut, on saatava poikki.
- Keskusta vahvistaisi taloutta ja laittaisi velan kuriin parantamalla työssäkäyvien suomalaisten ostovoimaa ja vauhdittamalla yritysten kasvua. Toisin kuin nykyinen hallitus, me keventäisimme tavallisten työssäkäyvien verotusta ja huojentaisimme pienten yritysten verotaakka.
Samalla Siika-aho muistuttaa, että muut puolueet eivät ole kertoneet, miten Suomi saadaan nousuun.
- Hallituksen kasvutoimet ovat jääneet suunnittelupöydälle. Kasvun sijasta hallitus on keskittynyt saksien heiluttamiseen ja leikkaamiseen. SDP:n talouspoliittista linjaa ei tiedä kukaan.
Suomalaisilla on tulevissa eduskuntavaaleissa Siika-ahon mukaan tarkan valinnan paikka. Nykyisen hallituksen surkea työnjälki ei parane, jos kokoomus ja SDP pääsevät vaalien jälkeen valtaan.
- Kokoomus- ja demarivetoiset hallitukset ovat olleet painajaismaisia suomalaisille veronmaksajille. Velka on kasvanut, työttömyys on pahentunut ja talous on taantunut aina, kun nämä puolueet ovat johdossa. Tällaiseen politiikkaan meillä ei ole yksinkertaisesti enää varaa.
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho muistuttaa, että seuraava vaalikausi ei voi olla sulle-mulle -jakopolitiikkaa.
- Kokoomus juoksee suurituloisimpien asialla kuten äskeinen perintöverosekoilu ja yhteisöveroalennussoppa osoittivat. SDP puolestaan väläyttelee eilispäivän tupo-Suomea.
- Molemmat puolueet hengittävät eturyhmiensä kautta ja tuijottavat menneisyyteen. Mutta Suomi ei voi kääntyä eiliseen.
Keskusta on 120-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
