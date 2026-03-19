Naantali.fi-verkkopalvelu nousi jälleen parhaaksi kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa
23.3.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin kaupungin verkkopalvelu sai ensimmäisen sijan kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa. Naantali on osallistunut tutkimukseen kahden vuoden välein, ja naantali.fi-sivusto ylsi ensimmäiselle sijalle nyt kolmatta kertaa peräkkäin.
Suomen OnlineTutkimus Oy:n toteuttamaan Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen osallistui tänä vuonna 14 kuntaa. Naantalin kaupungin sivuilla käyttäjätyytyväisyyskysely oli vastattavissa 8.10.2025–3.3.2026, ja siihen osallistui yhteensä 460 vastaajaa.
Naantalin verkkopalvelu sai käyttäjätyytyväisyysindeksin tulokseksi 3,83, mikä oli tutkimukseen osallistuneiden kuntien paras tulos. Tutkimukseen osallistuneiden 14 kunnan käyttäjätyytyväisyysindeksin keskiarvo oli 3,68.
Vastaajien Naantali.fi-verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4–10) keskiarvo oli 8,14. Kaikkien 14 kunnan vertailussa tulos oli 7,93.
Vastaajista 56 prosenttia oli Naantalin kaupungin asukkaita ja 44 % ulkopaikkakuntalaisia. Ulkopaikkakuntalaiset antoivat sivustolle keskimäärin hiukan paremmat arviot (käyttäjätyytyväisyysindeksi 3,92) kuin naantalilaiset (3,74).
Naantali.fi-sivustoa pidetään hyödyllisenä ja toimivana
Verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa vastaajille esitettiin joukko positiivisia väittämiä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1–5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väittämä vastasi heidän omaa mielipidettään verkkosivustosta. Mitä lähempänä pisteet ovat viittä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väittämässä viitattuun sivuston osaan.
Naantalin sivustoa arvioineet pitivät sivustoa ensi sijassa hyödyllisenä (tyytyväisyyspisteet 4,15). Seuraavaksi korkeimmat arviot saivat väittämät: sivut toimivat ongelmitta (4,08), sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää (3,94) ja sivusto säästää aika ja vaivaa (3,93).
Kaikista vastaajista 81 prosenttia kertoi löytäneensä Naantalin kaupungin sivuilta hakemansa tiedon. Vastaajat hakivat eniten ajankohtaisasiaa (32 % kaikista vastaajista) sekä vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyvää tietoa (32 %). Seuraavaksi haetuimpia sisältöjä olivat tapahtumakalenteri (20 %), kirjasto (12 %), kulttuuri (12 %), kaupungin päätöksenteko (11 %) sekä asumiseen ja rakentamiseen liittyvät asiat (10 %).
Avoimissa palautteissa korostuivat erityisesti tiedon löydettävyyteen, hakutoiminnon toimivuuteen sekä sivujen rakenteen selkeyteen liittyvät teemat. Lisäksi vastaajat toivoivat ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien näkyvän nykyistä paremmin sivuilla sekä sivujen sisältöjen olevan ajantasaisia.
Naantalin kaupunki on osallistunut Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen noin kahden vuoden välein vuodesta 2008 lähtien. Kun tutkimus toteutettiin viimeksi vuosina 2023–2024, Naantalin kaupungin verkkopalvelu oli niin ikään tutkimuksen ensimmäisenä 13 kunnan vertailussa. Käyttäjätyytyväisyysindeksi oli silloin 3,78.
Tutkimuksen ensimmäiselle sijalle Naantalin verkkopalvelu on yltänyt myös vuosina 2021, 2016, 2014, 2012 (jaettu 1. sija) ja 2008.
Jessica Ålgarsviestintä- ja markkinointipäällikköNaantalin kaupunkiPuh:040 775 5781jessica.algars@naantali.fi
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
Lue lisää julkaisijalta Naantalin kaupunki
Meriteollisuuden tulevaisuus ja uudet yhteistyökumppanuudet keskiössä Meriverkostot-tapahtumassa Naantalissa 26.3.19.3.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Meriteollisuuden ammattilaisille suunnattu Meriverkostot-tapahtuma järjestetään torstaina 26.3.2026 klo 9–15 Naantalin kylpylässä. Tapahtuma kokoaa yhteen meriklusterin toimijat ja asiantuntijat eri puolilta Suomea verkostoitumaan ja kuulemaan alan ajankohtaisista teemoista.
Kirjastojärjestelmän päivitys aiheuttaa poikkeuksia kirjastojen aukioloihin 22.–24.3.19.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin kirjastot ja saariston palvelupisteet ovat kiinni maanantaina 23.3. koko päivän ja tiistaina 24.3. klo 12 asti Vaski-kirjastojen kirjastojärjestelmän päivityksen takia. Omatoimi ja verkkokirjasto ovat pois käytöstä jo sunnuntaina 22.3. klo 19 alkaen.
Naantalin kaupunki tukee 200 naantalilaisen nuoren työllistymistä vuosittain – kesätyösetelin haku alkaa 1.4.17.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
Naantalin kaupunki tukee nuorten työllistymistä palkkaamalla nuoria kesätöihin sekä tukemalla naantalilaisia yrityksiä ja yhdistyksiä nuorten palkkaamisessa. Lisäksi nuoria tuetaan oman yritystoiminnan aloittamisessa ja kokeilussa.
Taidetaivallus näyttää saaristoa lasten silmin keskustan näyteikkunoissa16.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin varhaiskasvatuksen ja paikallisten yritysten järjestämä vuosittainen Taidetaivallus-tapahtuma tuo jälleen päiväkoti-ikäisten lasten tekemät askartelu- ja piirrostyöt koristamaan keskustan näyteikkunoita. Ensimmäisestä Taidetaivalluksesta on jo 10 vuotta.
Allegro e Vivace! -musiikkiseikkailu Naantalin musiikkiopistolla la 14.3.12.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Naantalin Musiikkiopisto järjestää jälleen Allegro e Vivace! -päivän lauantaina 14. maaliskuuta klo 13.00–14.30.
