Naantali.fi-verkkopalvelu nousi jälleen parhaaksi kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa

23.3.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

Naantalin kaupungin verkkopalvelu sai ensimmäisen sijan kuntien verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa. Naantali on osallistunut tutkimukseen kahden vuoden välein, ja naantali.fi-sivusto ylsi ensimmäiselle sijalle nyt kolmatta kertaa peräkkäin.

Naantali.fi-sivustoa pidettiin hyödyllisenä, toimivana sekä helppokäyttöisenä. Kuvakaappaus verkkopalvelun etusivulta.
Suomen OnlineTutkimus Oy:n toteuttamaan Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen osallistui tänä vuonna 14 kuntaa. Naantalin kaupungin sivuilla käyttäjätyytyväisyyskysely oli vastattavissa 8.10.2025–3.3.2026, ja siihen osallistui yhteensä 460 vastaajaa.

Naantalin verkkopalvelu sai käyttäjätyytyväisyysindeksin tulokseksi 3,83, mikä oli tutkimukseen osallistuneiden kuntien paras tulos. Tutkimukseen osallistuneiden 14 kunnan käyttäjätyytyväisyysindeksin keskiarvo oli 3,68.

Vastaajien Naantali.fi-verkkosivuille antamien kouluarvosanojen (asteikko 4–10) keskiarvo oli 8,14.  Kaikkien 14 kunnan vertailussa tulos oli 7,93.

Vastaajista 56 prosenttia oli Naantalin kaupungin asukkaita ja 44 % ulkopaikkakuntalaisia. Ulkopaikkakuntalaiset antoivat sivustolle keskimäärin hiukan paremmat arviot (käyttäjätyytyväisyysindeksi 3,92) kuin naantalilaiset (3,74).

Naantali.fi-sivustoa pidetään hyödyllisenä ja toimivana

Verkkosivujen käyttäjätutkimuksessa vastaajille esitettiin joukko positiivisia väittämiä, jotka he saivat pisteyttää asteikolla 1–5 sen mukaan, kuinka hyvin kukin väittämä vastasi heidän omaa mielipidettään verkkosivustosta. Mitä lähempänä pisteet ovat viittä, sitä tyytyväisempiä vastaajat ovat väittämässä viitattuun sivuston osaan.

Naantalin sivustoa arvioineet pitivät sivustoa ensi sijassa hyödyllisenä (tyytyväisyyspisteet 4,15). Seuraavaksi korkeimmat arviot saivat väittämät: sivut toimivat ongelmitta (4,08), sivustoa on yleisesti ottaen helppo käyttää (3,94) ja sivusto säästää aika ja vaivaa (3,93).

Kaikista vastaajista 81 prosenttia kertoi löytäneensä Naantalin kaupungin sivuilta hakemansa tiedon. Vastaajat hakivat eniten ajankohtaisasiaa (32 % kaikista vastaajista) sekä vapaa-aikaan, harrastuksiin ja liikuntaan liittyvää tietoa (32 %). Seuraavaksi haetuimpia sisältöjä olivat tapahtumakalenteri (20 %), kirjasto (12 %), kulttuuri (12 %), kaupungin päätöksenteko (11 %) sekä asumiseen ja rakentamiseen liittyvät asiat (10 %).

Avoimissa palautteissa korostuivat erityisesti tiedon löydettävyyteen, hakutoiminnon toimivuuteen sekä sivujen rakenteen selkeyteen liittyvät teemat. Lisäksi vastaajat toivoivat ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien näkyvän nykyistä paremmin sivuilla sekä sivujen sisältöjen olevan ajantasaisia.

Naantalin kaupunki on osallistunut Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimukseen noin kahden vuoden välein vuodesta 2008 lähtien. Kun tutkimus toteutettiin viimeksi vuosina 2023–2024, Naantalin kaupungin verkkopalvelu oli niin ikään tutkimuksen ensimmäisenä 13 kunnan vertailussa. Käyttäjätyytyväisyysindeksi oli silloin 3,78.

Tutkimuksen ensimmäiselle sijalle Naantalin verkkopalvelu on yltänyt myös vuosina 2021, 2016, 2014, 2012 (jaettu 1. sija) ja 2008. 

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

