Kokoomuksen Satonen: Määräaikainen työ on parempi kuin ei työtä ollenkaan

Satosen mukaan keskeinen ongelma työmarkkinoilla on se, ettei työpaikkoja ole riittävästi avoinna. Siksi työnantajien rekrytointikynnystä on madallettava kaikilla mahdollisilla keinoilla.



“Luulisi, että kaikki eduskuntapuolueet kannattavat uudistuksia, joilla työnantajien rekrytointikynnystä alennetaan. Asia on kuitenkin juuri päinvastoin. Ne oppositiopuolueet, jotka isoon ääneen julistavat huoltaan nuorisotyöttömyyden kasvusta, vastustavat sitä, että valmistuvan nuoren voisi palkata vuodeksi määräaikaiseen työsuhteeseen ilman eri perustetta”, Satonen sanoo.



Hallitus on esittänyt, että valmistuvan nuoren voisi palkata määräaikaiseen työsuhteeseen nykyistä joustavammin.



“Jokainen yrittäjä tietää, että on paljon matalampi kynnys palkata uusi työntekijä määräaikaiseen, kuin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Näin on erityisesti hyvin epävarmassa maailmantilanteessa, missä me juuri nyt olemme. Yksikin valmistumisen jälkeinen työsuhde lisää huomattavasti todennäköisyyttä saada seuraava, vaikka ensimmäinen työnantaja ei sitä pystyisikään tarjoamaan”, Satonen sanoo.



Satonen kritisoi opposition toimintaa epäjohdonmukaiseksi.



“Opposition toiminnassa olisi joku logiikka, jos he kannattaisivat niitä Orpon hallituksen tekemiä sosiaaliturvauudistuksia, joille valtionvarainministeriö on virkatyönä laskenut suuret työllisyysvaikutukset. Niin he eivät kuitenkaan ole toimineet, vaan juuri päinvastoin”, Satonen sanoo ja jatkaa:



”Itse asiassa kaikkein kiihkeimmin oppositio on arvostellut juuri niitä uudistuksia, joilla on suurimmat työllisyysvaikutukset. Osaa uudistuksista siis arvostellaan siksi, että niillä ei ole laskettuja työllisyysvaikutuksia ja toisia taas vastustetaan siitä huolimatta, että niissä on isot työllisyysvaikutukset”.



Satosen mukaan nuorten työllistymisessä tärkeintä on päästä nopeasti kiinni työelämään, eikä keinovalikoimaa ei pidä rajata.



“Nuorille tärkeintä on päästä työhön kiinni. Sen helpottamiseksi ei kannata jättää ainuttakaan kiveä kääntämättä. Määräaikainen työsuhde on paljon työttömyyttä parempi vaihtoehto”, Satonen sanoo.