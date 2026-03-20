MTK: Ympäristötuen ja METSO-rahoituksen ahdinko iskee monimuotoisuustyöhön - osaajat ja kohteet kaikkoavat
20.3.2026 12:47:44 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Metsätalouden ympäristötukikriteerien tiukentuminen ja valtion rahoituksen supistuminen ovat ajaneet tilanteeseen, jossa monimuotoisuustyötä tekevät metsänomistajat ja luonnonhoidon ammattilaiset jäävät tyhjän päälle.
Suomen metsäkeskus kiristi 18. maaliskuuta yllättäen ympäristötukien kriteerejä. Valtion rahoittaman METSO-suojeluohjelman rahoituksen laskettua viime vuosina, ei tarve yksityisten metsänomistajien vapaaehtoiselle metsien suojelulle ole laskenut.
Metsänomistajat ovat voineet hakea ehdot täyttäviä luontokohteitaan määräaikaiseen kymmenen vuoden suojeluun Metsäkeskuksen myöntämän Metka-tukijärjestelmän ympäristötuen kautta. Kriteeristön yllättävä kiristys maaliskuussa uhkaa pysäyttää valtion tukeman vapaaehtoisen metsiensuojelun.
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK vaatii pikaisia ratkaisuja rahoitusvajeeseen, jotta suomalainen vapaaehtoisuuteen perustuva luonnonhoito ja -suojelu ei romahda.
– Metsäkeskuksen kautta konkretisoitunut rahoitusahdinko on kuin märkä rätti niiden metsänomistajien ja asiantuntijoiden kasvoille, jotka ovat sitoutuneet vapaaehtoiseen monimuotoisuustyöhön, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola sanoo.
Tilanne on metsänomistajan kannalta vaikea. Ympäristötukikriteereitä täyttäviä kohteita olisi tarjolla runsaasti, mutta valtion rahoitus ei kata tarvetta.
– Tilanne on absurdi. Metsänomistajia on kannustettu tarjoamaan monimuotoisuuskohteita, mutta nyt valtio ei pystykään lunastamaan lupaustaan. Ilman rahoitusta vapaaehtoinen suojelu ei toimi, ihmettelee MTK:n ympäristöasiantuntija Heli Siitari.
Ammattilaiset vaarassa, organisaatiot eivät voi ylläpitää osaamista ilman työtä
Metsänhoitoyhdistysten luonnonhoidon ammattilaisia on koulutettu vuosia tarjoamaan monimuotoisuuspalveluita, nyt työ uhkaa kuitenkin loppua.
– Jos luonnonhoidon tehtäviä ei pystytä rahoittamaan, organisaatiot joutuvat luopumaan asiantuntijoista, joiden osaaminen on rakennettu pitkällä aikavälillä. Ensin valtio vähensi metsäkeskuksesta luonnonhoidon ammattilaisia ja siirsi kohteiden valmistelun toimijoille. Kun kohteita sitten on valmisteltu runsaasti, ei rahaa olekaan, ja siksi pitää kiristää kohteiden vaatimuksia. Tämä on kohtalokasta sekä monimuotoisuudelle että metsäalan uskottavuudelle. Myös luonnonarvomarkkinoiden syntyminen on vaarassa, harmittelee Mäki-Hakola.
Ilman tukea taloudellisesti ajattelevalle metsänomistajalle ei käytännössä jää muita vaihtoehtoja.
– Jos valtio ei rahoita monimuotoisuutta ja luonnonarvomarkkinat ovat vasta syntymässä, metsänomistajien on pakko turvautua perinteiseen metsätuloon. Se tarkoittaa, että osa kohteista joudutaan viemään hakkuisiin. Tämä ei ole kenenkään etu; ei luonnon, ei yhteiskunnan eikä metsänomistajan, huomattavat Siitari ja Mäki-Hakola.
MTK:n vaatimukset vapaaehtoisen luonnonsuojelun turvaamiseksi
MTK muistuttaa, että vapaaehtoisuus on Suomen luonnonsuojelun kulmakivi, ja sen uskottavuus edellyttää, että valtio hoitaa oman osuutensa.
MTK vaatii hallitukselta pikaisia toimia rahoitusvajeen paikkaamiseksi:
-
METSO-ohjelman ja ympäristötuen lisärahoitus jo vuoden 2026 aikana
-
Pitkän aikavälin rahoitusvarmuus, jotta organisaatiot voivat säilyttää osaajansa
-
Selkeä viesti metsänomistajille, jotta luottamus vapaaehtoisuuteen säilyy
Lisätietoja:
Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK
p. +358 40 502 6810
Heli Siitari, ympäristöasiantuntija, MTK
p. +358 50 591 2771
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Pääsiäiskoriste ruokaherneistä viikossa – versot kasvavat munankuorissa20.3.2026 12:57:04 EET | Artikkeli
Pääsiäispöytään saa keväistä vihreyttä helposti ja nopeasti. Tavallisista ruokaherneistä voi kasvattaa kotona herneenversoja jopa kolmessa päivässä, ja niistä syntyy sekä syötävä lisuke että näyttävä pääsiäiskoriste. Versot kasvavat vaikka kananmunankuorissa, ja tarvikkeet löytyvät helposti kotoa tai lähimmästä ruokakaupasta.
Sota Lähi-idässä tuomassa kriisin maatalouteen – MTK vaatii nopeita korjaustoimia20.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Sota Lähi-idässä on tuomassa vaikean kustannuskriisin suomalaisten ruokaturvan perustaan, maatalouteen. Lannoitteiden ja polttoaineiden kallistuminen uhkaa aiheuttaa maataloudelle satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset. Kriisi koskee jo nyt erityisesti peltokasvituotantoa. MTK varoittaa alkutuotannon kriisistä ja vaatii hallitusta varautumaan nopeisiin toimiin jo tulevan kasvukauden viljelyn turvaamiseksi.
MTK: Lakimuutos tuo selkeyttä lintujen pesimäaikaan tehtäviin metsähakkuisiin19.3.2026 16:17:19 EET | Tiedote
Valtioneuvosto antoi torstaina 19. maaliskuuta eduskunnalle esityksen pesimäaikaisia metsähakkuita koskevasta lainsäädännöstä. MTK näkee maa- ja metsätalousministeriön tavoitteet selkeyttää pesintäaikaisia metsänhakkuita koskevaa kansallista lainsäädäntöä tärkeänä.
Suomi kiinnostaa nyt hiljaisuutensa vuoksi – maaseutu hyötyy matkailun kasvusta19.3.2026 12:49:50 EET | Tiedote
Hiljaisuus, puhdas luonto ja aidot kohtaamiset houkuttelevat matkailijoita yhä enemmän Suomeen. Kiireinen arki lisää tarvetta rauhoittumiselle ja juuri sitä maaseutu pystyy tarjoamaan niin kotimaisille kuin kansainvälisille matkailijoille.
Vuoden 2026 Maaseutumatkailun Kellokas on sodankyläläinen Visatupa19.3.2026 10:43:06 EET | Tiedote
Lapin hiljaisuudessa, kaukana kaupunkien valoista, toimii perheyritys, joka on vuosikymmenten ajan ottanut vieraat vastaan kuin omat sukulaiset. Sodankylän Raudanjoella sijaitseva Visatupa on valittu Vuoden 2026 Maaseutumatkailun Kellokkaaksi. Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry myönsi palkinnon pitkäjänteisestä työstä, aidosta vieraanvaraisuudesta ja vahvasta verkostoitumisesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme