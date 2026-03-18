Save Pond Hockey auttoi suojelemaan Enontekiön metsiä ja soita
20.3.2026 13:13:44 EET | Luonnonperintösäätiö sr | Tiedote
Jääkiekkoyhteisö Save Pond Hockey jatkoi tänä vuonna merkittävää luonnonsuojelutyötään ja lahjoitti Luonnonperintösäätiölle Helsingin ja Tampereen turnausten yhteydessä yhteensä 20 000 euroa. Viime vuonna Save Pond Hockey lahjoitti säätiölle 25 000 euroa. Lahjoitukset kohdennettiin Lapin Enontekiön suojeluhankkeisiin, joissa suojeltiin yhteensä lähes 150 hehtaaria metsiä ja soita.
Save Pond Hockeyn viimevuotisen tuen sekä muiden lahjoitusten avulla säätiö pystyi hankkimaan peräti 124 hehtaarin kokoisen laajennusalueen Sitsapesämaan suojelualueelle. Uusi suovaltainen metsä- ja suokokonaisuus sijoittuu olemassa olevan suojelualueen itäpuolelle. Laajennusalueella on märkiä, allikkoisia aapasoita ja niiden reunoilla yhteensä 33 hehtaaria kankaita, jotka ovat valtaosin luonnontilaisia.
Alueen vanhimmat puut ovat reilusti yli 200-vuotiaita. Mäntyjen seassa kasvaa runsaasti hies- ja tunturikoivua, jotka ilmentävät pohjoisen karuja olosuhteita. Laajennuksen myötä Sitsapesämaan suojelualue kasvaa yli 150 hehtaarin kokoiseksi. Myös lisälaajennuksia on suunnitteilla, ja niistä Luonnonperintösäätiö uutisoi lähiaikoina.
Save Pond Hockeyn vuoden 2026 lahjoituksilla suojellaan Pahtavaaran aluetta, josta muodostuu uusi 23 hehtaarin suojelualue. Pahtavaara sijaitsee noin viisi kilometriä Hetasta pohjoiseen Pahtavaarojen–Pahtajärven erämaa-alueella, aivan suositun Pahtajärven erämaaladun varrella. Alueella on pari hehtaaria suota ja kosteikkoa, mutta suurin osa on ikimäntymetsää, jossa on runsaasti pystyssä olevia keloja ja luonnonkoloja sisältävää lahopuuta.
Pahtajärven molemmin puolin kohoaa jyrkkiä kallioseinämiä eli pahtoja, joiden kasvillisuus poikkeaa ympäröivistä kangasmaista. Pahtoja tavataan Suomessa pääasiassa Tunturi-Lapissa, Utsjoen Kevolla sekä Koillismaan rotkolaaksoissa. Pahtavaaran maisema on osa tätä harvinaista pohjoista luontotyyppiä.
Alueella tavattuun linnustoon kuuluvat muun muassa metso, riekko, kuukkeli, lapintiainen ja hömötiainen. Nisäkäslajeista tarkastuskäynnillä havaittiin poron, ketun, hirven, metsäjäniksen, kärpän ja myyrien jälkiä. Pöyrisjärven erämaan laaja suojelualue sijaitsee vain noin viisi kilometriä suojeltavasta palstasta koilliseen.
Save Pond Hockeyn pitkäjänteisen työn ansiosta pohjoisen luonnon monimuotoisuutta voidaan nyt turvata entistä laajemmalla alueella. Sitsapesämaan ja Pahtavaaran suojelualueet lisäävät Enontekiön erämaaluonnon yhtenäisyyttä ja vahvistavat ekologisia käytäviä, jotka ovat elintärkeitä pohjoisen lajistolle ja muuttuvassa ilmastossa selviytymiselle.
Luonnonperintösäätiötä tukeva Save Pond Hockey yhdistää maailmanlaajuisen jääkiekkoyhteisön ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen. Tähän saakka järjestetyissä yli kuudessakymmenessä jääkiekkoturnauksessa seitsemässä maassa on kerätty yhteensä yli 180 000 euroa ilmastotoimiin. Mukana Suomen pipolätkäturnauksissa nähtiin tänäkin vuonna vaikutusvaltaisia pelaajia, kuten Sauli Niinistö, Jari Kurri, Tiia Reima, Esa Tikkanen, Marko "Mörkö" Anttila, Marianne Ihalainen, Meeri Räisänen ja VilleGalle.
”Olemme ylpeitä voidessamme jälleen lahjoittaa Helsingin ja Tampereen turnaustemme tuottoja Luonnonperintösäätiölle. Luonnonmetsien ja kosteikkojen suojelu on ratkaisevan tärkeää paitsi hiilen sidonnan, myös arvokkaiden luontotyyppien ja upean eläimistön turvaamisen kannalta. Haluamme kiittää kaikkia joukkueita ja sponsoreita, jotka osallistuivat Helsingin ja Tampereen turnauksiin ja mahdollistivat suomalaisen luonnon suojelemisen tuleville sukupolville”, Save Pond Hockeyn perustajajäsen ja toiminnanjohtaja Steve Baynes kiittää.
Yhteyshenkilöt
Ari-Pekka AuvinenSuojelupäällikköLuonnonperintösäätiöPuh:050 4133 403ari-pekka.auvinen@luonnonperintosaatio.fi
Petri HaapalaSuojelupäällikköLuonnonperintösäätiöPuh:040 573 5284petri.haapala@luonnonperintosaatio.fi
Juho HakkarainenViestintäjohtajaLuonnonperintösäätiöPuh:0400 977886juho.hakkarainen@luonnonperintosaatio.fi
Luonnonperintösäätiö suojelee suomalaista luontoa
Luonnonperintösäätiö on kalastaja Pentti Linkolan vuonna 1995 perustama säätiö, joka suojelee luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii lahjoitusvaroin luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen.
