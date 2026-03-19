Puheterapian hintakatto varmistaa palvelujen rahoitusta ja jatkuvuutta

20.3.2026 14:15:00 EET | Kela/FPA | Tiedote

Kelan puheterapiaan asettama hintakatto on herättänyt julkista keskustelua palvelujen saatavuudesta ja terapeuttien toimeentulosta. Kelassa hintakatto nähdään keinona varmistaa puheterapiapalvelujen jatkuvuus ja kestävä rahoitus.  

Kela on asettanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen puheterapian hankinnassa hintakaton eli enimmäishinnan hillitäkseen nopeasti kasvaneita kustannuksia ja turvatakseen palvelujen saatavuuden koko maassa. Hintakatto koskee vuoden 2026 kilpailutusta, ja uusien sopimusten mukaiset palvelut alkavat 1.1.2027.

Kustannukset nousseet nopeasti

Puheterapia on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suurin terapiamuoto sekä asiakasmäärissä että kustannuksissa. Kela korvasi puheterapian kustannuksia vuonna 2024 noin 97 miljoonaa euroa, ja kustannukset ovat lähes kaksinkertaistuneet 2020‑luvun aikana.

Samaan aikaan terapiakäyntien hinnoissa on ollut poikkeuksellisen suuria eroja. Esimerkiksi 45 minuutin puheterapiakäynnin hinnat vaihtelivat vuonna 2024 noin 90 eurosta yli 200 euroon. Hinnat ovat nousseet erityisesti alueilla, joilla palveluntarjoajia on vähän.

– Kelan tehtävänä on järjestää kuntoutusta yhdenvertaisesti koko maassa ja huolehtia siitä, että kustannukset pysyvät kohtuullisina veronmaksajille. Puheterapiassa kustannusten kasvu ja hintojen hajonta ovat olleet selvästi suurempia kuin muissa terapiamuodoissa, toteaa Kelan kuntoutuksen ja vammaisetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen.

Hintakatto perustuu taustaselvityksiin

Vuoden 2026 kilpailutuksessa puheterapialle asetettu enimmäishinta on 134 euroa 45 minuutin terapiakäynniltä. Kela korostaa, että hintakatto on asetettu selvästi korkeammalle kuin alimmat toteutuneet hinnat aiemmin.

Hintakaton valmistelussa Kela on kuullut puheterapian palveluntuottajia ja tehnyt markkinaselvitystä yhteistyössä Kilpailu‑ ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa. KKV on tutkimustietoonsa perustuen tukenut hintakaton kokeilua puheterapian hankinnassa.

Julkisessa keskustelussa on esitetty huoli siitä, että hintakatto heikentäisi puheterapiapalvelujen laatua ja saatavuutta. Kela korostaa, että terapioiden laatu on kuvattu palvelukuvauksessa, jota palveluntuottajat sitoutuvat noudattamaan. Hankinnan ehdoissa on huomioitu myös alueelliset erityispiirteet.

Kela kilpailuttaa kaikki vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat vuonna 2026, ja hankinnan kokonaisarvo on noin 1,5 miljardia euroa. Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat kilpailuttamalla, kunnes lainsäädäntö mahdollistaa siirtymisen rekisteröitymismenettelyyn.

Kelan valtuutetut ja hallitus ovat käsitelleet hankintaa ja hintakattokokeilua kokouksissaan.

Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA

Redan var nionde pojke i lågstadieåldern använder adhd-läkemedel – också tonårsflickor och unga kvinnor framträder i statistiken19.3.2026 06:00:00 EET | Pressmeddelande

Användningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka, särskilt bland pojkar i lågstadieåldern och bland tonårsflickor och unga kvinnor. År 2025 använde 11 % av pojkarna i lågstadieåldern och 6 % av tonårsflickorna adhd-läkemedel. Ökningen av antalet nya användare av läkemedlen har mattats av inom vissa grupper, men forskarna uppskattar att användningen kommer att fortsätta att öka några år framöver.

ADHD-lääkkeitä käyttää jo joka yhdeksäs alakouluikäinen poika – tilastoissa erottuvat myös teinitytöt ja nuoret naiset19.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote

Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). ADHD-lääkkeiden käyttö kasvaa edelleen, etenkin alakouluikäisillä pojilla sekä teinitytöillä ja nuorilla naisilla. Vuonna 2025 lääkkeitä käytti 11 % alakouluikäisistä pojista ja 6 % teinitytöistä. Uusien lääkityksen aloittajien kasvu on taittunut joissakin ryhmissä, mutta tutkijat arvioivat, että vuosittaisen käytön kasvu tulee edelleen jatkumaan muutamia vuosia.

