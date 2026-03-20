Pia Lohikoski: Maksuttomasta korkeakoulutuksesta ei tule tinkiä tippaakaan
20.3.2026 13:20:58 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Hallituksen tavoitteena on, että koko korkeakoulututkinto olisi tulevaisuudessa mahdollista suorittaa maksullisessa avoimessa korkeakoulussa. Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikosken mukaan tämä tarkoittaisi maksukykyyn perustuvan ohituskaistan avaamista korkeakoulututkintoon.
- On käsittämätöntä, että tätä viedään eteenpäin ripeästi, vaikka sitä vastustavat niin opiskelijat kuin korkeakoulutkin. Maksuton koulutus on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä lupauksista. Jokaisella on oltava mahdollisuus opiskella taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Sen varaan on rakennettu Suomen korkea osaamistaso ja se on varmasti yksi syy, miksi pärjäämme vuodesta toiseen onnellisuusvertailuissa.
Avoin korkeakoulu on tärkeä väylä osaamisen päivittämiseen ja reitti tutkinto-opiskelijaksi. Mutta siitä ei saa Lohikosken mukaan rakentaa järjestelmää, jossa tutkinnon saa helpommin ja nopeammin, jos on varaa maksaa.
- Tilanne on erityisen huolestuttava, koska korkeakoulutus periytyy Suomessa jo nyt yhä vahvemmin. Jos tavoitteena on nostaa koulutustasoa, esteitä pitäisi purkaa, eikä rakentaa uusia. Maksulliset oikopolut eivät lisää osaamista, ne syventävät eriarvoisuutta.
Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan 81 prosenttia nuorista haluaa suorittaa korkeakoulututkinnon. Silti liian monelle se jää haaveeksi. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat tarvitsevat enemmän tietoa jatko-opintomahdollisuuksista sekä enemmän tukea ja rohkaisua hakeutua opiskelemaan.
- Kysymys on myös siitä, millainen yhteiskunta Suomi haluaa jatkossa olla. Haluammeko vahvistaa luokkayhteiskuntaa, jossa hyvätuloisissa perheissä kasvavilla on entistä enemmän ohituskaistoja vai haluammeko vahvistaa tasa-arvoa? Meille vasemmistoliitossa vastaus on täysin selvä.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme