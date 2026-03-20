Pia Lohikoski: Maksuttomasta korkeakoulutuksesta ei tule tinkiä tippaakaan

- On käsittämätöntä, että tätä viedään eteenpäin ripeästi, vaikka sitä vastustavat niin opiskelijat kuin korkeakoulutkin. Maksuton koulutus on yksi suomalaisen yhteiskunnan tärkeimmistä lupauksista. Jokaisella on oltava mahdollisuus opiskella taustasta ja varallisuudesta riippumatta. Sen varaan on rakennettu Suomen korkea osaamistaso ja se on varmasti yksi syy, miksi pärjäämme vuodesta toiseen onnellisuusvertailuissa.

Avoin korkeakoulu on tärkeä väylä osaamisen päivittämiseen ja reitti tutkinto-opiskelijaksi. Mutta siitä ei saa Lohikosken mukaan rakentaa järjestelmää, jossa tutkinnon saa helpommin ja nopeammin, jos on varaa maksaa.

- Tilanne on erityisen huolestuttava, koska korkeakoulutus periytyy Suomessa jo nyt yhä vahvemmin. Jos tavoitteena on nostaa koulutustasoa, esteitä pitäisi purkaa, eikä rakentaa uusia. Maksulliset oikopolut eivät lisää osaamista, ne syventävät eriarvoisuutta.

Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan 81 prosenttia nuorista haluaa suorittaa korkeakoulututkinnon. Silti liian monelle se jää haaveeksi. Erityisesti ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat tarvitsevat enemmän tietoa jatko-opintomahdollisuuksista sekä enemmän tukea ja rohkaisua hakeutua opiskelemaan.

- Kysymys on myös siitä, millainen yhteiskunta Suomi haluaa jatkossa olla. Haluammeko vahvistaa luokkayhteiskuntaa, jossa hyvätuloisissa perheissä kasvavilla on entistä enemmän ohituskaistoja vai haluammeko vahvistaa tasa-arvoa? Meille vasemmistoliitossa vastaus on täysin selvä.