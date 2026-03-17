Ilmarinen

Ilmarisen tavoitteellinen ilmastotyö etenee – päästövähennystavoitteet saavutettiin etuajassa

20.3.2026 13:55:48 EET | Ilmarinen | Tiedote

Ilmarinen saavutti kaikki vuosille 2021–2025 asetetut päästövähennystavoitteensa ja loi samalla vahvan perustan uudelle, entistä kunnianhimoisemmalle ilmastosuunnitelmalle vuosille 2026–2030.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen pitkäjänteinen ja tavoitteellinen ilmastotyö on tuottanut vahvoja tuloksia, käy ilmi Ilmarisen tavoitteellinen ilmastotyö etenee – vuosina 2021–2025 tulokset ylittivät tavoitteet -julkaisusta (PDF).  

Ilmarinen käynnisti ilmastotyönsä pian Pariisin ilmastosopimuksen jälkeen. Ensimmäinen ilmastotiekartta (2016–2020) loi perustan sijoitussalkun vähähiilistymiselle ja ilmastoriskien hallinnalle. Toinen tiekartta (2021–2025) oli selkeä tuloksentekokausi. Viiden vuoden aikana sijoitussalkun hiili-intensiteetti laski selvästi tavoitteita enemmän, ja sijoituksia ilmastoratkaisuihin kasvatettiin ennakoitua nopeammin. Samalla Ilmarinen luopui suunnitelmallisesti sijoituksista kaikkein saastuttavimpiin fossiilisiin energialähteisiin. 

– Erityisen merkittävä saavutus nähtiin listatuissa sijoituksissa: tavoite vähentää painotettua hiili-intensiteettiä 30 prosenttia vuoden 2020 tasosta vuoden 2025 loppuun mennessä ylittyi selvästi, kun laskua kertyi lopulta 68 prosenttia, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen johtaja Karoliina Lindroos kertoo. 

 – Tämä osoittaa, että ilmastotavoitteet ovat olleet kiinteä osa sijoituspäätöksiä ja riskienhallintaa, Lindroos sanoo. 

Kiinteistöjen luontokartoitukset uusi toimi 

Myös kiinteistösijoituksissa ilmastotyö eteni ripeästi. Kotimaan kiinteistöissä käytön aikaiset päästöt vähenivät 72 prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä vertailukauden tasoon nähden energiatehokkuuden parantamisen ja CO₂-vapaisiin energialähteisiin siirtymisen ansiosta. 

– Rakennuttamisessa vähähiiliset ratkaisut pienensivät hiili-intensiteettiä, ja kotimaisissa kiinteistöissä teimme luontokartoituksia niissä kohteissa, joissa voidaan toteuttaa luonnon tilaa kohentavia toimenpiteitä, Lindroos kertoo. 

Uusi ilmastosuunnitelma kiristää tavoitteita entisestään 

Ilmarisen hallitus on vahvistanut yhtiön sitoutumisen tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin, jotka ohjaavat myös tulevaa työtä. Uusi ilmastosuunnitelma vuosille 2026–2030 kiristää tavoitteita entisestään ja laajentaa ilmastotyön kattamaan yhä vahvemmin koko sijoitussalkun sekä Ilmarisen oman toiminnan. 

– Jatkamme määrätietoista työtä kohti vähähiilistä taloutta ja tukea samalla ilmastonmuutoksen hillintään tarvittavia ratkaisuja, Lindroos kertoo. 

Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

