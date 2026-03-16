Donut Batteryn uusin mittaus osoittaa akkukennon turvallisuuden myös vaurioituneena – “perinteiselle litiumioniakulle seuraukset olisivat vakavat”
23.3.2026 15:00:00 EET | Donut Lab | Tiedote
Donut Battery jatkaa toimintaansa turvallisesti, vaikka se olisi vaurioitunut.
Teknologiayhtiö Donut Lab julkaisee tänään yhtiön solid state -akun ominaisuuksia mittaavan uusimman testin tulokset. Mittaus osoittaa, että testissä nähdyssä vauriotilanteessa Donut Battery on täysin turvallinen ja selviää huomattavasti perinteisiä litiumioniakkuja paremmin. Koko raportti on ladattavissa I Donut Believe -verkkosivuilta.
Aiemmin julkaistussa korkean lämpötilan mittauksessa havaittiin, että akun ympärillä ollut vakuumirakenne rikkoutui ja menetti alipaineensa. Testissä käytetyn akkukennon rakenteessa on hyödynnetty litiumioniakkuteollisuudesta lainattuja materiaaleja ja liimoja, joita ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu toimimaan sadan celsiusasteen lämpötiloissa. Monet olettivat akun hajonneen täysin ja ajautuneen lämpökarkaamiseen, mikä olisikin todennäköinen lopputulos, jos kyseessä olisi litiumioniakku. Osoittaakseen akun turvallisuuden käytännössä, Donut Lab päätti jatkaa vaurioituneen akkukennon syklittämistä.
"Jos vastaava rikkoutuminen tapahtuisi perinteiselle litiumioniakulle, seuraukset olisivat vakavat. Nestemäinen elektrolyytti vuotaisi ulos ja aktiiviset materiaalit joutuisivat kosketuksiin hapen kanssa, mikä voi johtaa tulipaloon tai lämpökarkaamiseen. Litiumioniakut eivät pystyisi enää operoimaan vakuumirakenteen hajoamisen jälkeen. Koska Donut Battery on täysin kiinteän olomuodon akku, se ei ole altis tällaisille reaktioille", kertoo Donut Labin teknologiajohtaja Ville Piippo.
Ei lämpötilapiikkejä tai tulipaloriskiä
Mittauksessa käytettiin samaa akkukennoa, jonka vakuumirakenne vaurioitui korkean lämpötilan testissä. Kyseessä ei ole akun elinkaaritesti, vaan mittaus, joka todentaa Donut Batteryn kykyä toimia turvallisesti, kun se on vaurioitunut. Testissä akkukennolle suoritettiin ensin viisi standardin mukaista 1C-tason lataus- ja purkusykliä. Akkukenno toimi näiden aikana täysin normaalisti ja turvallisesti, vaikka sen vakuumirakenne oli rikki.
Seuraavaksi kennoa ladattiin 5C-pikalatausnopeudella 50 syklin ajan. Näiden aikana akkukennon kapasiteetti vakiintui noin 11 ampeerituntiin alkuperäisen 25 ampeeritunnin tasolta. Mittauksen lopuksi tehtyjen viiden 1C-tason syklien aikana se kuitenkin elpyi hieman. Keskeistä tässä testissä on se, että vaikka kapasiteetti alkaakin putoamaan varhaisessa vaiheessa ulkokuoren rikkoutumisen vuoksi, kenno toimii johdonmukaisesti ja turvallisesti ilman lämpötilapiikkejä tai tulipaloriskiä.
"Testi osoittaa, että tämänkaltaisessa tilanteessa Donut Battery ei vaurioituneenakaan aiheuta vaaraa käyttäjälle. Sen sijaan, että se syttyisi tuleen kuten perinteinen litiumioniakku vastaavassa tilanteessa, se jatkaa toimintaansa turvallisesti alentuneella kapasiteetilla. Tämä on konkreettinen osoitus kiinteän olomuodon akkuteknologian turvallisuuseduista", Piippo jatkaa.
VTT:n koko raportti on ladattavissa I Donut Believe -verkkosivuilla.
Donut Lab
Teknologiayhtiö Donut Lab tarjoaa kaikki sähköajoneuvojen rakentamiseen tarvittavat komponentit ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform tarjoaa korkealuokkaisen valikoiman keskenään yhteensopivia komponentteja, mikä tekee sähköautojen valmistuksesta nopeaa ja taloudellista. Donut Motor on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, jossa korkein vääntötiheys ja tehotiheys yhdistyvät kevyeen rakenteeseen, eikä perinteisiä voimansiirtokomponentteja tarvita. Donut Battery on maailman ensimmäinen solid state -akku, joka on heti saatavilla tuotannossa oleviin ajoneuvoihin. Järjestelmät on suunniteltu monipuoliseen käyttöön ja ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta. www.donutlab.com
