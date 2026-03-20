Jessi Jokelainen: Vasemmistolaisella politiikalla tekoälyn hyödyt kaikkien käyttöön
21.3.2026 08:00:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen esittää toimenpiteitä tekoälyn tuomiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Jokelaisen mukaan perustulon on oltava tekoälytulevaisuuden sosiaaliturvamalli ja tekoälyn mahdollistama tuottavuuden kasvu on ulosmitattava lyhyempänä työaikana.
- Haluan, että tekoälyllä puretaan luokkayhteiskunnan rakenteita ja rakennetaan yhdessä parempaa elämää kaikille, ei luoda dystooppista tekno-oligarkiaa, jossa tekoälymiljardöörit päättävät kaikesta ja kahmivat hyödyt, sanoo Jokelainen.
Jokelaisen mukaan poliitikot ja puolueet eivät ole reagoineet riittävällä vakavuudella tekoälyn myötä väistämättä tulevaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Tuotanto, työelämä, varallisuuden jakautuminen ja vallankäyttö tulevat kansanedustajan mukaan muuttumaan. Tähän on hänen mukaansa vastattava selkeillä poliittisilla toimenpiteillä.
- Tarvitsemme rakenteita, kuten perustulon, joilla varmistetaan inhimillinen toimeentulo muuttuneilla, sirpaloituneemmilla työmarkkinoilla. Jo nyt moni kerää toimeentulonsa useista eri lähteistä ja työurien alkuvaiheen työtehtäviä vaikuttaa olevan aiempaa vähemmän, sanoo Jokelainen.
Arvioiden mukaan tekoäly voi mahdollistaa erityisesti tietotyöntekijöille saman työn tekemisen vähemmässä ajassa. Jotakin työtä tekoäly korvaa kokonaan. Tällöin Jokelaisen mukaan tuottavuushyötyjä tulisi jakaa työntekijöille lyhyempänä työaikana sen sijaan, että ne siirtyvät osinkoina omistajien säästötileille.
- Kautta teollistumisen historian teknologiasta on puhuttu keinona vähentää työn tekemistä. Tästä ajatuksesta on pidettävä kiinni. On vain oikeudenmukaista, että nopeammin tehty työ näkyy kasvavana vapaa-aikana, sanoo Jokelainen.
Perustulon ja lyhyemmän työajan lisäksi Jokelainen esittää muun muassa aikuiskoulutustukea tekoälyn muokkaamien työmarkkinoiden muuttuviin osaajatarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi Jokelainen pitää vasemmistoliiton esitystä miljonääriveroksi sekä ansio- ja pääomatuloverotuksen yhdistämistä hyvinä keinoina estää varallisuuden liiallista kasautumista ja jakaa tekoälyn taloudellisia hyötyjä tasaisemmin koko yhteiskunnalle.
-Yhteiskuntamme on suuren muutoksen kynnyksellä, ja tämä murrosvaihe voidaan tehdä kaikille reiluksi vasemmistolaisilla ratkaisuilla.
Jokelaisen tekoälypaperi on liitteenä.
Yhteyshenkilöt
Jessi JokelainenkansanedustajaPuh:050 407 4240jessi.jokelainen@eduskunta.fi
Liitteet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme