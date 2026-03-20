Jessi Jokelainen: Vasemmistolaisella politiikalla tekoälyn hyödyt kaikkien käyttöön

21.3.2026 08:00:00 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen esittää toimenpiteitä tekoälyn tuomiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Jokelaisen mukaan perustulon on oltava tekoälytulevaisuuden sosiaaliturvamalli ja tekoälyn mahdollistama tuottavuuden kasvu on ulosmitattava lyhyempänä työaikana.

Kansanedustaja Jessi Jokelainen
- Haluan, että tekoälyllä puretaan luokkayhteiskunnan rakenteita ja rakennetaan yhdessä parempaa elämää kaikille, ei luoda dystooppista tekno-oligarkiaa, jossa tekoälymiljardöörit päättävät kaikesta ja kahmivat hyödyt, sanoo Jokelainen.

Jokelaisen mukaan poliitikot ja puolueet eivät ole reagoineet riittävällä vakavuudella tekoälyn myötä väistämättä tulevaan yhteiskunnalliseen muutokseen. Tuotanto, työelämä, varallisuuden jakautuminen ja vallankäyttö tulevat kansanedustajan mukaan muuttumaan. Tähän on hänen mukaansa vastattava selkeillä poliittisilla toimenpiteillä.

- Tarvitsemme rakenteita, kuten perustulon, joilla varmistetaan inhimillinen toimeentulo muuttuneilla, sirpaloituneemmilla työmarkkinoilla. Jo nyt moni kerää toimeentulonsa useista eri lähteistä ja työurien alkuvaiheen työtehtäviä vaikuttaa olevan aiempaa vähemmän, sanoo Jokelainen.

Arvioiden mukaan tekoäly voi mahdollistaa erityisesti tietotyöntekijöille saman työn tekemisen vähemmässä ajassa. Jotakin työtä tekoäly korvaa kokonaan. Tällöin Jokelaisen mukaan tuottavuushyötyjä tulisi jakaa työntekijöille lyhyempänä työaikana sen sijaan, että ne siirtyvät osinkoina omistajien säästötileille.

- Kautta teollistumisen historian teknologiasta on puhuttu keinona vähentää työn tekemistä. Tästä ajatuksesta on pidettävä kiinni. On vain oikeudenmukaista, että nopeammin tehty työ näkyy kasvavana vapaa-aikana, sanoo Jokelainen.

Perustulon ja lyhyemmän työajan lisäksi Jokelainen esittää muun muassa aikuiskoulutustukea tekoälyn muokkaamien työmarkkinoiden muuttuviin osaajatarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi Jokelainen pitää vasemmistoliiton esitystä miljonääriveroksi sekä ansio- ja pääomatuloverotuksen yhdistämistä hyvinä keinoina estää varallisuuden liiallista kasautumista ja jakaa tekoälyn taloudellisia hyötyjä tasaisemmin koko yhteiskunnalle.

-Yhteiskuntamme on suuren muutoksen kynnyksellä, ja tämä murrosvaihe voidaan tehdä kaikille reiluksi vasemmistolaisilla ratkaisuilla.

Jokelaisen tekoälypaperi on liitteenä. 

