Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.3. kokouksen ennakkotiedote
20.3.2026 14:17:40 EET | Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala | Tiedote
Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnalla on kokous tiistaina 24. maaliskuuta klo 16.15. Lautakunta käsittelee tässä kokouksessa muun muassa toimialan omavalvonnan vuosikatsausta 2025.
Omavalvonnan vuosikatsaus 2025 – tukea palvelujen kehittämiseen ja läpinäkyvyyteen
Lautakunnalle esitellään toimialan omavalvonnan vuosikatsaus 2025. Vuosikatsauksessa kuvataan, miten toimialan järjestämien ja tuottamien palvelujen laatu, turvallisuus, saatavuus ja yhdenvertaisuus ovat toteutuneet sekä miten havaittuihin puutteisiin on reagoitu.
Omavalvonta sekä ennakoiva ohjaus ja neuvonta ovat valvonnan ensisijaisia keinoja. Ohjauksen tueksi kerätään tietoa esimerkiksi kyselyistä sekä asiakkailta, omaisilta ja henkilöstöltä saadusta palautteesta. Tietoa saadaan myös valvontakäynneiltä ja henkilöstön tekemistä vaara‑ ja epäkohtailmoituksista. Palvelujen laadun ja saatavuuden seurannasta tehdyt havainnot ovat myös tärkeitä tietolähteitä.
Seurannan havainnot ja niiden pohjalta tehdyt toimenpiteet julkaistaan valvontalain mukaisesti neljän kuukauden välein kaupungin verkkosivuilla. Lautakunnalle esiteltävään vuosikatsaukseen on koottu keskeiset havainnot vuodelta 2025.
Vuonna 2025 vahvistimme erityisesti asiakkailta saadun palautteen hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä, ja siinä edistyttiin selvästi. Tämä näkyy esimerkiksi NPS-suositteluindeksin nousuna: se kohosi jälleen edellisvuodesta ja oli nyt 69. Asiakaspalautteen perusteella kehitimme myös ajanvarausjärjestelmää ja kirjaamiskäytäntöjä.
Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen kulmakivi on, että henkilöstö ilmoittaa viipymättä havaitsemistaan epäkohdista. Henkilöstön tietoisuutta ja osaamista ilmoitusten tekemisessä on lisätty. Ilmoitusten määrä nousikin vuonna 2025 ja suurin osa niistä koski tapaturmia ja lääkehoitoa. Tämän perusteella kehitettiin lääketurvallisuutta ja esimerkiksi lääkehoidon kirjaamista. Tapaturmien osalta panostettiin erityisesti ikääntyneiden kaatumisten ehkäisyyn.
Lisätietoa omavalvonnan havainnoista ja niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä on liitteenä olevassa omavalvonnan katsauksessa.
Lisätietoa: laatupäällikkö Sofie Klawér-Kallio, sofie.klawer-kallio@hel.fi, p. 09 310 36375.
Linkit
- Kokouksen esityslista liitteineen
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen omavalvonnan vuosikatsaus 2025
- Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestäjän ja tuottajan vuoden 2025 omavalvontaraportit
- Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen
Yhteyshenkilöt
Jaana Juutilainen-SaariViestintä- ja osallisuuspäällikköPuh:09 310 42240jaana.juutilainen-saari@hel.fi
Outi HuidaPalvelu- ja henkilöstöviestintäpäällikköPuh:09 310 27979outi.huida@hel.fi
Helsingin kaupunki, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta helsinkiläisille yhteistyöllä ja vahvalla osaamisella
Toinen linja 4A
PL 6000 00099 Helsingin kaupunki
09 310 5015 (vaihde)
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme