Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 24.3. kokouksen ennakkotiedote

Omavalvonnan vuosikatsaus 2025 – tukea palvelujen kehittämiseen ja läpinäkyvyyteen

Lautakunnalle esitellään toimialan omavalvonnan vuosikatsaus 2025. Vuosikatsauksessa kuvataan, miten toimialan järjestämien ja tuottamien palvelujen laatu, turvallisuus, saatavuus ja yhdenvertaisuus ovat toteutuneet sekä miten havaittuihin puutteisiin on reagoitu.

Omavalvonta sekä ennakoiva ohjaus ja neuvonta ovat valvonnan ensisijaisia keinoja. Ohjauksen tueksi kerätään tietoa esimerkiksi kyselyistä sekä asiakkailta, omaisilta ja henkilöstöltä saadusta palautteesta. Tietoa saadaan myös valvontakäynneiltä ja henkilöstön tekemistä vaara‑ ja epäkohtailmoituksista. Palvelujen laadun ja saatavuuden seurannasta tehdyt havainnot ovat myös tärkeitä tietolähteitä.

Seurannan havainnot ja niiden pohjalta tehdyt toimenpiteet julkaistaan valvontalain mukaisesti neljän kuukauden välein kaupungin verkkosivuilla. Lautakunnalle esiteltävään vuosikatsaukseen on koottu keskeiset havainnot vuodelta 2025.

Vuonna 2025 vahvistimme erityisesti asiakkailta saadun palautteen hyödyntämistä palvelujen kehittämisessä, ja siinä edistyttiin selvästi. Tämä näkyy esimerkiksi NPS-suositteluindeksin nousuna: se kohosi jälleen edellisvuodesta ja oli nyt 69. Asiakaspalautteen perusteella kehitimme myös ajanvarausjärjestelmää ja kirjaamiskäytäntöjä.

Asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen kulmakivi on, että henkilöstö ilmoittaa viipymättä havaitsemistaan epäkohdista. Henkilöstön tietoisuutta ja osaamista ilmoitusten tekemisessä on lisätty. Ilmoitusten määrä nousikin vuonna 2025 ja suurin osa niistä koski tapaturmia ja lääkehoitoa. Tämän perusteella kehitettiin lääketurvallisuutta ja esimerkiksi lääkehoidon kirjaamista. Tapaturmien osalta panostettiin erityisesti ikääntyneiden kaatumisten ehkäisyyn.

Lisätietoa omavalvonnan havainnoista ja niiden perusteella tehdyistä toimenpiteistä on liitteenä olevassa omavalvonnan katsauksessa.

Lisätietoa: laatupäällikkö Sofie Klawér-Kallio, sofie.klawer-kallio@hel.fi, p. 09 310 36375.

