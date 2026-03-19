Varha kysyy varsinaissuomalaisilta: miten haluat osallistua sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen kehittämiseen?

20.3.2026 14:25:42 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Varsinais-Suomen hyvinvointialue päivittää osallisuussuunnitelmaansa. Kaikki varsinaissuomalaiset kutsutaan antamaan oma näkemyksensä ja vastaamaan asukaskyselyyn.

Asiakkaan äänen kuuluminen sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluissa on tärkeää palveluiden kehittämisen ja niiden vaikuttavuuden näkökulmasta. Varhan osallisuussuunnitelmassa asetetaan tavoitteet ja kuvataan keinot, joilla alueen asukkaiden ja Varhan asiakkaiden osallistumismahdollisuudet toteutuvat.

Nyt tehtävällä asukaskyselyllä selvitetään, millä tavoin ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi sekä millaisia osallistumisen tapoja he toivovat. Kysymme muun muassa, onko asiakas saanut osallistua hoitoaan tai palveluaan koskeviin päätöksiin edellisellä vastaanottokäynnillään sekä onko sopiva osallistumistapa esimerkiksi asiakas- ja/tai asukasraati, erilaiset kyselyt, keskustelutilaisuudet tai palautteen antaminen. Kysely on avoinna 10.4.2026 asti.

– Osallisuus ei ole vain kirjaus strategiassa. Kyselyn avulla haluamme muun muassa kuulla, millaisia kehittämistoimenpiteitä osallisuussuunnitelmaan pitäisi nostaa, sanoo Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön erityisasiantuntija Anri Niskala.

Vastauksia hyödynnetään osallisuussuunnitelman päivityksessä sekä palveluiden kehittämisessä.

– Jokainen vastaus on meille arvokas. Kysely on nopea ja helppo täyttää ja se on täysin anonyymi. Toivomme mahdollisimman monen käyttävän tämän tilaisuuden vaikuttaa, Niskala kannustaa.

Kysely antaa äänen kaikille

Hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvoite edistää asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

– Varhan osallisuussuunnitelma on ohje ja lupaus, miten varsinaissuomalaiset, järjestöt, elinkeinoelämä ja muut sidosryhmät voivat osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen palveluihin, Niskala summaa.

Asukaskyselyn tulokset julkaistaan koosteena Varhan verkkosivuilla osana osallisuussuunnitelman päivitystä. Osallisuussuunnitelman hyväksyy aluehallitus ja sen etenemisestä raportoidaan vuosittain.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye