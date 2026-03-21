8 645 kynttilää syttyy Eduskuntatalon portaille abortoitujen muistamiseksi
21.3.2026 07:30:00 EET | Oikeus elämään ry. | Tiedote
Elämän puolesta -järjestö Oikeus elämään ry järjestää lauantaina 21.3.2026 tapahtuman, jossa Eduskuntatalon portaille sytytetään 8 645 kynttilää.
Oikeus elämään ry:n järjestämässä Muistamme-tapahtumassa sytytetään Eduskuntatalon portaille yhtä monta kynttilää kuin Suomessa tehtiin abortteja vuonna 2024. Kynttilöiden lukumäärä on näin ollen 8 645.
– Kynttilät sytytetään näiden lasten muistamiseksi. Tapahtuma antaa myös äänen vaietulle surulle, jota monet ovat kokeneet abortin jälkeen. Tarkoituksena on lisäksi tehdä näkyväksi Suomessa tehtyjen aborttien suuri määrä, toteaa tapahtuman organisoija Johannes Laitinen.
Kynttilöiden sytyttämisen yhteydessä järjestetään hengellinen tilaisuus Helsingin Luther-kirkolla kävelymatkan päässä Eduskuntatalolta. Hengellisen tilaisuuden jälkeen osallistujat kulkevat kulkueessa Kampintorilta Eduskuntatalon portaille sytyttämään kynttilät.
– Portailla on noin sata etukäteen kutsuttua kynttilänsytyttäjää, jotta kaikki kynttilät saadaan varmasti sytytettyä. Mukaan on kutsuttu ihmisiä, jotka kokevat raskaudenkeskeytyksissä menetettyjen lasten asian itselleen läheiseksi. Muistotilaisuudessa on myös mahdollisuus osallistua sytyttämiseen ilman ennakkoilmoittautumista, Laitinen kertoo.
AIKATAULU
KLO 16 Hengellinen tilaisuus Luther-kirkolla (Fredrikinkatu 42)
- Ovet aukeavat klo 15. Tilaisuus alkaa klo 16. Puhujaksi on varmistunut pastori ja kirjailija Juha Vähäsarja.
- Tilaisuus Luther-kirkolla striimataan.
KLO 18 Kulkue Kampintorilta Eduskuntatalolle
Klo 17.30 järjestäytyminen kulkueeksi Kampintorilla (sijaitsee Luther-kirkon lähellä).
Klo 18 kulkue lähtee Kampintorilta Eduskuntatalon portaille.
KLO 18.30 Kynttilöiden sytyttämistilaisuus Eduskuntatalon portailla
Lisää tietoa tapahtumasta: www.muistamme-tapahtuma.fi ja www.oikeuselamaan.fi
Yhteyshenkilöt
Miika Soininen, Muistamme-tapahtuman viestintä
media@muistamme-tapahtuma.fi
WhatsApp: +358 50 592 7627
