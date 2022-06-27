Leader Foods Oy

Leader Foods Oy vetää takaisin erän proteiinipatukoita kananmuna-allergeeniepäilyn vuoksi

20.3.2026 15:22:25 EET | Leader Foods Oy | Tiedote

Takaisinveto koskee tuotetta Leader Performance Protein Soft white chocolate 60 g (EAN 6430051514821) parasta ennen 11.11.2026, erä x23725.
Takaisinveto koskee tuotetta Leader Performance Protein Soft white chocolate 60 g (EAN 6430051514821) parasta ennen 11.11.2026, erä x23725.

Takaisinveto koskee tuotetta Leader Performance Protein Soft white chocolate 60 g (EAN 6430051514821) parasta ennen 11.11.2026, erä x23725.

Kyseisen valmistuserän tuote saattaa sisältää kananmunaa, jota ei ole mainittu tuotteen valmistusaineiden luettelossa. Tuote voi aiheuttaa riskin kananmunalle allergisille henkilöille. Muille tuote on turvallinen nautittavaksi. Takaisinveto ei koske muita Leader proteiinipatukoita.

Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan kyseisen erän tuotteet myynnistä välittömästi. Pyydämme kuluttajia palauttamaan virheellisen tuotteen ostopaikkaan. Kauppa hyvittää tuotteen.

Takaisinveto koskee tuotetta Leader Performance Protein Soft white chocolate 60 g (EAN 6430051514821) parasta ennen 11.11.2026, erä x23725.
Takaisinveto koskee tuotetta Leader Performance Protein Soft white chocolate 60 g (EAN 6430051514821) parasta ennen 11.11.2026, erä x23725.
TAKAISINVETOILMOITUS1.4.2022 11:40:15 EEST | Tiedote

Vedämme pois markkinoilta kaksi Vida 5-HTP tuote-erää, jotka sisältävät Griffonia simplicifolia -kasvin siemenuutetta. Vida Vahva 5-HTP:n ja Vida 5-HTP:n tuotteet on katsottu Vantaan ympäristökeskuksen mukaan hyväksymättömäksi uuselintarvikkeeksi liian korkean kasviuutteen 5-hydroksitryptofaania (5-HTP):n pitoisuuden vuoksi. Ravintolisä on ollut Suomen markkinoilla yli 10 vuotta eikä tiedossamme ole käyttöön liittyviä reklamaatioita. Katsomme, ettei tuotteesta ole välitöntä vaaraa kuluttajalle.

