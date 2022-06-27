Leader Foods Oy vetää takaisin erän proteiinipatukoita kananmuna-allergeeniepäilyn vuoksi
20.3.2026 15:22:25 EET | Leader Foods Oy | Tiedote
Takaisinveto koskee tuotetta Leader Performance Protein Soft white chocolate 60 g (EAN 6430051514821) parasta ennen 11.11.2026, erä x23725.
Kyseisen valmistuserän tuote saattaa sisältää kananmunaa, jota ei ole mainittu tuotteen valmistusaineiden luettelossa. Tuote voi aiheuttaa riskin kananmunalle allergisille henkilöille. Muille tuote on turvallinen nautittavaksi. Takaisinveto ei koske muita Leader proteiinipatukoita.
Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan kyseisen erän tuotteet myynnistä välittömästi. Pyydämme kuluttajia palauttamaan virheellisen tuotteen ostopaikkaan. Kauppa hyvittää tuotteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
https://leaderfoods.fi/#yhteys
feedback@leader.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
