Synnytysyksikön matka viimeisestä yöstä ensimmäiseen Ahveniston sairaalassa

Kanta-Hämeen keskussairaalan synnytysyksikössä koettiin ainutlaatuinen hetki, kun sama yövuorotiimi työskenteli sekä vanhan sairaalan viimeisessä että uuden Ahveniston sairaalan ensimmäisessä yövuorossa. Kätilöt Kaisa Ikävalko, Mervi Sundholm ja Jenni Toivola olivat mukana siirtymässä, joka jää harvinaisena kokemuksena mieleen koko työuran ajalta.

Viimeinen yö Kanta-Hämeen keskussairaalassa oli rauhallinen, mutta merkityksellinen. Pitkät työurat ja yhteiset vuodet näkyivät tunnelmassa, jossa oli sekä haikeutta että kiitollisuutta.

– Tunnelma oli haikea. Aloitin kätilön urani Kantiksessa ja kasvoin siellä ammattilaiseksi. Vuosien varrelta on kertynyt paljon muistoja – olen työskennellyt siellä lähes 28 vuotta, kuvaa Kaisa Ikävalko.

Yön aikana hoidettiin synnytysyksikön viimeinen synnytys, joka jäi vahvasti mieleen koko tiimille. Aamu synnytyssalissa oli rauhallinen, ja työvuoron päätteeksi henkilöstö ehti osallistua myös muuton viimeisiin vaiheisiin.

– Hoidimme yöllä Kantiksen viimeisen synnytyksen, ja se jäi päällimmäisenä mieleen meille kaikille.

Siirtyminen uuteen sairaalaan herätti odotusta, mutta myös jännitystä. Uudet tilat ja toimintatavat mietityttivät etukäteen, vaikka valmistelut oli tehty huolellisesti.

– Meitä kaikkia jännitti ensimmäinen yö uudessa sairaalassa.

Siirtymää helpotti merkittävästi huolellinen ennakkovalmistelu ja erityisesti yksikön muuttovastaavien työ. Muutto oli organisoitu molemmissa sairaaloissa sujuvasti, ja uusiin tiloihin oli päästy tutustumaan jo etukäteen perehdytysten kautta.

– Uudet tilat jännittivät, mutta muuttovastaavat olivat organisoineet muuton todella hyvin. Heidän jäljiltään oli helppo aloittaa työt, ja perehdytykset uusiin tiloihin vähensivät jännitystä.

Naistentautien ja synnytysten yksikön muutto sujui suunnitelmien mukaisesti, jopa ennakoitua nopeammin. Rauhallinen asiakastilanne tuki muuttopäivien onnistumista ja mahdollisti toiminnan käynnistämisen uusissa tiloissa hallitusti.

– Muuttovastaavamme ja varustelijamme ovat tehneet korvaamatonta työtä tilojen valmistelussa ja muuttoon liittyvien osa-alueiden huomioimisessa. Suuret kiitokset kuuluvat kuitenkin jokaiselle yksikkömme työntekijälle. He ovat kuluneiden kuukausien aikana valmistelleet muuttoa ja huolehtineet asiakkaidemme hoidosta muutoksen keskellä suurella sydämellä, sanoo osastonhoitaja Anne Tervo.

Ensimmäinen yö Ahveniston sairaalan synnytysyksikössä sujui rauhallisesti. Yö tarjosi mahdollisuuden tutustua uusiin tiloihin ja toimintaympäristöön ilman kiirettä. Samalla kävi nopeasti selväksi, että uuden opettelu vaatii aikaa ja keskittymistä.

– Yllätti, kuinka paljon uuden opettelu vie energiaa.

Vaikka ympäristö muuttui, työn tekeminen jatkuu samana.

– Yhden yön perusteella on vielä vaikea sanoa, miten työ muuttuu, mutta uudet tilat vaikuttavat hyvin toimivilta. Työ tehdään paikasta riippumatta.

Uudet tilat tukevat synnytystyötä ja on suunniteltu vastaamaan myös perheiden tarpeisiin. Jokaisella synnyttäjällä on oma wc, mikä lisää viihtyvyyttä ja rauhaa. Samalla uusi teknologia, kuten älylääkekaapit ja hälytysjärjestelmät, vaatii alkuvaiheessa totuttelua.

Yhteinen kokemus viimeisestä ja ensimmäisestä yöstä on vahvistanut työyhteisön merkitystä muutoksen keskellä.

– Tämä on varmasti ainutkertainen tilanne koko työurallamme, ja olemme siitä ylpeitä. Hyvän työyhteisön kanssa muutto on sujunut hienosti. Onneksi tutut työkaverit säilyvät, vaikka tilat vaihtuvat.

Ahveniston sairaalan synnytysyksikön toiminta käynnistyy vaiheittain, ja arki rakentuu vähitellen. Tavoitteena on tarjota synnyttäjille ja perheille turvallinen, toimiva ja viihtyisä ympäristö.

– Toivomme, että synnyttäjät ja perheet viihtyvät uusissa tiloissa mahdollisimman hyvin.