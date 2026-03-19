Suuri Keno-voitto Mikkeliin

20.3.2026 15:20:36 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Mikkelikäinen onnekas pelaaja voitti torstaina Kenon ilta-arvonnasta 100 000 euron voiton.

Käsi pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä on keltaoranssisävyinen Veikkauksen Keno-pelivalikko; taustalla näkyy vaalea verho ja vihreä huonekasvi.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Veikkaus/Mari Lehtisalo

Mikkelissä pelattuun riviin osui Kenon torstain ilta-arvonnassa iso 100 000 euron arvoinen täysosuma 0,50:n euron panoksella. Kyseinen peli oli pelattu ilman KunkkuNumeroa, Kenon 10-tasolla.

Kymppikenon täysosuman kerroin on 200 000, ja 0,50:n euron panoksella pelaajan voittopotiksi tuli 100 000 euroa.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.

Kenon suurimmat voitot vuonna 2026
Päivämäärä Voittosumma Paikkakunta
8.3. 500 000,00 € Kankaanpää
4.2. 325 000,00 € Lohja
17.2. 250 000,00 € Hyvinkää
19.3. 100 000,00 € Mikkeli
15.3. 100 000,00 € Isokyrö
20.2. 100 000,00 € Kurikka
26.1. 100 000,00 € Joensuu
24.1. 100 000,00 € Seinäjoki
4.3. 100 000,00 € Helsinki

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Käsi pitelee älypuhelinta, jonka näytöllä on keltaoranssisävyinen Veikkauksen Keno-pelivalikko; taustalla näkyy vaalea verho ja vihreä huonekasvi.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli.
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

Veikkauksen Pitkäveto-kertoimet: Rauman Lukko voittaa Suomen mestaruuden 4 prosentin todennäköisyydellä - Ässät vain 0,4 prosentin

Kotimaisen jääkiekon Liigan odotetut playoffs-ottelut alkavat perjantaina. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimissa selkeä suosikki mestariksi on Tappara. Veikkauksen Pitkäveto-kertoimien perusteella Rauman Lukko voittaa Suomen mestaruuden 8,5 prosentin todennäköisyydellä. Ässien mestaruus olisi todennäköisyyksien valossa todellinen jättiyllätys.

