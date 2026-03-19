Rahoitusvakausviraston arvio: Julkisen talouden kapea liikkumavara korostaa pankkien kriisivalmiuksien merkitystä

Pankkien kriisinratkaisujärjestelmän tarkoituksena on taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden pankkien toiminnan alasajo tai toiminnan uudelleenjärjestely viranomaistoimenpitein, ilman julkista pankkitukea.

”Kun tiedämme, miten kapea julkisen talouden liikkumavara tällä hetkellä on, ei Suomella ole kerta kaikkiaan varaa sitoa miljardeja euroja pankkien pelastamiseen. Uskottavasti ja tehokkaasti toimiva kriisinratkaisujärjestelmä vaatii pankeilta merkittävää etukäteisvarautumista. Päivitetyn arviomme mukaan pankkien valmiudet ovat hyvällä tasolla, vaikka kehitettävääkin vielä löytyy”, toteaa RVV:n ylijohtaja Jaakko Weuro.

Pankkien kriisinratkaisuvalmiudet edistyneet vuoteen 2024 verrattuna

RVV:n julkaiseman arvion mukaan suomalaisilla pankeilla ei ollut vuoden 2025 lopussa merkittäviä puutteita kriisinratkaisuvalmiuksissaan. RVV arvioi, että pankkien kriisin ratkaisuvalmiudet ovat erityisen hyvät tappioiden kattamiskyvyn ja uudelleenpääomituksen sekä kriisinratkaisutilanteisiin liittyvien hallinnollisten valmiuksien osa-alueilla.

Verrattuna vuoden 2024 lopussa tehtyyn arvioon, pankit ovat edistyneet etenkin valmiuksissaan tuottaa arvonmääritykseen ja kriisinratkaisuvälineiden käyttöön tarvittavia tietoja. Pankkien valmiuksissa on kuitenkin edelleen parannettavaa eräillä osa-alueilla. Erityisesti rahoitusmarkkinainfrastruktuuriin liittyvät jatkuvuussuunnitelmat edellyttävät pankeilta kehitystyötä.

Tallettajien asema turvattu kaikissa tilanteissa

Kriisinratkaisun sijaan pankki voidaan asettaa konkurssiin silloin, kun kriisinratkaisumenettely ei ole välttämätöntä. Tällöin asiakkaiden talletukset turvataan 100 000 euroon saakka talletussuojajärjestelmän kautta, ja RVV maksaa tallettajille talletussuojakorvaukset seitsemässä työpäivässä hallinnoimansa talletussuojarahaston varoista.

Talletuspankeilla on oltava jatkuva valmius toimittaa tallettaja- ja tilitiedot RVV:lle nopeasti ja luotettavasti. RVV testaa säännöllisesti, että suomalaiset pankit pystyvät toimittamaan tarvittavat tallettaja- ja tilitiedot vaaditussa muodossa, laajuudessa ja aikataulussa.

RVV:n arvion mukaan talletuspankeilla oli vuoden 2025 lopussa hyvät valmiudet näiden tietojen toimittamiseen.