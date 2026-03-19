Rahoitusvakausviraston arvio: Julkisen talouden kapea liikkumavara korostaa pankkien kriisivalmiuksien merkitystä
23.3.2026 15:00:00 EET | Rahoitusvakausvirasto | Tiedote
Rahoitusvakausvirasto (RVV) on julkaissut päivitetyn arvion suomalaispankkien valmiudesta kriisinratkaisuun, jolla ehkäistään pankkien kaatumisen laajamittaisia vaikutuksia. Raportissa RVV avaa pankkien kriisinratkaisujärjestelmän toimintaa ja miten pankkien kriisitilanteisiin varaudutaan.
Pankkien kriisinratkaisujärjestelmän tarkoituksena on taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneiden pankkien toiminnan alasajo tai toiminnan uudelleenjärjestely viranomaistoimenpitein, ilman julkista pankkitukea.
”Kun tiedämme, miten kapea julkisen talouden liikkumavara tällä hetkellä on, ei Suomella ole kerta kaikkiaan varaa sitoa miljardeja euroja pankkien pelastamiseen. Uskottavasti ja tehokkaasti toimiva kriisinratkaisujärjestelmä vaatii pankeilta merkittävää etukäteisvarautumista. Päivitetyn arviomme mukaan pankkien valmiudet ovat hyvällä tasolla, vaikka kehitettävääkin vielä löytyy”, toteaa RVV:n ylijohtaja Jaakko Weuro.
Pankkien kriisinratkaisuvalmiudet edistyneet vuoteen 2024 verrattuna
RVV:n julkaiseman arvion mukaan suomalaisilla pankeilla ei ollut vuoden 2025 lopussa merkittäviä puutteita kriisinratkaisuvalmiuksissaan. RVV arvioi, että pankkien kriisin ratkaisuvalmiudet ovat erityisen hyvät tappioiden kattamiskyvyn ja uudelleenpääomituksen sekä kriisinratkaisutilanteisiin liittyvien hallinnollisten valmiuksien osa-alueilla.
Verrattuna vuoden 2024 lopussa tehtyyn arvioon, pankit ovat edistyneet etenkin valmiuksissaan tuottaa arvonmääritykseen ja kriisinratkaisuvälineiden käyttöön tarvittavia tietoja. Pankkien valmiuksissa on kuitenkin edelleen parannettavaa eräillä osa-alueilla. Erityisesti rahoitusmarkkinainfrastruktuuriin liittyvät jatkuvuussuunnitelmat edellyttävät pankeilta kehitystyötä.
Tallettajien asema turvattu kaikissa tilanteissa
Kriisinratkaisun sijaan pankki voidaan asettaa konkurssiin silloin, kun kriisinratkaisumenettely ei ole välttämätöntä. Tällöin asiakkaiden talletukset turvataan 100 000 euroon saakka talletussuojajärjestelmän kautta, ja RVV maksaa tallettajille talletussuojakorvaukset seitsemässä työpäivässä hallinnoimansa talletussuojarahaston varoista.
Talletuspankeilla on oltava jatkuva valmius toimittaa tallettaja- ja tilitiedot RVV:lle nopeasti ja luotettavasti. RVV testaa säännöllisesti, että suomalaiset pankit pystyvät toimittamaan tarvittavat tallettaja- ja tilitiedot vaaditussa muodossa, laajuudessa ja aikataulussa.
RVV:n arvion mukaan talletuspankeilla oli vuoden 2025 lopussa hyvät valmiudet näiden tietojen toimittamiseen.
Hanna WestmanRahoitusvakausviraston pääekonomistiPuh:+ 358 (0)295 253 522hanna.westman@rvv.fi
Tietoa Rahoitusvakausvirastosta
Rahoitusvakausvirasto (RVV) on vuonna 2015 perustettu viranomainen, joka toimii Suomen kansallisena kriisinratkaisu- ja talletussuojaviranomaisena. RVV:n tehtävänä on suojella tallettajia, veronmaksajia ja yhteiskuntaa pankkikriisien vaikutuksilta ja kustannuksilta sekä ennaltaehkäistä rahoituskriisejä ja edistää sijoittajanvastuuta. RVV vastaa talletussuojasta Suomessa. Lisäksi RVV ylläpitää huoltovarmuustilijärjestelmää, joka osaltaan turvaa päivittäismaksamisen jatkuvuutta yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissa.
Lue lisää julkaisijalta Rahoitusvakausvirasto
Rahoitusvakausvirasto julkaisee arvion suomalaisten pankkien kriisinhoitovalmiuksista19.3.2026 13:24:08 EET | Kutsu
Rahoitusvakausvirasto (RVV) julkaisee arvionsa pankkien kriisinhoitovalmiuksista vuonna 2025. Julkaistavassa raportissa RVV avaa pankkien kriisinratkaisujärjestelmän toimintaa ja miten pankkien kriisitilanteisiin varaudutaan.
Resolutionssystem för banker 10 år – vad har vi lärt oss av finanskriser och är vi tillräckligt förberedda på nya hot?9.5.2025 12:42:47 EEST | Pressmeddelande
Både Europeiska bankunionens gemensamma resolutionssystem (Single Resolution Board, SRB) och Verket för finansiell stabilitet (VFS) fyller 10 år i år. VFS ordnade den 7 maj 2025 ett internationellt jubileumsseminarium i Helsingfors om beredskap inför krissituationer inom banksektorn. Seminariet samlade ett brett spektrum av aktörer inom finanssektorn, myndigheter och beslutsfattare. Under evenemanget diskuterades vad vi har lärt oss av finanskriser och huruvida vi är tillräckligt förberedda på hur det förändrade säkerhetsläget i Europa, särskilt i Östersjöområdet, påverkar skyddet av samhällets kritiska infrastruktur och centrala tjänster.
Pankkien kriisinratkaisujärjestelmä 10 vuotta – mitä finanssikriiseistä on opittu ja olemmeko varautuneet riittävästi uusiin uhkiin?9.5.2025 12:42:47 EEST | Tiedote
EU:n pankkiunionin kriisinratkaisumekanismi ja Rahoitusvakausvirasto (RVV) täyttävät tänä vuonna 10 vuotta. Rahoitusvakausvirasto järjesti 7.5.2025 Helsingissä kansainvälisen juhlaseminaarin varautumisesta pankkisektoria koskeviin kriisitilanteisiin. Seminaari kokosi yhteen laajasti rahoitusalan toimijoita, viranomaisia ja päättäjiä. Tilaisuudessa pohdittiin, mitä olemme oppineet finanssikriiseistä ja olemmeko varautuneet riittävästi Euroopan ja erityisesti Itämeren alueen muuttuneen turvallisuustilanteen vaikutuksiin yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin ja keskeisten palvelujen turvaamisen kannalta.
Ten years of banking resolution – Lessons learnt from the financial crises, and are we prepared enough for new threats?9.5.2025 12:42:47 EEST | Press release
The year 2025 marks the 10th anniversary for both the Single Resolution Mechanism of the EU Banking Union, and the Financial Stability Authority in Finland. On 7 May 2025, the FFSA hosted in Helsinki an international anniversary seminar on crisis preparedness regarding the banking sector. The seminar brought together a wide range of Financial Sector actors, authorities, and decision-makers. The event explored what we have learned from financial crises and whether we are adequately prepared for the implications of the changed security situation in Europe, particularly in the Baltic Sea region, in terms of safeguarding society’s critical infrastructure and essential services.
Verket för finansiell stabilitets bedömning: bankernas resolutionsberedskap bör utvecklas10.3.2025 13:00:00 EET | Pressmeddelande
Verket för finansiell stabilitet (VFS) har publicerat en bedömning av de finländska bankernas beredskap för resolution, med vilken omfattande konsekvenser om bankerna fallerar undviks. Bankerna är väl förberedda på att täcka förluster och återskapa kapital i samband med resolutionen. De måste dock fortsätta att utveckla sina processer, verksamhetssätt och IT-system för att en eventuell resolutionssituation ska kunna skötas smidigt. Det finns fortfarande utmaningar i synnerhet när det gäller produktionen av information som behövs i en resolutionssituation.
