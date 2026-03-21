SDP:n Uudenmaan piiri kokoontui Tuusulassa – ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat julkistettiin

21.3.2026 13:14:28 EET | SDP Uusimaa | Tiedote

SDP Uudenmaan piirin sosialidemokraatit kokoontuivat lauantaina Tuusulan Hyrylän Torpalle piirikokoukseen, jossa katse suunnattiin kevään 2027 eduskuntavaaleihin. Kokouksen yhteydessä julkistettiin piirin ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat.

SDP Uusimaa kokoontui piirikokoukseen Tuusulassa
SDP Uusimaa kokoontui piirikokoukseen Tuusulassa

Ehdokaslista kokoaa yhteen joukon eri alojen osaajia eri puolilta Uuttamaata. Mukana on niin kokeneita vaikuttajia kuin uusia nimiä, joita yhdistää sitoutuminen oikeudenmukaisemman Suomen rakentamiseen.

Piirikokouksen avauspuheen piti puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman. Puheen keskeisiksi teemoiksi nousivat luottamus, oikeudenmukainen talouspolitiikka, turvallisuus  ja pohjoismainen yhteistyö.

Lindtmanin mukaan tulevat eduskuntavaalit ovat ennen kaikkea luottamusvaalit, joissa ratkaistaan usko demokratiaan, oikeudenmukaisuuteen ja parempaan tulevaisuuteen.

Ilman luottamusta mikään ei toimi, Lindtman painottaa.

Kotimaan talouskeskustelussa Lindtman torjuu väitteet hyvinvointivaltion purkamisen välttämättömyydestä. Hänen mukaansa Suomen talous on mahdollista sopeuttaa oikeudenmukaisesti ilman, että hyvinvointiyhteiskunnasta luovutaan.

Lindtman korostaa, että pelkkä sopeutus ei riitä, vaan rinnalle tarvitaan vahvaa kasvupolitiikkaa. Hän nostaa esiin investoinnit, työllisyyden, tutkimuksen ja innovaatiot sekä vihreän siirtymän keskeisinä kasvun tekijöinä.

Yritykset ovat Lindtmanin mukaan keskeisiä kumppaneita kasvun rakentamisessa, mutta samalla niiden tulee kantaa vastuunsa työntekijöistä ja yhteiskunnasta. Talouspolitiikan on oltava oikeudenmukaista ja jaettava sopeutuksen taakka reilusti.

Turvallisuuden Lindtman määritteli laajasti: se kattaa puolustuksen lisäksi arjen turvallisuuden ja yhteiskunnan kriisinkestävyyden.

Samalla Lindtman muistuttaa ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyydestä ja sen tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista.

Lindtman toi kokoukseen myös terveiset muista pohjoismaista ja iloitsi siitä, että Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa on sosialidemokraatit vallassa tai saavuttamassa vaalivoiton. 

Hän korosti puheessaan juuri pohjoismaisen yhteistyön merkitystä aikana, jolloin Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut pysyvästi.

Lindtman painottaa, että Pohjoismaiden tulee toimia yhdessä vahvistaakseen turvallisuutta, vakautta ja kansainvälistä vaikuttavuutta.

Puheessa keskeiseksi turvallisuuskysymykseksi nousi ydinasepolitiikka. Lindtmanin mukaan Suomen tulee Naton jäsenenäkin pysyä samassa linjassa muiden pohjoismaiden kanssa.

Kansainvälisen tilanteen kiristyessä Lindtman korostaa sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen merkitystä ja varoittaa voimapolitiikan vahvistumisesta.

Me puolustamme sääntöihin perustuvaa maailmaa, emme voimapolitiikkaa.

Puheensa lopuksi Lindtman kannusti kokousväkeä ja ehdokkaita aktiiviseen, ihmisläheiseen kampanjointiin.

SDP:n ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat 2027

Marttila Helena                    Espoo                                       kansanedustaja                                      

Aaltonen Juri                         Espoo                                       juristi

Immonen Ella                       Espoo                                       poliittinen avustaja, VTM, FM

Kokko Elina                            Espoo                                       sosiaali- ja terveysalan opettaja, TtM

Sistonen Markku                  Espoo                                       kaupunginhallituksen varapj.

Värmälä Johanna                 Espoo                                       sairaanhoitaja YAMK, HTM

Laine Sami                             Hanko                                       sähköinsinööri, metsuri

Perholehto Pinja                  Hyvinkää                                 kansanedustaja

Gustafsson Aleksanteri    Järvenpää                                  aluekoordinaattori

Felipe Sini                               Kirkkonummi                         sosionomi YAMK

Räsänen Joona                     Lohja                                         kansanedustaja

Lohenoja Meri                       Loviisa                                      lähihoitaja, kaupunginhallituksen pj.

Välimäki-Kuronen Raisa    Mäntsälä                                  terveydenhoitaja

Luoma Maria                         Nurmijärvi                               poliittinen avustaja, YTM                                           

Vallin Riitta                            Raasepori                               hoitotyön esihenkilö, psykoterapeutti

Lindberg Sara                       Tuusula                                   tradenomi ja Kauppatieteiden YO

Abdi Faysal                            Vantaa                                     service advisor

Eriksson Soile                       Vantaa                                       kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, KM

Kotiranta Matti                     Vantaa                                     automekaanikko, pääluottamusmies

Kähärä Sirkka-Liisa             Vantaa                                      aluepäällikkö, sairaanhoitaja YAMK

Lindtman Antti                    Vantaa                                    kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja

Strohm Emily                        Vantaa                                     sosiaali- ja terveysalan asiantuntija, HTM

Tamminen Ida                      Vantaa                                      lähihoitaja, merkonomi

Hiila Eeva                               Vihti                                           kätilö, pääluottamusedustaja

Karlsson Anette                   Porvoo                                       kansanedustaja                                            

Kvarnström Johan              Raasepori                                 kansanedustaja                  

