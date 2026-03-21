SDP:n Uudenmaan piiri kokoontui Tuusulassa – ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat julkistettiin

Ehdokaslista kokoaa yhteen joukon eri alojen osaajia eri puolilta Uuttamaata. Mukana on niin kokeneita vaikuttajia kuin uusia nimiä, joita yhdistää sitoutuminen oikeudenmukaisemman Suomen rakentamiseen.

Piirikokouksen avauspuheen piti puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman. Puheen keskeisiksi teemoiksi nousivat luottamus, oikeudenmukainen talouspolitiikka, turvallisuus ja pohjoismainen yhteistyö.

Lindtmanin mukaan tulevat eduskuntavaalit ovat ennen kaikkea luottamusvaalit, joissa ratkaistaan usko demokratiaan, oikeudenmukaisuuteen ja parempaan tulevaisuuteen.

– Ilman luottamusta mikään ei toimi, Lindtman painottaa.

Kotimaan talouskeskustelussa Lindtman torjuu väitteet hyvinvointivaltion purkamisen välttämättömyydestä. Hänen mukaansa Suomen talous on mahdollista sopeuttaa oikeudenmukaisesti ilman, että hyvinvointiyhteiskunnasta luovutaan.

Lindtman korostaa, että pelkkä sopeutus ei riitä, vaan rinnalle tarvitaan vahvaa kasvupolitiikkaa. Hän nostaa esiin investoinnit, työllisyyden, tutkimuksen ja innovaatiot sekä vihreän siirtymän keskeisinä kasvun tekijöinä.

Yritykset ovat Lindtmanin mukaan keskeisiä kumppaneita kasvun rakentamisessa, mutta samalla niiden tulee kantaa vastuunsa työntekijöistä ja yhteiskunnasta. Talouspolitiikan on oltava oikeudenmukaista ja jaettava sopeutuksen taakka reilusti.

Turvallisuuden Lindtman määritteli laajasti: se kattaa puolustuksen lisäksi arjen turvallisuuden ja yhteiskunnan kriisinkestävyyden.

Samalla Lindtman muistuttaa ilmastonmuutoksen torjunnan kiireellisyydestä ja sen tarjoamista taloudellisista mahdollisuuksista.

Lindtman toi kokoukseen myös terveiset muista pohjoismaista ja iloitsi siitä, että Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa on sosialidemokraatit vallassa tai saavuttamassa vaalivoiton.

Hän korosti puheessaan juuri pohjoismaisen yhteistyön merkitystä aikana, jolloin Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut pysyvästi.

Lindtman painottaa, että Pohjoismaiden tulee toimia yhdessä vahvistaakseen turvallisuutta, vakautta ja kansainvälistä vaikuttavuutta.

Puheessa keskeiseksi turvallisuuskysymykseksi nousi ydinasepolitiikka. Lindtmanin mukaan Suomen tulee Naton jäsenenäkin pysyä samassa linjassa muiden pohjoismaiden kanssa.

Kansainvälisen tilanteen kiristyessä Lindtman korostaa sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen merkitystä ja varoittaa voimapolitiikan vahvistumisesta.

– Me puolustamme sääntöihin perustuvaa maailmaa, emme voimapolitiikkaa.

Puheensa lopuksi Lindtman kannusti kokousväkeä ja ehdokkaita aktiiviseen, ihmisläheiseen kampanjointiin.

SDP:n ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaat 2027

Marttila Helena Espoo kansanedustaja

Aaltonen Juri Espoo juristi

Immonen Ella Espoo poliittinen avustaja, VTM, FM

Kokko Elina Espoo sosiaali- ja terveysalan opettaja, TtM

Sistonen Markku Espoo kaupunginhallituksen varapj.

Värmälä Johanna Espoo sairaanhoitaja YAMK, HTM

Laine Sami Hanko sähköinsinööri, metsuri

Perholehto Pinja Hyvinkää kansanedustaja

Gustafsson Aleksanteri Järvenpää aluekoordinaattori

Felipe Sini Kirkkonummi sosionomi YAMK

Räsänen Joona Lohja kansanedustaja

Lohenoja Meri Loviisa lähihoitaja, kaupunginhallituksen pj.

Välimäki-Kuronen Raisa Mäntsälä terveydenhoitaja

Luoma Maria Nurmijärvi poliittinen avustaja, YTM

Vallin Riitta Raasepori hoitotyön esihenkilö, psykoterapeutti

Lindberg Sara Tuusula tradenomi ja Kauppatieteiden YO

Abdi Faysal Vantaa service advisor

Eriksson Soile Vantaa kasvun ja oppimisen tuen päällikkö, KM

Kotiranta Matti Vantaa automekaanikko, pääluottamusmies

Kähärä Sirkka-Liisa Vantaa aluepäällikkö, sairaanhoitaja YAMK

Lindtman Antti Vantaa kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja

Strohm Emily Vantaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntija, HTM

Tamminen Ida Vantaa lähihoitaja, merkonomi

Hiila Eeva Vihti kätilö, pääluottamusedustaja

Karlsson Anette Porvoo kansanedustaja

Kvarnström Johan Raasepori kansanedustaja