Uudistettu luontoarvot.fi -markkinapaikka - webinaari torstaina 26. maaliskuuta
20.3.2026 15:41:52 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Kutsu
Luontoarvot.fi on MTK:n ylläpitämä, täysin uudistettu palvelu, joka yhdistää luontoarvojen ostajat, myyjät ja asiantuntijat. Palvelun tavoitteena on helpottaa luontoarvojen, ennallistamistoimenpiteiden, ekologisen kompensaation hyvitysalueiden ja muiden luonnonhoidon hankkeiden löytymistä ja toteuttamista. Markkinapaikan kehittäminen on osa Koneen Säätiön Metsän Puolella -aloitteen rahoittamaa LUMA-hanketta. Tervetuloa seuraamaan uudistetun luontoarvot.fi -palvelun julkistamiswebinaaria torstaina 26. maaliskuuta kello 13:00 alkaen.
Ilmoittautuminen tilaisuuteen (linkki)
Ohjelma:
MTK:n uudistettu luontoarvot.fi – markkinapaikka
Julkistamistilaisuus
Torstaina 26.3. klo 13.00 alkaen
Teams-palvelussa
Tilaisuuden avaus
Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK
Rahoittajan puheenvuoro
Mari Pantsar, ohjelmajohtaja, Koneen Säätiö
Metsän puolella ‑aloite
MTK ja metsänhoitoyhdistykset kehittämässä luonnonarvokauppaa
Heli Siitari, ympäristöasiantuntija, MTK
Luontoarvot.fi‑sivuston uudistus – tulevaisuuden kauppapaikka käytännössä
Janne Tyynismaa, projektipäällikkö, MTK
Tilaisuuden loppuun pyritään varaamaan aikaa kysymyksille. Tilaisuus nauhoitetaan.
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja webinaarista:
Juho Hämäläinen
Viestinnän asiantuntija, MTK
juho.hamalainen(a)mtk.fi, p. +358 50 5539176
