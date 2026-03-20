Uudistettu luontoarvot.fi -markkinapaikka - webinaari torstaina 26. maaliskuuta

20.3.2026 15:41:52 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Kutsu

Luontoarvot.fi on MTK:n ylläpitämä, täysin uudistettu palvelu, joka yhdistää luontoarvojen ostajat, myyjät ja asiantuntijat. Palvelun tavoitteena on helpottaa luontoarvojen, ennallistamistoimenpiteiden, ekologisen kompensaation hyvitysalueiden ja muiden luonnonhoidon hankkeiden löytymistä ja toteuttamista. Markkinapaikan kehittäminen on osa Koneen Säätiön Metsän Puolella -aloitteen rahoittamaa LUMA-hanketta. Tervetuloa seuraamaan uudistetun luontoarvot.fi -palvelun julkistamiswebinaaria torstaina 26. maaliskuuta kello 13:00 alkaen.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen (linkki)

Ohjelma:

MTK:n uudistettu luontoarvot.fi – markkinapaikka

Julkistamistilaisuus
Torstaina 26.3. klo 13.00 alkaen
Teams-palvelussa

Tilaisuuden avaus
Leena Kristeri, elinvoimajohtaja, MTK

Rahoittajan puheenvuoro
Mari Pantsar, ohjelmajohtaja, Koneen Säätiö
Metsän puolella ‑aloite

MTK ja metsänhoitoyhdistykset kehittämässä luonnonarvokauppaa
Heli Siitari, ympäristöasiantuntija, MTK

Luontoarvot.fi‑sivuston uudistus – tulevaisuuden kauppapaikka käytännössä
Janne Tyynismaa, projektipäällikkö, MTK

Tilaisuuden loppuun pyritään varaamaan aikaa kysymyksille. Tilaisuus nauhoitetaan.

Lue lisää aiheesta: 

Uudistetussa Luontoarvot.fi -palvelussa metsänomistaja voi osallistua luonnon monimuotoisuuden edistämiseen

Luonnonarvokauppa metsänomistajalle

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja webinaarista:

Juho Hämäläinen

Viestinnän asiantuntija, MTK

juho.hamalainen(a)mtk.fi, p. +358 50 5539176

Sota Lähi-idässä tuomassa kriisin maatalouteen – MTK vaatii nopeita korjaustoimia20.3.2026 07:50:00 EET | Tiedote

Sota Lähi-idässä on tuomassa vaikean kustannuskriisin suomalaisten ruokaturvan perustaan, maatalouteen. Lannoitteiden ja polttoaineiden kallistuminen uhkaa aiheuttaa maataloudelle satojen miljoonien eurojen lisäkustannukset. Kriisi koskee jo nyt erityisesti peltokasvituotantoa. MTK varoittaa alkutuotannon kriisistä ja vaatii hallitusta varautumaan nopeisiin toimiin jo tulevan kasvukauden viljelyn turvaamiseksi.

