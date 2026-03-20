Uudistettu luontoarvot.fi -markkinapaikka - webinaari torstaina 26. maaliskuuta

Pääsiäiskoriste ruokaherneistä viikossa – versot kasvavat munankuorissa 20.3.2026 12:57:04 EET | Artikkeli

Pääsiäispöytään saa keväistä vihreyttä helposti ja nopeasti. Tavallisista ruokaherneistä voi kasvattaa kotona herneenversoja jopa kolmessa päivässä, ja niistä syntyy sekä syötävä lisuke että näyttävä pääsiäiskoriste. Versot kasvavat vaikka kananmunankuorissa, ja tarvikkeet löytyvät helposti kotoa tai lähimmästä ruokakaupasta.