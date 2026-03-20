Pieni tyttö, suuri hetki – ensimmäinen vauva syntyi Assissa

Riikka ja Arto Heinonen tulivat Vantaalta asti Hämeenlinnaan synnyttämään. Päätös ei ollut sattumaa, vaan tietoinen valinta. Pääkaupunkiseudun synnytyssairaaloiden ruuhka sai perheen pohtimaan vaihtoehtoja, ja samalla he halusivat omalta osaltaan tukea maakunnallista synnyttämistä. Mahdollisuus valita synnytyspaikka avasi tien Hämeenlinnaan – vaikka vielä siinä vaiheessa ei ollut varmaa, että synnytys tapahtuisi juuri uudessa Assi-sairaalassa.

Ensivaikutelma oli silti selkeä. Riikan aiempi kokemus synnytykseen liittyen oli synnytyksen suunnittelukäynti vanhassa Kanta-Hämeen keskussairaalassa. Siksi uusi sairaala tuntui heti erilaiselta. Tunnelmassa oli jotakin pehmeämpää ja inhimillisempää – “eri meininki”, kuten Riikka itse kuvailee.

Synnytys jännitti etukäteen paljon, mutta tunne muuttui nopeasti turvalliseksi. Riikka koki, että häntä rauhoiteltiin hyvin ja hän tiesi koko ajan, mitä tapahtuu. Arto puolestaan kiinnitti huomiota henkilökunnan ilmapiiriin. Hänen mukaansa hyväntuulisuus välittyi kaikessa tekemisessä, ja erityisesti kätilön työ jäi mieleen. Kätilö Annan ammattitaito teki vaikutuksen: hänen laaja kokemuksensa näkyi varmuutena ja kykynä sanoittaa asioita sekä samaistua perheen kokemukseen. Luottamus ei syntynyt tyhjästä. Riikka oli selvittänyt etukäteen, millaista palautetta alueen synnytyspalveluista on annettu.

Kanta-Hämeen keskussairaalasta oli löytynyt paljon positiivisia kokemuksia – ja tieto siitä, että samat ammattilaiset työskentelevät nyt Assissa, vahvisti valintaa entisestään. Vaikka uusi sairaala oli vasta ottamassa käyttöään haltuun, se ei horjuttanut kokonaiskokemusta. Arjessa näkyi vielä pieniä merkkejä siitä, että kaikki ei ollut täysin rutinoitunutta, mutta henkilökunnan ammattitaito ja huumori käänsivät tilanteet vahvuudeksi.

Myös fyysinen ympäristö teki vaikutuksen. Erityisesti valoisuus jäi mieleen suurena parannuksena aiempaan. Vanha sairaala tuntui Riikan mukaan pimeältä, kun taas Assissa tilat ovat avarat ja valoisat. Kylpyhuone sai erikseen kiitosta siisteydestään ja viihtyisyydestään. Arkkitehtuuri kokonaisuutena herätti myös ajatuksia: näyttävä aula ja suuret rappuset ovat vaikuttavia, mutta saivat pohtimaan tilankäytön vaihtoehtoja. Opasteisiin perhe toivoisi vielä lisää selkeyttä, vaikka paikan päällä olikin henkilöstöä opastamassa ja auttamassa.

Heinoset eivät tienneet etukäteen olevansa osa sairaalan historiaa. Vasta paikan päällä selvisi, että kyseessä on ensimmäinen suunniteltu sektiovauva Assissa – ja lopulta myös ensimmäinen siellä syntynyt lapsi. Matka Vantaalta ei muodostunut esteeksi. Perhe oli tottunut liikkumaan, ja he saapuivat jo edellisenä iltana Lammille, jotta kaikki sujuisi rauhassa. Kun kokemusta vertaa aiempaan, ero on selvä. Molemmille jäi tunne, että tällä kertaa kohtaaminen oli kokonaisvaltaisempaa. Kätilöt kertoivat aktiivisesti, mitä tapahtuu, ja heidän työssään näkyi kokemus sekä aito huomioiminen .Käytännön kehityskohteitakin nousi esiin. Verikokeiden ottaminen omalla paikkakunnalla ei onnistunut, ja pysäköinti herätti perheessä jonkin verran pohdintaa. Maksuautomaatteja voisi olla enemmän.

Kokonaisuutena kokemus kiteytyy kuitenkin vahvaan tunteeseen. Assi ei tunnu perinteiseltä sairaalalta. Synnyttämään tullessa ei koe olevansa potilas, vaan osa jotakin inhimillisempää ja rauhallisempaa ympäristöä – paikkaa, jossa uusi elämä saa alkaa hyvällä tavalla. Suositus muille perheille tulee siksi vaivatta. Assiin kannattaa tulla synnyttämään – myös kauempaa, Arto ja Riikka toteavat.

Perheen pieni tyttö, on voinut hyvin alusta alkaen. Hän on rauhallinen, hyvä syömään ja löysi unen nopeasti – erityisesti siinä hetkessä, kun isä saapui hänen viereensä.