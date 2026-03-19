Uroteko-palkinto oululaiselle Marko Karppiselle

Kaksi nuorta miestä ajautui viime heinäkuussa uimaretkellä Oulujoessa voimakkaan virtauksen mukana kohti avonaista patoluukkua. Voimien ehtyessä he eivät enää päässeet omin avuin pois virrasta. Marko Karppinen havaitsi tilanteen Tuiran uimarannalta ja tiesi joen juoksutuksen olevan käynnissä. Hän otti pelastusrenkaan ja ui miesten luo keskelle jokea. Renkaan avulla Karppinen veti molemmat miehet rantaan.



Pelastustilanteessa miehet olivat arviolta 100–150 metrin päässä patoluukuista. Ilman nopeaa toimintaa tilanne olisi voinut johtaa vakaviin seurauksiin. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle miehet olivat jo turvassa rannalla.



Palkinnon saajaa ehdotti päivystävä palomestari Mikko Heikkilä. Pelastuspäällikkö Harri Pyyhtiä luovutti Uroteko-palkinnon Marko Karppiselle perjantaina 20.3. Linnanmaan paloasemalla.



Uroteko-palkinto on Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen vuonna 2014 perustama tunnustus, jonka perinnettä Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos jatkaa. Palkinnolla huomioidaan henkilö, joka on toiminut onnettomuus- tai vaaratilanteessa erityisen ansiokkaasti ja uhrautuvasti. Palkinnon saaja on tyypillisesti maallikkoauttaja, jolla ei ole pelastusalan koulutusta tai työkokemusta. Palkinnon on suunnitellut iiläinen kuvataiteilija Sanna Koivisto.