Minja Koskela: Eläkekatto kohtuullistaisi tulevaisuuden eläkekuluja

Koskela korostaa, että nykyisiä eläkkeitä ei pidä leikata, etenkään kaikkein pienituloisimmilta eläkeläisiltä. Eläkekatossa on kuitenkin hänen mukaansa kyseessä ensisijaisesti arvokysymys.

Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen esitti Uutissuomalaisen haastattelussa niin ikään euromääräistä eläkekattoa suurille eläkkeille. Koskela on samoilla linjoilla.

– Kollegani Kaikkonen osuu naulan kantaan kysyessään, mihin ihminen oikeasti tarvitsee vaikkapa kymmenen tuhannen euron eläkettä, Koskela sanoo.

Eläkekaton säätäminen ei vaikuttaisi nyt maksussa oleviin eläkkeisiin, eikä se siis toisi nopeita säästöjä tässä taloustilanteessa. Eläkekatto voisi kuitenkin olla tulevaisuutta ajatellen eräs keino rajoittaa kohtuuttoman suurien eläkkeiden muodostumista.

Kyselyiden perusteella eläkekatto on suosittu keino eläkejärjestelmän uudistamiseksi. Vasemmistoliitto on myös esittänyt eläkkeiden progressiivista indeksiä, eli että osa korotuksista olisi jatkossa euromääräisiä.

– Progressiivinen indeksi hillitsisi kaikkein suurimpien eläkkeiden nousua, ja samalla se hyödyttäisi eniten pienimpiä eläkkeitä, Koskela sanoo.