Kolme asiaa, jotka kannattaa kilpailuttaa nyt
20.3.2026 16:57:24 EET | eLuotsi Finland Oy | Tiedote
Arjen kustannukset ovat nousseet viime vuosina merkittävästi, ja monessa kotitaloudessa mietitään tarkkaan, mistä kuluista voisi nipistää. Ruoka maksaa enemmän, asuminen on kallistunut ja erilaiset kulut syövät kuukausittain yhä suuremman siivun tuloista. Tässä tilanteessa palveluiden kilpailutus nousee erittäin tärkeäksi keinoksi, jolla kuluja hillitään.
Sopimukset on helppo tehdä ja unohtaa. Arki vie mennessään. Samalla markkinat kuitenkin muuttuvat, kilpailu kiristyy ja tarjoukset kehittyvät jatkuvasti. Voi olla, että nyt tarjolla on parempia vaihtoehtoja omiin nykyisiin sopimuksiin verrattuna, mutta asian selvittäminen edellyttää eri vaihtoehtojen vertailua.
Kolme suomalaista verkkopalvelua haluaa tehdä vertailusta helpompaa. SUNHinta.fi, Päivänsähkö.fi ja Kotiinvakuutus.fi ovat riippumattomia vertailupalveluita, jotka auttavat löytämään vaihtoehtoja helposti, nopeasti ja ilman sitoumuksia. Kaikki kolme palvelua ovat käyttäjälle täysin ilmaisia, ja niiden tavoitteena on auttaa kuluttajia tekemään informoituja päätöksiä.
Laina ja luotto – pienikin korkoero voi tarkoittaa satoja euroja
Lainan tai luoton ehdot voivat vaihdella merkittävästi eri pankkien ja rahoitusyhtiöiden välillä. Korko, marginaali ja muut lainaehdot ovat asioita, joita kannattaa tarkastella säännöllisesti etenkin silloin, kun oma taloudellinen tilanne tai markkinatilanne on muuttunut.
Jos laina on otettu vuosia sitten, eikä sitä ole kilpailutettu pitkiin aikoihin tai koskaan, voi olla hyödyllistä tarkistaa, millaisia vaihtoehtoja markkinoilla on tarjolla tällä hetkellä. Vertailu ei sido mihinkään, mutta se antaa selkeän kuvan siitä, onko nykyinen sopimus edelleen kilpailukykyinen. Jo pieni ero koroissa voi vaikuttaa hintaan merkittävästi varsinkin, jos kyseessä on suuri laina. Todelliset säästöt riippuvat aina velan koosta, laina-ajasta sekä ehdoista.
Sunhinta.fi on riippumaton lainojen ja luottojen vertailupalvelu, joka auttaa löytämään parhaat lainatarjoukset helposti, nopeasti ja puolueettomasti. Sunhinta.fi tarjoaa vertailuja julkisiin tietoihin, pankkien sekä rahoitusyhtiöiden tarjouksiin ja omaan data-analyysiin perustuen. Palvelu ei myönnä lainoja eikä toimi välittäjänä. Se ainoastaan ohjaa käyttäjää erilaisten vaihtoehtojen luo ilmaiseksi ja ilman sitoumuksia.
Sähkömarkkinoilla tapahtuu jatkuvasti – Onko nykyinen sopimus yhä paras vaihtoehto?
Sähkölasku voi olla yksi kotitalouden merkittävimmistä kuukausittaisista kuluista. Siksi sopimuksen ehdot kannattaa tarkistaa ajoittain. Sähkömarkkinat elävät jatkuvasti. Uusia tuotteita tulee markkinoille, hinnoittelu muuttuu ja yhtiöiden tarjoukset vaihtelevat. Se, mikä oli hyvä sopimus pari vuotta sitten, ei välttämättä ole sitä enää tänään.
Sähkösopimuksia on karkeasti jaettuna kahta tyyppiä: kiinteähintaisia sopimuksia ja pörssisähkösopimuksia. Kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkö maksaa saman verran koko sopimuskauden ajan, mikä tuo ennustettavuutta kuluihin. Pörssisähkösopimuksessa sen sijaan hinta seuraa sähköpörssin tuntihintoja, jolloin hinta voi vaihdella hyvinkin paljon. Kumpi sopimus kenellekin sopii paremmin, riippuu aivan omasta kulutuksesta, elämäntavoista ja riskinsietokyvystä.
Päivänsähkö.fi on suomalainen palvelu, joka on erikoistunut sähkösopimusten kilpailuttamiseen. Palvelu kokoaa yhteen sähköyhtiöiden tarjoukset ja esittää ne selkeästi, helposti vertailtavassa muodossa. Sopimuksia voi suodattaa sopimuksen keston ja tyypin mukaan. Vertailu ei sido mihinkään, mutta se antaa selkeän kuvan siitä, millaisia vaihtoehtoja markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla.
Kotivakuutus – ehdot ja kattavuudet vaihtelevat, vertailu selkeyttää
Kotivakuutus on monelle itsestäänselvyys. Se hankitaan kerran, eikä siihen välttämättä palata, paitsi silloin kun sattuu vahinko. Vakuutukset kuitenkin eroavat toisistaan merkittävästi sekä hinnan että sisällön osalta. Kattavuus, omavastuu ja korvausrajat vaihtelevat, ja näiden erojen vertaileminen voi olla haastavaa.
Tyypillisesti kotivakuutus korvaa palo- ja vesivahingot, varkaudet, myrskyvahingot sekä rikkoutumiset valitun kattavuuden mukaan. Irtaimistoturva kattaa huonekalut, vaatteet, elektroniikan ja arvotavarat, kun taas rakennusturva suojaa seinät, lattiat, kiinteät kalusteet ja putkistot. Vakuutukseen voi kuulua myös vastuuvakuutus, joka kattaa kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot, sekä oikeusturvavakuutus riitatilanteita varten.
Sopivan vakuutuksen löytäminen edellyttää oman tilanteen arviointia. Vuokra-asunnossa saattaa riittää irtaimistoturva, kun taas omakotitalossa tarvitaan kattavampi rakennussuoja. Omavastuun koko vaikuttaa suoraan vakuutuksen hintaan, ja kattavuuden laajuus määrittää, kuinka hyvin vakuutus vastaa todellista tarvetta.
Kotiinvakuutus.fi on kotivakuutusten vertailu- ja kilpailutuspalvelu, joka auttaa hahmottamaan erilaisia vakuutusvaihtoehtoja. Palvelu tarjoaa selkeät tasovertailut kolmessa laajuudessa sekä korvausesimerkkejä ja tietoa erityistilanteisiin, kuten opiskelijoille ja vuokra-asujille. Palvelu ei myy vakuutuksia, vaan ohjaa erilaisten vaihtoehtojen äärelle.
Vertailu on yksi kuluttajan tärkeimmistä työkaluista
Laina, sähkösopimus ja kotivakuutus ovat kaikki sopimuksia, joiden ehdot kannattaa tarkistaa säännöllisesti, erityisesti silloin, kun oma elämäntilanne tai markkinatilanne on muuttunut. Muutto uuteen asuntoon, perheen kasvaminen tai taloudellisen tilanteen muuttuminen ovat kaikki tilanteita, joissa on luontevaa pysähtyä hetkeksi ja tarkistaa, vastaavatko vanhat sopimukset edelleen omia tarpeita.
SUNHinta.fi, Paivansahko.fi ja Kotiinvakuutus.fi tarjoavat tähän selkeän ja vaivattoman väylän. Kaikki kolme palvelua ovat käyttäjälle ilmaisia, ja niitä voi käyttää ilman sitoumuksia. Ne eivät myy tuotteita, vaan ainoastaan kokoavat markkinoilla olevia vaihtoehtoja helposti vertailtavaan muotoon, jotta jokainen kuluttaja voi tehdä omaan tilanteeseensa parhaiten sopivan ratkaisun.
Vertailu ei tarkoita sitä, että sopimus pitää vaihtaa, vaan sitä että tietää mitä markkinoilla on tarjolla ja voi tehdä tietoisen päätöksen suuntaan tai toiseen. Siinä piilee vertailun todellinen arvo.
Yhteyshenkilöt
Vesa NippalaYrittäjäeLuotsi Finland OyPuh:0456723499vesa@eluotsi.fiwww.eluotsi.fi/vesa-nippala
