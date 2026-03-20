Kokoomuksen Sarkomaa: Keskustan eläkekatto romuttaisi työeläkejärjestelmän perusperiaatteen

– Keskustan esittämä eläkekatto rikkoisi periaatteen, jonka mukaan työeläke perustuu ansaittuun palkkaan kaikille yhdenvertaisesti samojen periaatteiden mukaisesti. Jos työeläkemaksua perittäisiin myös niistä tuloista, joista ei kertyisi omaa eläkettä, olisi se siltä osin käytännössä ylimääräinen lisävero enemmän ansaitseville työntekijöille, Sarkomaa sanoo.

Sarkomaan mukaan työeläkejärjestelmän tehtävänä ei ole toimia verotusjärjestelmänä. Hän pitää esitystä haitallisena talouskasvulle ja työn kannustimille.

– Progressiivisen verotuksen päälle ei ole perusteltua eikä kestävää lisätä uutta tulontasausjärjestelmää. Keskustan esitys olisi myrkkyä talouskasvulle ja työn kannustimille, Sarkomaa toteaa.

Sarkomaa muistuttaa, että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta on työnteossa.

– Juuri työhön kannustamalla voimme rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan, takuu- ja kansaneläkkeen heille, joille ei työeläkettä ole kertynyt, sekä yhdenvertaiset laadukkaat sote-palvelut kaikille elämäntilanteesta huolimatta, hän jatkaa.

Sarkomaa huomauttaa myös eläkekatolla olevan merkittäviä taloudellisia seurauksia. Jos kertyville eläkkeille asetettaisiin maksimimäärä ja työnantajien sekä työntekijöiden maksamille työeläkemaksuille jokin yläraja, eläkekatto pienentäisi työeläkemaksujen tuloa välittömästi, mutta eläkemenot pysyisivät ennallaan vielä pitkään. Sarkomaan mukaan jo kertyneet eläkkeet pitäisi kustantaa entiseen tapaan, sillä niillä on perustuslain suoja.

– Varat jo ansaittujen eläkkeiden kattamiseen pitäisi kerätä työeläkemaksuilla. Tämä pakottaisi nostamaan maksua, jossa on jo muutenkin väestön ikääntymisestä johtuvaa korotuspainetta. Korotus lisäisi nyt työelämässä olevien ja tulevien sukupolvien maksurasitusta, Sarkomaa varoittaa.

Sarkomaa korostaa, että suomalaisen työeläkejärjestelmän perusperiaate on pidettävä koskemattomana.

– Työeläke kertyy kaikesta tehdystä työstä ja suhteessa koko työuran aikaisiin ansioihin – kaikille samojen sääntöjen mukaan. Korkeaa eläkettä saavat ovat ansainneet sen tekemällään työllä, reilujen ja yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Tätä periaatetta ei pidä murtaa, Sarkomaa päättää.

Keskustan Kaikkosen lisäksi myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela on nostanut eläkekattoa esille viime aikoina.

– Onko niin, että keskusta ja vasemmisto ovat nyt yhdessä tuumin suunnittelemassa työtä tekevän suomalaisen lisäverottamista ja koko työeläkejärjestelmän perusperiaatteiden romuttamista? Sarkomaa kysyy.