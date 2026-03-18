Tasoitus kuusi sekuntia ennen loppua ja rankkarit – naisten pudotuspelit alkoivat trillerillä
20.3.2026 21:49:51 EET | Fliiga | Tiedote
F-liigan naisten puolivälierät alkoivat perjantaina yhdellä ottelulla, jossa SaiPa yllätti SB-Pron sen kotikaukalossa voittamalla rangaistuslaukauksilla 2-1. Kaukana ei ollut eteläkarjalaisten voitto varsinaisella peliajallakaan, sillä SB-Pro tasoitti pelin vain kuusi sekuntia ennen loppusummeria.
Kevään 2026 pudotuspelien avausmaali nähtiin Nurmijärvellä vasta kolmannen erän avausvaihdossa, kun Veera Lokka syötti kulmasta viistosti viivaan ja nuorten maajoukkuepelaaja Elsa Holopaisen painava laukaus painui Emmi Pölösen verkkoon. SB-Pron lopun puristus kuudella viittä vastaan tuotti kuitenkin tuloksen. Sen ensimmäinen laukaus peitettiin, mutta pallo jäi pomppimaan sektoriin ja tshekkivahvistus Veronika Kopecka löi pelin jatkoajalle ajassa 59.54.
Jatkoajan 20 minuuttia eivät tuoneet maalia, joten pudotuspeliavaus ratkottiin rangaistuslaukauksilla. Niissä Veera Lokan kieputus ja Tuuli Viuhkon laukaus toivat voiton SaiPalle, kun kotijoukkueesta vain Jenni Rautanen onnistui ohittamaan maajoukkuevahti Miia Maarasen.
Lauantaina aloitetaan puolivälierät pareissa Classic–FBC Loisto, TPS–Koovee ja SSRA–EräViikingit.
