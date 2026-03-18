Tasoitus kuusi sekuntia ennen loppua ja rankkarit – naisten pudotuspelit alkoivat trillerillä

F-liigan naisten puolivälierät alkoivat perjantaina yhdellä ottelulla, jossa SaiPa yllätti SB-Pron sen kotikaukalossa voittamalla rangaistuslaukauksilla 2-1. Kaukana ei ollut eteläkarjalaisten voitto varsinaisella peliajallakaan, sillä SB-Pro tasoitti pelin vain kuusi sekuntia ennen loppusummeria.