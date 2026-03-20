Eurojackpotin potti nousi 49 miljoonaan euroon - Suomeen kaksi isoa voittoa

Arvonnan oikea rivi on 2, 17, 21, 25 ja 30. Tähtinumeroiksi arvottiin 2 ja 6.

5+1-tuloksia oli pelattu kaksi, molemmat Saksassa. Rivien arvo on noin miljoona euroa. 5+0-tuloksia löytyi kuusi kappaletta, ja niistä kaksi Suomesta. Kaksi oli pelattu Saksassa ja yhdet Espanjassa ja Puolassa. Jokaisella rivillä voittaa noin 187 000 euroa.

Suomen voitot lähtivät turkulaiselle nettipelaajalle ja Jyväskylän Palokan Prismassa pelattuun viiden osuuden porukkapeliin. Kimppavoitossa jokaisen osuuden arvo on noin 37 400 euroa.

Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi 8 2 5 6 5 2 6. Kahden ylimmän voittoluokan osumia ei ollut pelattu.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Peking 27, joka tuo tuhannen euron voiton kahdelle riville.