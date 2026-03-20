Eurojackpotin potti nousi 49 miljoonaan euroon - Suomeen kaksi isoa voittoa
20.3.2026 21:55:51 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnassa kierroksella 12/2026 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 49 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 2, 17, 21, 25 ja 30. Tähtinumeroiksi arvottiin 2 ja 6.
5+1-tuloksia oli pelattu kaksi, molemmat Saksassa. Rivien arvo on noin miljoona euroa. 5+0-tuloksia löytyi kuusi kappaletta, ja niistä kaksi Suomesta. Kaksi oli pelattu Saksassa ja yhdet Espanjassa ja Puolassa. Jokaisella rivillä voittaa noin 187 000 euroa.
Suomen voitot lähtivät turkulaiselle nettipelaajalle ja Jyväskylän Palokan Prismassa pelattuun viiden osuuden porukkapeliin. Kimppavoitossa jokaisen osuuden arvo on noin 37 400 euroa.
Perjantain Jokeri-pelin oikea rivi 8 2 5 6 5 2 6. Kahden ylimmän voittoluokan osumia ei ollut pelattu.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Peking 27, joka tuo tuhannen euron voiton kahdelle riville.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
