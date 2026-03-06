Korkeatasoinen Yle-laatu vaarantuu jatkuvassa säästökierteessä

Lavastamon ammattilaiset ja lavastussuunnittelijat ovat joutuneet pelkäämään työpaikkojensa puolesta jo vuosia. Lavastukset vaativat ammattitaitoisen henkilökunnan, mittavat tilat, laitteet ja koneet rakentamiseen, korjaamiseen ja säilyttämiseen. Se vaatii resursseja.

”On surullista, että Yle vähentää omaa henkilökuntaansa voidakseen ostaa lavastamotoiminnan työt ulkopuoliselta yritykseltä. Ratkaisu ei tule olemaan helppo eikä halpa. Yleisradion brändi on ollut tietty Yle-laatu, jota lavastamon ulkoistaminen myös koettelee. Valitettavasti myös niin sanottu yleläisyys, joka on tarkoittanut henkilöstön sitoutunutta lojaaliutta Yleä ja sen edustamaa laatua kohtaan, kärsii kolauksen,” toteaa Temen toiminnanjohtaja Karoliina Huovila.

”Lavastamon työntekijät sekä Helsingissä että Tampereella ovat meille erityisen tärkeitä yhteistyökumppaneita lavastuksen suunnittelun ja toteutuksen aikana. Vuosikymmenien mittaan on hioutunut erityisammattilaisuuden lisäksi ymmärrys työtavoista, jotka mahdollistavat joustavuuden ja nopean reaktiokyvyn aina äkillisestikin muuttuvissa tilanteissa. Luottamuksellinen yhteistyömme on ollut erittäin hyvää ja toimivaa” toteavat Ylen lavastussuunnittelijat Malla Helander, Tapio Keskitalo, Leena Tiihonen ja Minna Wallenius.

Eduskunta on leikannut Yleltä indeksikorotukset kolmelta vuodelta (vaikutus 47 milj.) ja nostanut Ylen arvonlisäveroa (vaikutus 19 milj.). Yhteensä leikkaus on 66 miljoonaa euroa vuonna 2027.

Yle on valitettavasti pakotettu jatkuviin leikkauksiin ja säästökierteeseen, ja sen oma draamantuotanto on vähentynyt vuosikymmenten saatossa leikkausten myötä.

Kansallisena kulttuurilaitoksena Yleisradion tehtävänä on ollut turvata monipuolinen ja laadukas ohjelmisto. Riippumattoman tiedonvälityksen lisäksi Yle tuottaa, taltioi ja välittää kulttuuria ja taidetta. Tämä koskee kotimaista draamaa, musiikkia, dokumentteja, elokuvia, tv-sarjoja sekä uutis- ja ajankohtaisohjelmia.

Kansalaisilla on katsottu olevan oikeus laadukkaaseen ohjelmistoon, jonka yksi tae on ollut Ylen oma draamatuotanto. Sitä on tukenut ammattitaitoinen lavastamotoiminta, maski, kampaamo, pukupuoli ompelimoineen ja varastoineen. Niissä on tehty ensiluokkaista työtä.

Ylen tulevaisuus on erittäin huolestuttava. Ylen osaava henkilöstö on joutunut pelkäämään työpaikkojensa ja ammattitaitonsa säilymisen puolesta. Yhtiön arvoja romutettiin jo aiemmilla toimenpiteillä, kun toimittajia irtisanottiin ja palkattiin määräaikaisiin töihin. Jatkuvat leikkaukset voivat johtaa Ylen oman draaman tuotannon alasajoon ja ammattilaisten lähtöön Ylestä.

