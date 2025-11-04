Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka ehdolle SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi
21.3.2026 13:20:37 EET | Demarinuoret | Tiedote
Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti.
Savo-Karjalan Sosialidemokraatit on tänään 21.3. piirikokouksessaan päättänyt esittää Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkkaa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan toukokuussa SDP:n puoluekokouksessa Tampereella.
— Olen valtavan kiitollinen kotipiirilleni esityksestä. Koen Demarinuorten puheenjohtajan tehtävän antaneen hyvät edellytykset tavoitella keskeistä puolueen valtakunnallista palvelustehtävää. Tavoitteeni on jatkaa aktiivista kiertämistä ympäri Suomen. Aijon puhua uuden Hyvinvointi-Suomen rakentamisesta sekä tehdä kaikkeni SDP:n reilun eduskuntavaalivoiton eteen, Kangaskolkka linjaa.
Kangaskolkka toimii tällä hetkellä Joensuun kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajana, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettuna sekä Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtajana. Demarinuorissa Kangaskolkan kausi päättyy kesäkuussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emilia KangaskolkkaDemarinuorten puheenjohtajaPuh:045 114 9034emilia.kangaskolkka@demarinuoret.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Demarinuorten Kangaskolkka: "Vaadin Vasemmistoliitolta pesäeroa vallankumousromantiikkaan"4.11.2025 21:09:49 EET | Tiedote
Irja Vaateri valittiin Euroopan sosialidemokraattisen puolueen nuorisojärjestön pääsihteeriksi21.7.2025 16:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen Irja Vaateri on valittu Euroopan sosialidemokraattisen puolueen nuorisojärjestön pääsihteeriksi vuosille 2025-2027 Pariisissa 17.-20.7.2025 pidetyssä kongressissa.
Demarinuoret julkaisivat SDP:n kampanjastartissa 40 konkreettista tekoa paremman Suomen puolesta – "Jokaiseen yläkouluun ammattiluokanvalvojat"8.2.2025 12:56:03 EET | Tiedote
Demarinuoret haastaa erityisesti emopuolue SDP:tä luomaan ihmisille toivoa ja rakentamaan parempaa tulevaisuutta rohkeilla sekä konkreettisilla uudistuksilla. Alue- ja kuntavaaliohjelmassaan Demarinuoret esittää 40 toimenpidettä, joilla Suomea rakennetaan kestävämmäksi ja oikeudenmukaisemmaksi. “Tulevissa kuntavaaleissa on syytä puhua erityisesti peruskoulujen tilasta sekä lasten ja nuorten arjen kuormituksesta, joka osaltaan heijastuu oppimistulosten laskuna. Yhtenä keinona esitämme Suomen jokaiseen yläkouluun ammattiluokanvalvojia, linjaa Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka. Ammattiluokanvalvojien palkkaaminen on yksi monista konkreettisista toimista, joita Demarinuoret esittää vaaliohjelmassaan. “Mielenkiinnolla odotamme, mikä kunta uskaltaa kokeilla ensimmäisenä tätä mallia, jolla aidosti helpotetaan opettajien työtaakkaa ja vastataan nuorten kasvaneisiin tarpeisiin, jatkaa Kangaskolkka. Demarinuorten korostaa, että ehjä arki luo lapsille ja nuorille edellytykset elämää
Demarinuoret ehdottaa työikäisen väestön määrään reagoivan automaattisen vakauttajan käyttöönottoa, joka mukauttaisi eläkkeitä syntyvyyden ja nettomaahanmuuton kehityksen mukaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme