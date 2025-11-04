Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkka ehdolle SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi

21.3.2026 13:20:37 EET | Demarinuoret | Tiedote

Kannanotto, vapaa julkaistavaksi heti.

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit on tänään 21.3. piirikokouksessaan päättänyt esittää Demarinuorten puheenjohtaja Emilia Kangaskolkkaa SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Puoluevaltuuston puheenjohtaja valitaan toukokuussa SDP:n puoluekokouksessa Tampereella. 

— Olen valtavan kiitollinen kotipiirilleni esityksestä. Koen Demarinuorten puheenjohtajan tehtävän antaneen hyvät edellytykset tavoitella keskeistä puolueen valtakunnallista palvelustehtävää. Tavoitteeni on jatkaa aktiivista kiertämistä ympäri Suomen. Aijon puhua uuden Hyvinvointi-Suomen rakentamisesta sekä tehdä kaikkeni SDP:n reilun eduskuntavaalivoiton eteen, Kangaskolkka linjaa.

Kangaskolkka toimii tällä hetkellä Joensuun kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajana, Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valtuutettuna sekä Pohjois-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtajana. Demarinuorissa Kangaskolkan kausi päättyy kesäkuussa. 

